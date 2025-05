Bất động sản Bình Dương sẽ tăng giá thêm bao nhiêu % sau sáp nhập với Tp.HCM?

Thị trường phản ứng tích cực trước thông tin sáp nhập

Đề án sáp nhập Tp.HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đang được gấp rút hoàn thiện. Theo lộ trình, nghị quyết sáp nhập này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9 và Tp.HCM mới sẽ đi vào hoạt động từ ngày 15/9. Tuy nhiên, kể từ Nghị quyết số 60- NQ/TW ban hành, thị trường bất động sản các khu vực này đã phản ứng tích cực với thông tin. Giá căn hộ Bình Dương ghi nhận tăng trung bình từ 5-11% so với thời điểm cuối năm 2024.

Khảo sát cho thấy, hiện các dự án căn hộ Bình Dương đã bắt đầu rục rịch tăng giá sơ cấp giữa các đợt mở bán.

Chẳng hạn, tại Thuận An, dự án The The Emerald 68 của Coteccons và Lê Phong chuẩn bị mở bán tháp mới với giá dự kiến từ 60 triệu đồng/m2, tăng khoảng 7% so với tháp trước đó.

Tương tự, CapitaLand ra mắt căn hộ tại Sycamore với giá khoảng 60 triệu đồng/m2, tăng 8 - 12% so với giỏ hàng chào bán giai đoạn trước đó.

Gần đây, giá sơ cấp căn hộ mở bán tại Bình Dương đã rục rịch tăng trung bình trên dưới 10%. Ảnh: Minh hoạ

Tại Dĩ An, một số dự án căn hộ giá vừa túi tiền (30-40 triệu đồng/m2) cũng bắt đầu rục rịch tăng giá.

Đơn cử, dự án TT Avio của Liên doanh Nhật Cosmos Initia, TT Capital và Koterasu Group có giá từ 32 triệu đồng/m2. Mức giá này đã tăng gần 10% so với giai đoạn mở bán trước đó. Sau các đợt giới thiệu thành công với gần 1.000 căn hộ trong một tháp đã có chủ sở hữu, dự án này chuẩn bị ra mắt tháp mới, dự báo tiếp tục tạo dấu ấn trên thị trường bất động sản khu Đông.

Dự án có vị trí sát Tp.Thủ Đức (Tp.HCM), đến trung tâm Tp.HCM chỉ từ 25 phút di chuyển, gần các tiện ích cộng đồng hiện hữu. Với mức giá hợp lý, chính sách bán hàng đặc biệt, dự án được người mua săn đón ở các giai đoạn.

Hay, dự án Phú Đông SkyOne của Phú Đông Group hiện chào mức giá từ 32 triệu đồng/m2, tăng 2 triệu đồng/m2 so với đợt giới thiệu trước đó. Bcons giới thiệu phân khu mới của dự án Bcons City với giá bán từ 45 triệu đồng/m2, tăng gần 13% so với giá bán trước đó vào quý 2/2024.

Do mặt bằng giá còn mềm, lại có vị trí sát cạnh Tp.Thủ Đức (Tp.HCM), dòng căn hộ vừa túi tiền tại Bình Dương được dự báo còn dư địa tăng giá mạnh khi "về chung nhà" với Tp.HCM. Các dự án có ngưỡng giá trên dưới 35 triệu đồng/m2 ghi nhận sức cầu tốt nhất tại thị trường Bình Dương ở giai đoạn này. Hầu hết dự án chào bán ra thị trường đều đạt tỉ lệ hấp thụ từ 80-90%.

Giữa lúc giá căn hộ Tp.HCM đạt ngưỡng trung bình 120 triệu đồng/m2 (dữ liệu Cushman & Wakefield Việt Nam quý 1/2025) thì giá căn hộ Bình Dương gia tăng thêm "một nấc" khi sáp nhập với Tp.HCM là điều dễ hiểu. Việc giá bất động sản Bình Dương đã rục rịch tăng ở giai đoạn này thể hiện nhu cầu và tâm lý thị trường phản ứng tích cực với thông tin quy hoạch.

Căn hộ Bình Dương tiếp tục giữ “phong độ” về nguồn cung và sức cầu. Nguồn: DKRA Consulting tháng 4/2205.

Dữ liệu mới nhất từ DKRA Consulting chỉ ra, trong tháng 4/2025, Bình Dương vượt Tp.HCM, chiếm 48,6% tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường. Nguồn cung hầu hết đến từ các dự án mở bán mới tại Bình Dương, chiếm trên 90% nguồn cung mới trong tháng. Sức cầu chung toàn thị trường tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt bằng giá bán sơ cấp căn hộ tăng từ 5-7% tại các địa phương có thông tin sáp nhập vào Tp.HCM.

