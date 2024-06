Bé xíu mà mỗi ngày diện vài outfit, quý tử nhà Doãn Hải My được mẹ mua đồ từ loạt thương hiệu xịn xò

Từ ngày công khai quý tử, Doãn Hải My thoải mái hơn trong việc chia sẻ thông tin và cuộc sống bỉm sữa thường ngày. Nàng Wags của Đoàn Văn Hậu đang rất tận hưởng khoảng thời gian này, hạnh phúc khi quý tử ngoan ngoãn, khỏe mạnh, nhận được tình yêu thương cũng như sự giúp đỡ rất nhiều từ chồng và gia đình.

Lần đầu làm mẹ nhưng Hải My đã nhận được rất nhiều câu hỏi về những món đồ mua sắm cho em bé. Bà mẹ 1 con review và chia sẻ nhiều thương hiệu nổi tiếng, xịn sò và chất lượng, có vẻ như cô đã dành rất nhiều thời gian tìm hiểu để lựa chọn cho con trai những thứ tốt nhất.

Theo dõi trang cá nhân của em bé Lúa (tên thật là Đoàn Minh Đăng), ai cũng thấy mỗi ngày cậu bé được mẹ diện cho rất nhiều outfit. Những bộ quần áo nhìn qua trong rất đơn giản, mềm mại, phù hợp với làn da non nớt của trẻ sơ sinh.

Em bé Lúa được mẹ chọn những tông màu nhẹ nhàng, nhìn dịu mắt

Bộ Lúa mặc thường sẽ có chất liệu co giãn, thoải mái, phù hợp với làn da non nớt của bé

Doãn Hải My chia sẻ sắm cho con dựa trên tiêu chí mát mẻ, thoáng và xinh

Mỗi ngày một outfit của chú bé Lúa.

Doãn Hải My chia sẻ một số thương hiệu mà cô hay mua cho con: "Bạn Lúa hay mặc của Nous, La Pomme và mới đây phát hiện ra hãng Hrnee cũng rất ok. 3 brands này My thấy chất vải mát và hợp thời tiết Việt Nam.

Những thương hiệu này đều đã có tiếng và rất được lòng các mẹ bỉm nên khiến Hải My vô cùng hài lòng. Em bé Lúa bé xíu nhưng đã được diện mỗi ngày vài outfit, lại còn toàn thương hiệu xịn sò, nhìn mà mê luôn.

Các mẹ có thể tham khảo link mua tại đây: - Nous - La Pomme - Hrnee

Cách chọn quần áo sơ sinh cực chuẩn mẹ cần biết

1. Chọn theo cân nặng và chiều cao của bé

Thông qua việc siêu âm hàng tháng, đặc biệt là các tháng cuối, bạn có thể biết ước chừng cân nặng và chiều dài của bé để mua sẵn quần áo. Thực tế, kích thước quần áo sơ sinh của bé sẽ phụ thuộc vào số đo của chiều dài và cân nặng đó. Để tìm được kích cỡ quần áo chuẩn cho bé mới sinh, mẹ có thể dựa vào bảng kích cỡ tiêu chuẩn.

Bảng tham khảo chiều cao, cân nặng và size quần áo sơ sinh của bé.

Do cách đánh size ở nhiều hãng khác nhau và có thể không tuân theo bảng trên nên mẹ hãy căn cứ vào kích cỡ thực tế và sự phát triển của bé để chọn đồ phù hợp.



2. Chọn theo chất liệu

Bạn nên chọn những món đồ được làm từ các chất liệu thoáng, thấm hút tốt như sợi cotton hoặc sợi thiên nhiên, tránh các loại vải cứng, vải sợi vì có thể khiến bé khó chịu, ngứa ngáy. Với chất vải cotton bạn nên chọn size rộng hơn một chút vì loại vải này thường bị co lại sau lần giặt đầu tiên.

3. Chọn theo nhãn hiệu sản phẩm

Khi mua đồ bạn cũng nên lưu ý đến nguồn gốc, nhãn sản phẩm: Đọc kĩ thông tin được ghi trên nhãn của sản phẩm, bao gồm tên hãng sản xuất, thành phần (chất liệu), cách giặt. Tuỳ thuộc vào túi tiền, bạn nên chọn mua sản phẩm của những tên tuổi quen thuộc, như các hãng sản xuất trong nước hoặc hãng nổi tiếng, tránh đồ không rõ nguồn gốc, nhãn mác. Chú ý cắt bỏ phần nhãn mác trên quần áo trước khi cho bé mặc vì phần nhãn này có thể cọ xát vào da gây khó chịu cho bé.

Những lưu ý quan trọng khi chọn mua:

- Chất lượng là ưu tiên hàng đầu.

- Không nên mua quá nhiều quần áo sơ sinh một lúc vì trong thời gian này bé sẽ phát triển rất nhanh, rất dễ bị chật và lãng phí.

- Chọn loại áo loại xé dán hoặc buộc dây, tránh các áo có cúc dễ khiến da bé bị hằn lên do cúc áo tì vào.

- Màu trắng, nhạt được khuyên dùng với trẻ sơ sinh do không hoặc chứa rất ít phẩm màu gây hại cho làn da bé. Những bộ đồ nhiều màu sắc có thể rất đẹp nhưng không an toàn để mặc, bởi vải nhuộm thường chứa hóa chất độc hại gây kích ứng hoặc các bệnh về da cho làn da mỏng manh của bé.

- Cần tránh các loại quần áo đính cườm, đính hạt,…dễ khiến bé tò mò và nuốt gây nguy hiểm.

- Chọn quần áo rộng rãi để tạo cảm giác dễ thở, thoải mái cho bé khi ngủ cũng như lúc chơi mà không bị gò bó. Việc lựa chọn những bộ quần áo rộng còn giúp tiết kiệm được chi phí mua quần áo cho bé vì trong những tuần đầu tiên, bé sẽ lớn "nhanh như thổi".

- Bạn cần hết sức lưu ý đến những đường may quần, áo, mũ, tất,... Đường may phải tinh, không cẩu thả, không có chỉ thừa, vì sẽ rất nguy hiểm nếu như các ngón tay của bé bị mắc vào phần chỉ thừa của quần áo.

- Không nên chọn quần áo rời chỉ vì thuận lợi thay cởi mỗi khi bé làm bẩn. Vì thực tế, bụng của bé rất hay bị lạnh. Rốn của bé cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi lẽ đây là bộ phận cần được giữ ấm và có sự chăm sóc đặc biệt.

- Không nên để băng phiến vào quần áo của bé. Trên thị trường hiện nay nhiều loại băng phiến có chứa naphthalene và naphthol dẫn xuất. chất này ảnh hưởng tới quá trình oxi hóa khử hồng cầu, phá hủy màng tế bào và gây ra bệnh thiếu máu cấp tính. Hiện tượng này phổ biến hơn ở trẻ sơ sinh, trong những trường hợp nghiêm trọng, bé sẽ bị tình trạng thiếu máu và vàng da sinh lý kéo dài.