Beckham bị bắt ngoại tình tại trận?

Gia đình Beckham chưa bao giờ là chủ đề không hấp dẫn đối với thế giới. Năm 2023, Netflix có bộ phim tài liệu về cựu danh thủ người Anh gây tiếng vang toàn cầu với 43,9 triệu lượt xem từ tháng 7 đến tháng 12/2023, xếp vị trí số một. Sang năm 2024, nhà báo Anh Tom Bower tung ra cuốn sách tiểu sử The House of Beckham : Money, Sex and Power (tạm dịch là Gia đình Beckham: Tiền bạc, tình dục và quyền lực).

Theo Page Six , nội dung cuốn sách không có gì mới nhưng lần đầu tiên tổng hợp tất cả sự kiện đáng nhớ (và cả đáng quên) trong cuộc hôn nhân của một trong những cặp đôi có tầm ảnh hưởng nhất hành tinh. Trong sách, tác giả ăn khách vẽ nên bức tranh về đôi vợ chồng gắn kết với nhau bởi tham vọng lớn nhưng nhiều lần đứng bên bờ vực ly hôn.

“Có thể không có bất cứ điều gì chúng ta không biết trong cuốn sách này nhưng tất cả có ở cùng một nơi thì thật là tai hại. Victoria và David hẳn nghĩ rằng họ đã bỏ lại tất cả điều này. Đó là ký ức mà bạn không muốn có. Dù bạn che đậy như thế nào đi chăng nữa, lũ giòi vẫn chui ra khỏi đồ gỗ”, nguồn tin nói với Page Six .

David Beckham bị tố qua lại với nhiều phụ nữ

Một trong những bê bối nghiêm trọng nhất của ông bà Beck là David ngoại tình . Điều này được đề cập trong phim tài liệu nhưng không quá rõ ràng, chỉ nói qua theo góc nhìn của vợ chồng Beckham và tên của “người thứ ba” không được nhắc đến. Trong sách mới, ông Bower khai thác theo hướng khác, qua lời kể của những phụ nữ được cho là "qua đường" với David

Rebecca Loos , cựu trợ lý cá nhân cho David ở Tây Ban Nha, từng tuyên bố hẹn hò với cựu đội trưởng tuyển bóng đá Anh vào năm 2023, khẳng định với Bower đã bắt gặp ngôi sao bóng đá sinh năm 1975 trên giường với người mẫu Tây Ban Nha Esther Cañadas.

Rebecca Loos là người tình được biết đến nhiều nhất của David Beckham. Ảnh: E News.

Chuyện xảy ra khi David tham dự bữa tiệc của đồng đội ở Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Rebecca Loos nhận được cuộc gọi từ Victoria, la hét yêu cầu cô tìm giúp chồng đang ở đâu. Vào 3h sáng, Rebecca tìm thấy người tình trong phòng ngủ và không chỉ một mình.

“Tôi nhìn anh ấy, rất đau lòng. Tôi nghĩ tôi là người duy nhất”, tác giả dẫn lời kể của Rebecca.

Như nhận xét trước đó, thông tin không mới. Rebecca từng giãi bày chi tiết về mối tình vụng trộm với David Beckham trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Daily Mail vào tháng 10/2023, không lâu sau khi phim tài liệu của Netflix lên sóng.

Rebecca Loos không phải người duy nhất được tác giả Bower đề cập đến. Ông cho biết trong sách mới người mẫu Celina Laurie thừa nhận đã ngủ với David ở Đan Mạch vào năm 2002. Người mẫu Celina Laurie cho biết cô đã ngủ với David ở Đan Mạch vào năm 2002 cũng khẳng định có quan hệ tình cảm với David tại nhà của Beckham ở Madrid (Tây Ban Nha). David từng phủ nhận cáo buộc này.

Cuốn tiểu sử cũng đề cập đến việc David say mê người mẫu kiêm DJ Australia Lady Mary Charteris khi họ cùng dự tiệc trong câu lạc bộ bí mật tại lễ hội âm nhạc Glastonbury năm 2017. Tuy nhiên, cuộc vui kết thúc chóng vánh vì Victoria bay từ New York (Mỹ) đến Somerset (Anh). Cô được cho là rất tức giận vì chồng không trả lời các cuộc điện thoại của cô và cử một đội tìm kiếm để xác định tung tích David.

