BĐS Châu Đốc tăng sức bật nhờ xuất hiện nhiều loại hình du lịch mới

Thị trường bất động sản TP.Châu Đốc trong khoảng vài năm trở lại đây đã xuất hiện tín hiệu tích cực nhờ "nương" theo tốc độ phát triển của ngành du lịch. Trong đó, ngoài loại hình homestay, khách sạn cao cấp...còn có nhà ở tích hợp cho thuê phòng lưu trú với quy mô khép kín và đa tiện ích (khu đô thị) xuất hiện.



Theo thống kê từ Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch An Giang, năm 2022, An Giang đón khoảng 7,5 triệu lượt khách, tăng 127% so với cùng kỳ. Trong đó lượt khách lưu trú của các khách sạn đạt chuẩn là 280.000 lượt khách, tăng 73% so với cùng kỳ; lượt khách lưu trú lại các nhà nghỉ, nhà trọ ước đạt 370.000 lượt khách. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 4.700 tỷ đồng, tăng 119% so với cùng kỳ.



Chị Thuỳ Linh, du khách đến từ TP.HCM cho biết: Không chỉ dịp Tết mà những dịp Lễ hội ở An Giang, gia đình chị cũng dành thời gian đến để vừa chiêm bái, vừa khám phá vẻ đẹp thiên nhiên của An Giang. Gia đình chị thường nghỉ qua đêm tại Châu Đốc sau đó di chuyển qua các địa điểm lân cận.

Với nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử và con người nghĩa tình, An Giang luôn là nơi thu hút du khách bởi sự độc đáo, hấp dẫn với những điểm du lịch khám phá thiên nhiên, di sản, không gian văn hoá và các loại hình du lịch sinh thái cộng đồng. Không những thế, các loại hình du lịch như: trekking, caravan...phát triển trong thời gian gần đây, cũng góp phần thu hút du khách đến với An Giang.

Từ đây một số loại hình lưu trú mới cũng hình thành, nhằm tạo ra sự mới mẻ và đáp ứng nhu cầu trải nghiệm lưu trú cho du khách như: homestay, biệt thự, nhà phố vườn nằm trong khu đô thị hoàn chỉnh... đi kèm với các hoạt động "kinh tế đêm", không chỉ giúp níu chân du khách mà còn tạo ra giá trị kinh tế cho khu vực.

Với những tín hiệu vui, du lịch An Giang kỳ vọng tạo ra đột phá mới với mục tiêu năm 2023 đón 8 triệu lượt khách và đạt doanh thu 5.500 tỷ đồng.

Các dãy còn lại đang được xây dựng, đảm bảo tiến độ nhanh chóng. Ảnh: Trần Anh Group.

Mới đây, thông tin từ Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang - dự án "Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc" sẽ được triển khai, làng bè có hơn 160 chiếc, được sơn 6 màu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím. Khi hoàn thành, dự án sẽ phát huy vẻ đẹp và nét độc đáo của làng bè nổi Châu Đốc. Đồng thời góp phần nâng chất lượng và phát huy chuỗi tham quan du lịch như: Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam - Chợ Châu Đốc- làng bè Châu Đốc - làng Chăm Đa Phước - làng Chăm Châu Phong...



Được biết, hoạt động chính của người dân TP.Châu Đốc là kinh doanh về du lịch, với tiềm lực tài chính dồi dào, nhiều người có nhu cầu sở hữu thêm các sản phẩm bất động sản, vừa là của để dành, vừa gia tăng lợi nhuận từ cho thuê lưu trú. Với sự xuất hiện của khu đô thị Phúc An Asuka ngay trung tâm TP.Châu Đốc, đã đón nhận đông đảo sự quan tâm của người dân khu vực.

Một góc trong hoạt động giải trí đêm tại khu đô thị Phúc An Asuka TP.Châu Đốc. Ảnh: Trần Anh Group

Đây cũng là loại hình bất động sản mới mẻ và giàu tiềm năng gia tăng giá trị khi được sở hữu lâu dài và có sổ hồng riêng giúp đảm bảo tính an toàn khi sở hữu. Đặc biệt, khu đô thị được phát triển bài bản từ không gian sống đến các tiện ích gắn liền như khu vui chơi, tổ hợp khu công viên với cây xanh, mặt nước, cùng các hoạt động giải trí về đêm vô cùng náo nhiệt.



Kế đến, hầu hết các sản phẩm nhà được xây dựng có mặt tiền thông thoáng, đường nội khu rộng rãi giúp tận dụng kinh doanh.

Theo chia sẻ của đơn vị phát triển bất động sản uy tín Trần Anh Group, khu đô thị Phúc An Asuka là dự án tiên phong, hội tụ đầy đủ những lợi thế sẵn có của TP.Châu Đốc để phát huy giá trị, nâng cao vị thế của nơi đây. Đưa nơi đây trở thành một trong những địa phương nằm trong danh sách có thị trường bất động sản hấp dẫn thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Với phương châm đồng hành và kiến tạo, khu đô thị Phúc An Asuka vẫn giữ được những bản sắc văn hoá vốn có của thành phố du lịch và đồng hành trong quá trình phát triển của thành phố, thông qua các hoạt động về văn hoá - giải trí, đơn cử như ngày 1/6 tới đây, Lễ hội thả diều sẽ được tổ chức ngay trong khuôn viên của khu đô thị Phúc An Asuka thuộc P.Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc.

Tại đây, cư dân sẽ được hoà mình vào không gian đa sắc màu của Lễ hội, đồng thời được khám phá một không gian sống xanh hiếm có giữa lòng thành phố, thông qua: Công viên hồ điều hoà, công viên khủng long...Trải nghiệm không gian sống hiện đại với các dãy nhà phố vườn, shophouse nổi bật.

Dự kiến trong thời gian tới, sản phẩm nhà tại Phúc An Asuka sẽ trở thành nơi lưu trú và vui chơi giải trí cho đông đảo du khách trong và ngoài nước đến với TP.Châu Đốc.

Thông tin dự án: Khu đô thị mới thành phố Lễ hội, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Tên thương mại: Phúc An Asuka