BCTC sáng ngày 25/10: Masan MeatLife có lãi sau 9 quý lỗ liên tiếp, Vĩnh Hoàn, Viglacera, An Gia, ... cùng nhiều doanh nghiệp lớn công bố

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC ngày 25/10:

Viglacera (VGC) ghi nhận doanh thu thuần quý 3 đạt 2.834 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ và LNTT đạt 334 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Viglacera ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.185 tỷ đồng và LNTT đạt 909 tỷ đồng, lần lượt giảm 20% và 43% so với cùng kỳ.

Doanh thu quý 3 giảm hơn 85%, An Gia (AGG) báo LNTT đạt 43 tỷ đồng, giảm 87% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, AGG ghi nhận LNTT đạt 353 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ.

Masan MeatLife (MML) báo LNTT quý 3 hơn 25 tỷ, trong khi cùng kỳ lỗ 87 tỷ. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 2 tỷ, lần đầu tiên có lãi sau 9 quý lỗ liên tiếp.

Vĩnh Hoàn (VHC) báo LNTT quý 3 đạt 402 tỷ, tăng 75% so với cùng kỳ và 9 tháng đạt 1.016 tỷ, tăng 1%.

Navico (ANV) ghi nhận LNTT quý 3 hơn 37 tỷ, tăng 423% và 9 tháng gần 65 tỷ, tăng 2%.

2 công ty thủy điện có LNTT quý 3 tăng cao là Vĩnh Sơn Sông Hinh (tăng 126%) và CHP (tăng 213%).