Theo đơn vị này, nguồn cung căn hộ tầm trung (giá 3-4 tỉ đồng/căn) vẫn thiếu tại Tp.HCM và các tỉnh phụ cận là yếu tố khiến giá liên tục tăng. Trong khi đó, nhu cầu mua thực vẫn rất lớn, tạo ra các đợt điều chỉnh giá từ phía chủ đầu tư. Trong bối cảnh thị trường đang ở giai đoạn đầu sáp nhập, đây chính là cơ hội cho người "đi trước đón đầu". Cơ hội tăng giá trong tương lai là rõ thấy.

Giá bất động sản Dĩ An, Thuận An tiếp tục tăng thêm 15-20%

Đó là khẳng định của ông Trần Khánh Quang, một người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản khi dự báo về mức độ tăng giá căn hộ Bình Dương khi sáp nhập với Tp.HCM. Theo ông Quang, việc "chung một nhà" với Tp.HCM đã và đang tác động tích cực đến tâm lý người mua bất động sản Bình Dương.

Hiện mặt bằng giá căn hộ Tp.HCM đã khá cao, trong khi Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu còn ở ngưỡng thấp. Hai khu vực này sẽ lấy giá bất động sản Tp.HCM làm "điểm chuẩn" so sánh và tăng theo. "Theo tôi, Dĩ An và Thuận An sẽ là khu vực phát triển nhanh nhất sau sáp nhập. Do có vị trí sát vách Tp.HCM, giá bất động sản các khu vực này sẽ tăng thêm 15-20% trong thời gian tới", ông Quang nhấn mạnh.

Theo ông Quang, nhu cầu ở thực tại khu vực Dĩ An và Thuận An còn cao, mật độ dân số đông, khu công nghiệp nhiều. Khi sáp nhập vào Tp.HCM, bất động sản nơi đây sẽ thu hút nhu cầu dịch chuyển trọng tâm từ khu vực nội đô sang vùng kế cận. Từ đó, tạo ra kỳ vọng tăng giá, thu hút dòng vốn đầu tư lớn từ nhà đầu tư. Ngoài ra, Bình Dương cũng là thổ địa của phân khúc căn hộ giá trung cấp, nhu cầu ở thực và khai thác cho thuê còn tốt, dư địa tăng giá còn lớn.

Cùng với đó, ông Quang dự báo bất động sản khu công nghiệp, kho bãi, nhà ở công nhân, chuyên gia tại khu vực Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) sẽ tăng giá mạnh, từ 30-50%; bất động sản nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm, giá sẽ tăng từ 20-30%.

Theo vị này, trong ngắn hạn, thông tin sáp nhập sẽ tạo tâm lý tốt đối với thị trường, từ đó tăng kì vọng về mặt bằng giá. Trong dài hạn, sự sáp nhập sẽ tái cấu trúc toàn bộ hệ sinh thái bất động sản Tp.HCM. Cụ thể, tăng vai trò của bất động sản công nghiệp và logistics; phân bổ lại cơ cấu dân cư, giúp giãn dân nội đô, tạo động lực phát triển các vùng đô thị đa trung tâm. Đồng thời, tạo ra "vùng thủ phủ kinh tế phía Nam", thu hút FDI và các tập đoàn đa quốc gia... "Những khu vực có tiềm năng nhất để đầu tư chính là những nơi vừa có kết nối hạ tầng tốt, vừa đang ở giai đoạn đầu của quá trình đô thị hoá – nơi giá đất còn thấp nhưng kỳ vọng cao", ông Quang nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, bà Giang Huỳnh, Giám đốc bộ phận Nghiên cứu Savills Tp.HCM cho hay, việc Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu sáp nhập vào Tp.HCM sẽ tạo ra một trung tâm kinh tế đô thị mới có sức cạnh tranh mạnh mẽ, phát huy tối đa các lợi thế tự nhiên, địa lý và cơ sở hạ tầng của ba địa phương.

Quỹ đất mở rộng, tạo điều kiện cho chiến lược giãn dân, phát triển đô thị vệ tinh và xây dựng các khu đô thị mới hiện đại. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông dự kiến được đồng bộ hóa, đặc biệt là hệ thống đường bộ, đường thủy và cảng biển, sẽ tăng cường khả năng liên kết vùng và nâng cao năng lực logistics. Từ đó, theo bà Giang sẽ tạo giá trị gia tăng cho thị trường bất động sản các khu vực. Việc giá bất động sản tiếp tục tăng lên là điều dự đoán được trong bối cảnh nhu cầu về nhà ở của người dân còn dồi dào; tâm lý thị trường đang tốt trở lại.