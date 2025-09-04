Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bé trai 11 tuổi tay co giật, khó thở sau khi làm bài tập về nhà suốt 14 tiếng

04-09-2025 - 06:50 AM | Sống

Chỉ vì áp lực bài tập, một bé trai 11 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng tay co quắp như “chân gà”, kèm theo chóng mặt, tức ngực và khó thở.

Câu chuyện này diễn ra mới đây ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Sự việc xảy ra khi em bắt đầu ngồi vào bàn học từ 8h sáng đến tận 10h tối để hoàn thành phần bài tập còn tồn đọng trước ngày khai giảng. Trong suốt 14 tiếng, vừa bị cha mẹ thúc giục, vừa chịu áp lực nặng nề, em rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ. Cuối cùng, cơ thể không chịu nổi, dẫn đến co giật tay và rối loạn hô hấp.

Bác sĩ chẩn đoán đây là tình trạng nhiễm kiềm hô hấp - một dạng rối loạn chuyển hóa do căng thẳng tâm lý và hô hấp quá mức, thường gặp khi cơ thể bị áp lực kéo dài. Nếu không cấp cứu kịp thời, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Câu chuyện này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo việc “ép” trẻ phải hoàn thành khối lượng bài tập khổng lồ trong thời gian ngắn không những không giúp con tiến bộ, mà còn có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần.

Các chuyên gia khuyến cáo, phụ huynh nên để trẻ học tập theo nhịp độ tự nhiên, sắp xếp thời gian hợp lý và khuyến khích nghỉ ngơi xen kẽ. Việc tạo áp lực quá mức có thể khiến trẻ từ chỗ “sợ bài tập” trở thành “sợ học”, thậm chí để lại di chứng lâu dài cho hệ thần kinh và tim mạch.

Nguồn và ảnh: QQ

