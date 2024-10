BCTC sáng ngày 16/10: Thêm nhiều doanh nghiệp báo lỗ

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 3/2024 ngày 16/10:

CTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội - Halico (UPCoM: HNR) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2024 với doanh thu thuần đạt hơn 22 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Công ty báo lỗ gần 5 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Halico ghi nhận doanh thu đạt gần 80 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ và công ty lỗ gần 7,5 tỷ đồng.

Không có doanh thu, CTCP Ô tô Giải Phóng (GGG) báo lỗ gần 4 tỷ trong quý 3/2024. Lũy kế 9 tháng đầu năm, GGG ghi nhận doanh thu đạt hơn 5,3 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ và lỗ hơn 14 tỷ đồng.

Đầu tư Điện lực 3 (PIC) báo lỗ trước thuế 838 triệu đồng trong quý 3/2024, lũy kế 9 tháng đầu năm, PIC lãi trước thuế 13 tỷ, giảm 50% so với cùng kỳ.

Thủy điện Nậm Mu (HJS) báo lãi trước thuế quý 3 giảm 46% còn 11 tỷ đồng và lãi trước thuế 9 tháng đầu năm giảm 3% đạt 50 tỷ đồng.

Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA) báo doanh thu thuần quý 3 đạt gần 25 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế gần 15 tỷ đồng, gấp 185 lần cùng kỳ chỉ gần 81 triệu đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, NHA báo lãi trước thuế đạt 66 tỷ, tăng 5244% so với cùng kỳ.

Chứng khoán KIS Việt Nam báo lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 132 tỷ, giảm 27% so với cùng kỳ và lũy kế 9 tháng đạt 451 tỷ, tăng 10% so với cùng kỳ.

