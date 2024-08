Becamex (BCM) có thêm 300 tỷ đồng trái phiếu

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex; HoSE: BCM) vừa thông báo đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu BCMH2427004 với giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, vào ngày 14/8/2024.

Cụ thể, lô trái phiếu BCMH2427004 được phát hành tại thị trường trong nước, với khối lượng 3.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành tương ứng 300 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành và hoàn tất luôn trong ngày 14/8/2024. Như vậy, ngày đáo hạn sẽ là ngày 14/08/2027.

Đây là lô trái phiếu có tài sản đảm bảo là Quyền sử dụng đất ở tại đô thị tại thửa số 138, tờ bản đồ số 78, phường Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, Bình Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CY 375734, số vào sổ cấp GCN CT73365 do Sở TNMT tỉnh Bình Dương cấp ngày 8/2/2021 thuộc sở hữu của Becamex với diện tích 15.004,7 m2.

Về lãi suất, lô trái phiếu BCMH2427004 có lãi suất kết hợp, kỳ hạn 6 tháng/lần. Cụ thể, Lãi suất Kỳ Thanh Toán Lãi đầu tiên là 10,5%/năm, các kỳ sau bằng Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 4,0%/năm nhưng không thấp hơn 10,0%/năm.

Tổ chức lưu ký là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), tổ chức liên quan là Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC).

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm tới nay Becamex đã hoàn tất phát hành 3 lô trái phiếu gồm: lô trái phiếu BCMH2427001 giá trị 800 tỷ đồng, lô trái phiếu BCMH2427002 giá trị 200 tỷ đồng và lô trái phiếu BCMH2427004 kể trên.

Như vậy, kể từ đầu năm tới nay Becamex đã phát hành và hoàn tất phát hành 3 lô trái phiếu, với tổng giá trị 1.300 tỷ đồng.

Ngoài ra, nếu tính thêm lô trái phiếu BCMH2328003 phát hành vào ngày 29/12/2023 và hoàn tất vào ngày 24/1/2024, kỳ hạn 5 năm, với giá trị 1.300 tỷ đồng. Thì từ đầu năm mới đến nay, Becamex đã hút về 2.600 tỷ đồng nguồn vốn từ trái phiếu.

Vừa qua, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, Becamex đã được cổ đông thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, “ông lớn” bất động sản khu công nghiệp này muốn huy động ít nhất 15.000 tỷ đồng từ đợt phát hành 300 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá tối thiểu 50.000 đồng/cổ phiếu.

Về kế hoạch kinh doanh, Becamex đặt mục tiêu 2024 với tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.350 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 3% so với kết quả năm 2023. Doanh nghiệp cũng dự kiến chia cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Becamex ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.973 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng hơn 10,5 lần so với cùng kỳ năm trước, lên 513,3 tỷ đồng. Lần lượt đạt 21,9% và 21,8% so với kế hoạch đề ra.

Hiện cổ phiếu BCM đang nằm ở vùng giá cao nhất trong vòng 1 năm qua. (Nguồn: Cafef)

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 23/8, giá cổ phiếu BCM ở mức 72.400 đồng/cổ phiếu, tăng 0,56% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 750 nghìn đơn vị.

Vốn hóa thị trường của Becamex hiện là hơn 74.934 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp bất động sản có vốn hóa lớn thứ 3 thị trường (đứng sau bộ đôi công ty “họ Vin” là Vinhomes (VHM) và Vingroup (VIC)).