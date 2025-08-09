Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bé 3 tuổi tại Ninh Bình nguy kịch vì uống nước lá chữa táo bón

09-08-2025 - 05:59 AM | Sống

Ngày 8/8, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình cho biết vừa cấp cứu một bệnh nhi 3 tuổi (trú tại phường Hoa Lư, TP. Ninh Bình) bị tan máu cấp, thiếu máu nặng sau khi uống nước lá lộc mại do gia đình tự nấu.

Theo người nhà bệnh nhân cho biết, khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, bé bị táo bón nên gia đình đã hái lá lộc mại về đun nước cho uống, theo một "bài thuốc" được nhiều người truyền miệng. Sau đó, trẻ xuất hiện các triệu chứng mệt mỏi, nôn, vàng da toàn thân và đi tiểu màu đỏ sậm.

Bé 3 tuổi tại Ninh Bình nguy kịch vì uống nước lá chữa táo bón- Ảnh 1.

Bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình thăm khám cho bệnh nhi 3 tuổi

Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán bé bị thiếu máu nặng, tan máu cấp trên nền thiếu men G6PD – một tình trạng khiến hồng cầu dễ bị phá huỷ khi tiếp xúc với các tác nhân oxy hóa, trong đó có độc chất từ lá lộc mại. Bệnh nhi được truyền máu, dùng corticoid và theo dõi huyết động khẩn cấp. Sau 2 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bé đã cải thiện: tỉnh táo, da và niêm mạc hồng trở lại, hết vàng da, nước tiểu bớt đỏ.

Bác sĩ CKI Trương Công Thành – Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình – cảnh báo: “Người thiếu men G6PD khi ăn hoặc uống nước lá lộc mại có thể bị tan máu cấp, gây thiếu máu trầm trọng, tổn thương gan, thận và nhiều cơ quan khác. Nếu không cấp cứu kịp thời, nguy cơ tử vong rất cao.”

Đồng thời, bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không tự ý dùng lá lộc mại hay các loại lá cây khác để chữa bệnh theo kinh nghiệm dân gian khi chưa có căn cứ khoa học, đặc biệt là với trẻ em và người thiếu men G6PD. Khi có dấu hiệu ngộ độc, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời.

Bé 3 tuổi tại Ninh Bình nguy kịch vì uống nước lá chữa táo bón- Ảnh 2.

Lá lộc mại trong tự nhiên

Lá lộc mại hay một số nơi gọi là lá mọi. Cây cao trung bình từ 2 - 3 m, mọc dại nhiều nơi. Trong dân gian thường truyền tai nhau sử dụng loại lá cây này có tác dụng nhuận tràng nên nhiều người đã sử dụng để chữa táo bón, và không ít trường hợp đã bị ngộ độc.

Nguy kịch vì nghe thầy lang uống nước đường để 'lấy độc trị độc'

Theo Trang Đào - Trang Đỗ, ảnh: Quốc Trung

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mua vòng ngọc 100 triệu đồng trong tour du lịch, về nhà phát hiện giá thật chỉ 7 triệu, cửa hàng từ chối hoàn tiền: "Đã ký hợp đồng miễn trừ trách nhiệm"

Mua vòng ngọc 100 triệu đồng trong tour du lịch, về nhà phát hiện giá thật chỉ 7 triệu, cửa hàng từ chối hoàn tiền: "Đã ký hợp đồng miễn trừ trách nhiệm" Nổi bật

Trong 24 giờ tới, người dân các tỉnh từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk cần đặc biệt chú ý

Trong 24 giờ tới, người dân các tỉnh từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk cần đặc biệt chú ý Nổi bật

Loài vật quý hiếm ngỡ đã tuyệt chủng bất ngờ trở lại sau gần 100 năm tại Việt Nam

Loài vật quý hiếm ngỡ đã tuyệt chủng bất ngờ trở lại sau gần 100 năm tại Việt Nam

23:46 , 08/08/2025
7 vị tướng tiên phong trong cuộc Bắc phạt của Gia Cát Lượng, ai mạnh nhất: Triệu Vân không đứng đầu

7 vị tướng tiên phong trong cuộc Bắc phạt của Gia Cát Lượng, ai mạnh nhất: Triệu Vân không đứng đầu

23:41 , 08/08/2025
Lịch đi học trở lại của học sinh 34 tỉnh, thành phố sau kỳ nghỉ hè

Lịch đi học trở lại của học sinh 34 tỉnh, thành phố sau kỳ nghỉ hè

23:24 , 08/08/2025
Chia sẻ gây bão của thầy giáo "cá biệt" ở Hà Nội: Nếu bạn có đứa con đã dốt còn lười, đừng tuyệt vọng, hãy làm ngay điều này!

Chia sẻ gây bão của thầy giáo "cá biệt" ở Hà Nội: Nếu bạn có đứa con đã dốt còn lười, đừng tuyệt vọng, hãy làm ngay điều này!

23:13 , 08/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên