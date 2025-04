ĐHCĐ Taseco Airs: Lợi nhuận Q1 tăng gần 40%, cổ tức tiền mặt năm 2025 từ 35 - 40%

Ngày 21/4/2025, CTCP Dịch vụ hàng không Taseco (Taseco Airs, mã chứng khoán AST) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025 với sự tham gia của hơn 30 cổ đông và người ủy quyền, đại diện cho 84% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kế hoạch lợi nhuận năm 2025 tăng 17%

Báo cáo tại Đại hội, lãnh đạo công ty cho biết, năm 2024, Taseco Airs đạt 1.330 tỷ đồng doanh thu hợp nhất – tăng 20,9% so với năm 2023 và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 256,1 tỷ đồng – tăng 44,2%. ĐHCĐ thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2024 là 30%, trong đó công ty đã tạm ứng 15% vào tháng 12/2024.

Taseco Airs là doanh nghiệp cung cấp đa dạng các dịch vụ tại sân bay, bao gồm: quà lưu niệm, thực phẩm và đồ uống, hàng miễn thuế, phòng chờ VIP, dịch vụ viễn thông và vận chuyển, dịch vụ du lịch… thông qua hơn 120 điểm bán trên toàn quốc tính đến cuối năm 2024.

Công ty đang sở hữu 29,29% cổ phần tại Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Việt Nam (VINACS) – đang vận hành hai nhà máy suất ăn tại sân bay quốc tế Nội Bài và Cam Ranh, cung cấp suất ăn trên máy bay với tổng công suất thiết kế đạt 20.000 suất/ngày.

Ngoài ra, Taseco Airs còn quản lý khách sạn 4 sao À La Carte nằm tại bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng.

Về cơ cấu doanh thu, nhóm ngành Bách hóa lưu niệm là mảng đem lại doanh thu lớn nhất cho công ty, với 469 tỷ đồng trong năm 2024, chiếm 35,3% doanh thu toàn hệ thống. Sau khi tăng thêm 1 điểm kinh doanh tại Tân Sơn Nhất, công ty hiện có 60 điểm kinh doanh Bách hóa lưu niệm.

Nhóm nhà hàng và Fastfood đạt doanh thu 295,5 tỷ đồng – chiếm tỷ trọng 22,2%, với số điểm kinh doanh là 41 điểm.

Mảng kinh doanh hàng miễn thuế dù chỉ có 8 điểm kinh doanh tại 4 CHK Nội Bài, Đà Nẵng, Tp.HCM và Phú Quốc nhưng doanh thu năm 2024 lên tới 336,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 25,3%.

Lĩnh vực phòng chờ hạng thương gia (VIP Lounge) tăng thêm 1 phòng chờ tại Nội Bài và 1 phòng tại Đà Nẵng được chuyển đổi từ Bách hóa lưu niệm nâng tổng số phòng chờ hoạt động là 4, đóng góp 60,4 tỷ đồng chiếm 4,5% doanh thu toàn hệ thống.

Các mảng khác như Khách sạn Alacarte, quảng cáo… đạt lần lượt là 68,6 tỷ đồng; 38,7 tỷ đồng.

Trong 3 năm gần nhất, doanh thu từ các điểm kinh doanh tại sân bay quốc tế Nội Bài và Đà Nẵng là 2 địa điểm đem về doanh thu lớn nhất cho Taseco Airs.

Năm 2025, Taseco Airs đặt kế hoạch doanh thu 1.600 tỷ đồng – tăng 20,3% và lợi nhuận trước thuế kế hoạch là 300 tỷ đồng – tăng 17%. Trong trường hợp nền kinh tế và thị trường có những biến động lớn, HĐQT xin ý kiến ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế.

Tỷ lệ cổ tức năm 2025 dự kiến ở mức 35-40%. Công ty luôn duy trì việc trả cổ tức bằng tiền mặt một cách đều đặn, trừ 2 năm covid, nhờ số dư tiền mặt dồi dào. Ông Phạm Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT tự tin rằng, trong những năm tới khả năng trả tiền mặt với tỷ lệ cao vẫn rất khả thi.

Con số kế hoạch của Taseco Airs được đưa ra dựa trên cơ sở đánh giá về tình hình kinh tế 2025. Theo Taseco Airs, sau giai đoạn tăng tốc và đạt mức phục hồi hoàn toàn như trước đại dịch Covid-19 vào cuối năm 2024, thị trường hàng không được dự báo sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng ổn định.

Năm 2025, tổng sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không dự báo đạt 121,2 triệu khách (tăng 9% so với năm 2024); trong đó, 74 triệu khách nội địa (tăng 6% so với năm 2024) và 47,2 triệu khách quốc tế (tăng 14% so với năm 2024).

Lợi nhuận quý 1/2025 tăng gần 40%

Tại Đại hội, ông Lê Anh Quốc – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – cho biết, quý 1/2025, Taseco Airs đạt doanh thu 400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 88 tỷ đồng, tăng lần lượt 17,9% và 39,7% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù lượt khách quốc nội qua các cảng hàng không quý 1 chỉ đạt 96% so với năm 2024 nhưng lượt khách quốc tế tăng 13%.

Theo thông tin từ ông Quốc, công ty vừa đấu thầu thành công 19 điểm kinh doanh tại nhà ga nội địa T3 Tân Sơn Nhất, trong đó 1 số điểm kinh doanh vừa chính thức đi vào hoạt động từ ngày 19/4 vừa qua.

19 điểm kinh doanh này bao gồm 5 cửa hàng bán lẻ, 5 cửa hàng Fastfood, 5 nhà hàng, 3 phòng chờ và 1 điểm đóng gói.

Ban lãnh đạo cho biết, năm 2025, hầu hết các điểm kinh doanh đangtính tiền thuê mặt bằng theo đơn giá cố định sẽ dần chuyển sang phương pháp hợp tác kinh doanh chia sẻ theo phần trăm doanh thu. Ông Phạm Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT đánh giá, đây là cách làm hợp lý, bình đẳng cùng có lợi.