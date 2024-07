beDelivery tăng trưởng 300%, Be Group khẳng định vị trí trong mảng giao hàng

Mới đây, BE vừa chạm mốc 400.000 tài xế, con số giúp BE có thể tự tin về độ phủ cũng như mật độ tài xế ở mỗi khu vực, giúp đảm bảo thời gian giao, khi mỗi đơn chỉ tốn 10 phút kể từ khi tài xế BE xác nhận đơn và đến lấy hàng, cùng phí vận chuyển siêu rẻ. Đặc biệt, trong bối cảnh nhanh và rẻ là hai yếu tố tiên quyết để lựa chọn đối tác giao hàng, beDelivery nghiễm nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu của phần lớn các chủ cửa hàng kinh doanh online tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Bán hàng online nở rộ và bài toán: Ai nhanh người đó thắng

Theo Báo cáo Chỉ số Thương mại Điện tử (EBI) 2024 của Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM), trong năm 2023, ngành thương mại điện tử vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, với tốc độ tăng trưởng trên 25% so với năm 2022 và tạo nên 25 tỷ USD. Đồng thời, social commerce (tạm dịch: thương mại xã hội) chứng kiến làn sóng xem hàng và mua hàng qua livestream bùng nổ với 71% người Việt từng mua hàng qua livestream, theo báo cáo "Những xu hướng mới của người tiêu dùng Việt" do Cốc Cốc vừa phát hành.

Đây là tín hiệu đáng mừng cho các tiểu thương online, hay còn thường được biết đến với tên gọi "chủ shop local". Hơn thế nữa, xu hướng này còn mở ra "đại dương xanh" cho các dịch vụ giao hàng nhanh trong ngày.

Theo khảo sát của PwC, 41% người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm phí để nhận hàng trong ngày, và có đến 24% mong muốn được nhận hàng trong 1 giờ - 2 giờ. Xu hướng này có thể được lý giải bởi sự tiện lợi của việc mua và nhận hàng ngay, đáp ứng nhu cầu cấp bách và cả tâm lý không muốn chờ đợi sau khi đặt hàng. Chính vì vậy, việc lựa chọn một đơn vị giao hàng đảm bảo an toàn, nhanh chóng với chi phí thấp trở thành yếu tố "sống còn" của các nhãn hàng và chủ shop, giúp gia tăng đáng kể khả năng cạnh tranh của họ trên thị trường.

beDelivery bắt tay với tiểu thương online, thần tốc tăng trưởng 300%

Nếu cách đây 2 năm, câu chuyện "giao nhanh 2 giờ" còn gây ra nhiều hoài nghi về tính khả thi khi các chiến dịch giao hàng 2 giờ của các sàn thương mại điện tử quốc tế hụt hơi. Thì giờ đây, chức năng giao hàng siêu tốc trong 1 giờ - 2 giờ trở thành tiêu chí tiên quyết đánh giá chất lượng dịch vụ của các đơn vị giao hàng. Điều này thậm chí kéo theo một cuộc đua khốc liệt để khẳng định vị thế dẫn đầu, không chỉ riêng với các sàn thương mại điện tử mà còn là sự cạnh tranh trực tiếp giữa các "chủ shop local".

Không còn cảnh giao nhận phụ thuộc vào sàn hoặc một vài đơn vị vận chuyển với thời gian lưu kho và giao hàng mất 5-7 ngày, các ứng dụng giao nhanh như beDelivery mở ra một kỷ nguyên mới cho dịch vụ giao nhận và ghi dấu ấn với những tăng trưởng mạnh mẽ. "Nhanh và rẻ" từ beDelivery đã trở thành tiêu chuẩn kép định hình lại thị trường, khiến khác ông lớn giao hàng khác phải "chạy" theo và khiến cho "cuộc đua" trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.

Từ năm 2022, beDelivery đã nhanh chóng nắm bắt xu thế thị trường và dẫn đầu với các dịch vụ giao 1 giờ và 2 giờ giá rẻ, đặc biệt ghi dấu nhờ các gói tiết kiệm với giá 1.000đ, 49.000đ… giúp các chủ shop tiết kiệm đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Chạm mốc 400 nghìn tài xế, các đơn hàng beDelivery chỉ tốn trung bình 30 phút trong bán kính 10km để giao tận tay khách hàng, bỏ xa các đối thủ trong ngành.

Thiết lập những tiêu chuẩn giao hàng nhanh tiên phong, beDelivery được các sàn thương mại lớn tại Việt Nam gọi tên, trở thành dịch vụ giao hàng hoả tốc cho Shopee, KiotViet… Đồng thời, beDelivery cũng là sự lựa chọn của hơn 485.000 cửa hàng toàn quốc, với sự đánh giá cao từ cả người tiêu dùng và chủ shop. Nhờ đó, beDelivery đã chứng kiến mức tăng trưởng vượt bậc 300% trong vòng 2 năm, trở thành nhân tố giúp siêu ứng dụng BE ghi dấu trên thị trường giao nhận.

Anh Hoàng Trung, chủ một nhãn hàng "thời trang local", có hai cửa hàng tại Hà Nội và TP.HCM, cho biết: "Kinh doanh online bây giờ rất cạnh tranh, cùng một mặt hàng giá tương đương thì khách sẽ cân nhắc lựa chọn shop có chương trình freeship, lại cần giao ngay. Vì tâm lý đó nên tôi luôn chạy chương trình khuyến mãi phí ship khi mua trên 300 nghìn để giữ chân khách hàng. Song, điều này có nghĩa tôi phải chịu hoàn toàn phí giao hàng. Đã thử qua nhiều đơn vị giao hàng khác nhau để so sánh, tôi đánh giá cao các gói "Hội chủ shop" của BE. Mỗi tháng mua gói 49 nghìn là tiết kiệm 20 triệu, tối ưu chi phí vận hành cho shop."

Đồng tình với anh Trung, chị Thu Hương, chuyên kinh doanh linh kiện điện tử tại TP. HCM, chia sẻ thêm: "Hàng hóa của tôi thường là chi tiết phức tạp, dễ vỡ nên không chỉ cần giao nhanh như khách hàng yêu cầu mà còn phải giao cẩn thận. Các bác tài của beDelivery rất nhiệt tình, giao hàng chu đáo. Tuy chọn gói giao nhanh trong 1 giờ, nhưng theo tôi theo dõi trên app, lên beDelivery thường có tài nhận đơn ngay, đến nhận hàng và giao chỉ dưới 30 phút. Nhờ đó, tôi theo dõi đơn dễ dàng hơn và khách hàng cũng hài lòng hơn."

Với đà tăng trưởng này, cũng như sự uy tín trong giao nhận và dịch vụ khách hàng chu đáo, beDelivery cho biết sẽ tiếp tục phát triển các tính năng được "may đo" riêng cho các chủ shop, trở thành người bạn đồng hành thân thiết của các nhãn hàng Việt Nam, góp phần vực dậy và tăng trưởng nền kinh tế tiêu dùng.