“Chỉ trong vài giây, họ đã bị lôi kéo vào một cuộc tranh cãi gay gắt. Không có rắc rối nào cho đến khi cô ấy hạ cánh”, Bower viết.

Brooklyn cũng có mặt vào thời điểm đó và trở thành người hòa giải bất đắc dĩ. Sau đó, người ta thấy cặp vợ chồng đứng cạnh nhau xem ca sĩ Ed Sheeran biểu diễn. Victoria vòng tay ôm David trong khi Charteris đứng gần đó. Một năm sau, David chia sẻ với đài truyền hình Australia rằng hôn nhân thật khó khăn và phức tạp. Điều này khiến Victoria khó chịu.

Vợ chồng Beckham và Lady Mary Charteris xem ca sĩ Ed Sheeran biểu diễn năm 2017. Ảnh: Shutterstock.

Bower cũng viết rằng David và nữ diễn viên Hollywood Charlize Theron nhìn nhau say đắm trong lễ bốc thăm World Cup 2010.

Cuốn sách tiết lộ thêm khi đến văn phòng của người đại diện ở London, David luôn có vẻ như đang đánh giá từng phụ nữ. Một số khao khát sự chú ý của anh. Một số khác sau này cho biết cựu cầu thủ trông khá đáng sợ.

Cuộc hôn nhân vì lợi ích

Ông Bower tuyên bố càng không hạnh phúc, Victoria càng nhờ cậy đến phẫu thuật thẩm mỹ để an ủi nỗi lòng. Người ta tin rằng cô phẫu thuật ngực 5 lần, kích thước lên xuống thất thường. Cuốn sách khẳng định có thời điểm Victoria phàn nàn vòng một trở thành quả mâm xôi, chỉ về các hướng khác nhau.

Tuy nhiên, cách làm đó không đủ để giúp người đẹp nguôi ngoai. Theo tác giả, đã có những khoảnh khắc không hạnh phúc rõ ràng trong cuộc hôn nhân của ông bà Beck, không ít lần họ ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc về việc ly hôn.

Victoria được cho là đã tát mạnh vào má David và la hét với anh sau khi thống nhất sát cánh bên nhau vượt qua cáo buộc ngoại tình với Loos. Cô thậm chí thừa nhận điều đó trên một tờ báo ở London: “Tôi thực sự đã đánh anh ấy một trận. Tôi đã đấm vào mặt anh ấy”.

Ông Bower khẳng định David và Victoria ở bên nhau vì Thương hiệu Beckham . Ông tin họ có giá trị hơn khi ở bên nhau. Tham vọng này giúp họ có chỗ đứng vững chắc ở cả Anh lẫn Mỹ.

Gia đình Beckham tại buổi ra mắt phim tài liệu của Netflix. Ảnh: Getty Images.

David hiện là đồng sở hữu của đội bóng đá Inter Miami CF, trong khi Victoria thành lập dòng thời trang của riêng mình vào năm 2008, sau đó chuyển sang lĩnh vực làm đẹp.

Sau nhiều năm thua lỗ, số liệu mới nhất từ Victoria Beckham Holdings cho thấy doanh thu đã tăng 44%, lên 58,8 triệu bảng Anh (74,4 triệu USD) vào năm 2022, so với 40,9 triệu bảng Anh (51,7 triệu USD) vào năm 2021.

Vào tháng 5, danh sách Người giàu của tờ Sunday Times chỉ ra giá trị tài sản ròng của vợ chồng Beckham lên tới 455 triệu bảng Anh (575 triệu USD), tăng từ mức 425 triệu bảng Anh (537 triệu USD) vào năm 2023.

Bower viết: “Tài sản không tưởng của vợ chồng Beckham là câu chuyện hiện đại đặc biệt về khát vọng và hoài bão được thực hiện".

The House of Beckham đã được phát hành ở Anh, dự kiến có mặt ở Mỹ vào ngày 25/6. David và Victoria chưa bình luận gì về nội dung sách.