Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bé gái 11 tháng tuổi trong vụ tai nạn trên đường từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng khám bệnh đã tử vong

13-10-2025 - 11:49 AM | Xã hội

Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, bé gái 11 tháng tuổi bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông ở TP Đà Nẵng đã không qua khỏi.

Sáng 13-10, ông Phan Anh Quang, Chủ tịch UBND xã Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết bé Đ.T.A.N (11 tháng tuổi, trú tại xã này) đã tử vong sau vụ tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng 12-10 trên đường Võ Chí Công, TP Đà Nẵng.

Bé N. là một trong 7 người gặp nạn trong vụ tai nạn. Gia đình đã đưa bé N. về quê nhà tại xã Sơn Hà để lo hậu sự. Chính quyền địa phương cũng đã cử người đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Bé gái 11 tháng tuổi trong vụ tai nạn trên đường từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng khám bệnh đã tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Võ Chí Công, qua xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng

Theo ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, bé N. bị chấn thương sọ não kín và chấn thương ngực, bụng nặng. Dù được các y bác sĩ tích cực cứu chữa, song tiên lượng xấu nên gia đình xin cho cháu về nhà trong đêm 12-10.

Các nạn nhân còn lại trong vụ tai nạn bị đa chấn thương, hiện sức khỏe đã ổn định và đang được theo dõi tại bệnh viện.

Bé gái 11 tháng tuổi trong vụ tai nạn trên đường từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng khám bệnh đã tử vong- Ảnh 2.

Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu cho các nạn nhân trong vụ tai nạn

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 12-10, ô tô 7 chỗ BS 92H-0935 do anh Đinh Đông Dương (37 tuổi, trú xã Sơn Hà) điều khiển, lưu thông hướng Nam – Bắc trên đường Võ Chí Công.

Khi ô tô đến đến km53+300 (địa phận xã Tam Xuân) thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo BS 77C-070.85 kéo rơ móc 77R-005.28 đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến cả 7 người trên ô tô bị thương, gồm 5 người lớn và 2 trẻ nhỏ, là thành viên của 2 gia đình ở xã Sơn Hà, đang trên đường ra TP Đà Nẵng khám bệnh. Cả 2 xe bị hư hỏng nặng.

Theo Tr.Thường

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bắt tạm giam giám đốc Nguyễn Thanh Trung

Bắt tạm giam giám đốc Nguyễn Thanh Trung Nổi bật

Đề xuất mới liên quan đến hàng chục triệu người dùng mạng xã hội

Đề xuất mới liên quan đến hàng chục triệu người dùng mạng xã hội Nổi bật

Liên tiếp 7 trận động đất ở Quảng Ngãi trong rạng sáng 13/10

Liên tiếp 7 trận động đất ở Quảng Ngãi trong rạng sáng 13/10

11:19 , 13/10/2025
Làm việc ở vùng nào người lao động có thể nghỉ hưu sớm 5 năm?

Làm việc ở vùng nào người lao động có thể nghỉ hưu sớm 5 năm?

10:59 , 13/10/2025
Gia Lai: Mua hàng hưởng hoa hồng trên TikTok , người đàn ông mất hơn 1,7 tỉ đồng

Gia Lai: Mua hàng hưởng hoa hồng trên TikTok , người đàn ông mất hơn 1,7 tỉ đồng

10:46 , 13/10/2025
Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công được giảm án còn 7 năm tù

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công được giảm án còn 7 năm tù

10:13 , 13/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên