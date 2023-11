Belgi - Tràng An vững vàng trên hành trình "lan toả tinh hoa, giao thoa quốc tế"

60 năm lan toả "tinh hoa bánh Việt" của Tràng An



Hà Nội vào thu, bà Nhàn (51 tuổi, Hà Nội) lại nhớ mùi bánh kẹo thơm phức tỏa ra khắp phố phường Nghĩa Đô, nơi đặt xí nghiệp sản xuất đầu tiên của Bánh kẹo Tràng An. Trải qua 60 năm phát triển từ tiền thân là Xí nghiệp Công tư Hợp danh Bánh-Mứt-Kẹo Hà Nội, Bánh kẹo Tràng An đã trở thành thương hiệu uy tín và lâu đời "since 1964" được người dân yêu mến với nhiều sản phẩm chất lượng.

Không chỉ "gây thương nhớ" cho người Hà Nội, xí nghiệp nhỏ năm nào đã phát triển thành 4 công ty thành viên và nhà máy sản xuất lớn nức tiếng ở các tỉnh thành khác. Ngoài 50.000 điểm bán khắp cả nước, Tràng An còn đưa tinh hoa bánh Việt vươn ra thế giới, chinh phục gu thưởng thức sành sỏi của nhiều thị trường khó tính (Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore…)

"Tràng An ra đời sau giải phóng thủ đô, trưởng thành trong bao cấp khó khăn và hướng đến tương lai ghi tên mình trên bản đồ ẩm thực thế giới khi toàn cầu hóa ập đến" – lãnh đạo doanh nghiệp tóm gọn trọn hành trình 6 thập kỷ. Mỗi chặng đường đi qua đều gắn liền với quá trình vận đổi sao dời của thủ đô, nhưng đội ngũ mở đường đã mang ý chí và văn hóa của người Hà Thành tìm lối đi cho gần 100 sản phẩm đến mọi miền.



Mốc son lớn nhất trên hành trình này là sau khi cổ phần hóa năm 2003, giữa lúc nhiều doanh nghiệp quốc doanh đang choáng ngợp khi bị ném ra ngoài thị trường, Tràng An đã sớm nhạy bén bắt kịp quá trình hội nhập quốc tế, ngay từ giai đoạn đầu khi nền kinh tế trong nước hoà vào dòng chảy kinh tế thế giới.

Tràng An thuộc số ít doanh nghiệp thời điểm đó mạnh dạn chi hàng trăm tỷ đồng đầu tư dây chuyền sản xuất snack và bánh mì từ Pháp, máy gói kẹo mềm kiểu gấp xoắn từ Đức hay gói kiểu gối từ Hà Lan… Bằng cách hiện đại hoá trang thiết bị đến công nghệ tiên tiến hàng đầu châu Âu, thương hiệu nâng tầm cả chất lượng, vị ngon đến độ thẩm mỹ cho toàn bộ sản phẩm.

Sau 20 năm cổ phần hóa, Tràng An đã phát triển nhảy vọt với tổng doanh thu đạt 1.104 tỷ đồng (năm 2022). Cùng với đó là hàng loạt giải thưởng Sao Vàng Đất Việt, Huân chương Lao động Hạng Ba… khẳng định thương hiệu mạnh quốc gia.

2 thập kỷ gây dựng dòng bánh "chuyên Âu" gói trọn tinh hoa Việt

Cũng sau cổ phần hóa, nhận thấy người dùng không chỉ yêu những thức bánh ngon cổ truyền của dân tộc, mà còn nồng nhiệt đón nhận những món quà hương vị mới lạ mà người thân từ nước ngoài mang về, Tràng An đã nhanh chóng nắm bắt để gây dựng dòng bánh "chuyên Âu" gói trọn tinh hoa Việt.

Tràng An bắt tay với các chuyên gia quốc tế, khéo léo kết hợp tinh hoa Việt với nét đặc sắc của bánh kẹo thế giới. Một loạt sản phẩm "Tràng An thế hệ thứ 2" ra đời như bánh Challot (Pháp) năm 2005, bánh Belgi (Bỉ) năm 2011... Trong đó, chỉ riêng "đại gia đình" Belgi hiện có hơn 20 quy cách sản phẩm với 4 dòng bánh chính: Bánh trứng sữa giòn, bánh trứng sữa mềm, bánh bơ sữa, bánh trứng tươi sợi thịt gà cùng nhiều hương vị mới lạ đáp ứng đông đảo người dùng.

"Đại gia đình" bánh Belgi với nhiều hương vị mới lạ. (Nguồn: Belgi)

Nhìn thấy tiềm năng của bánh waffle, Tràng An đã tiên phong đưa món ăn mang đậm văn hóa ẩm thực thế giới về Việt Nam. Waffle trong tiếng Pháp cổ nghĩa là "tổ ong", bởi đường vân chéo đặc trưng của bánh sau khi lấy ra khỏi vỉ nướng. Waffle là niềm tự hào vô tận của người Bỉ với vô số tiệm bánh truyền đời.



Belgi lấy cảm hứng từ những chiếc bánh waffle hơn nghìn năm tuổi của xứ Bỉ và nổi tiếng khắp Châu Âu từ thế kỷ thứ 9. Những chiếc bánh thơm phức được chuyển giao công nghệ từ các nghệ nhân danh tiếng của Bỉ; sử dụng bơ và sữa 100% nhập khẩu từ New Zealand và Đức, bột mỳ từ lúa mì mềm của Mỹ, cùng trứng gà tươi sạch tiêu chuẩn VietGap.

Tên gọi Belgi xuất phát từ "Belgium" (Bỉ), gói trọn cảm hứng sáng tạo và tâm huyết của người thợ bánh lành nghề Tràng An vào từng chiếc waffles "made in Việt Nam". Trải qua 13 năm, Belgi không chỉ tạo ra cơn sốt trong giới trẻ, mà còn chiếm trọn cảm tình của người dùng lâu năm. Hương vị thơm ngon hảo hạng, vỏ bánh giòn rụm hoặc mềm xốp đều vừa miệng mọi thế hệ, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ và nhanh chóng cho bữa sáng lẫn bữa phụ.

Thương hiệu Belgi với định vị "Vị Châu Âu trên từng chiếc bánh". (Nguồn: Belgi)

Belgi cùng định vị "Vị châu Âu trên từng chiếc bánh" và mở ra tương lai đầy hứa hẹn cho Tràng An. Giữa thị trường bánh kẹo trăm hoa đua nở, Belgi vẫn đứng vững, tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất và bổ sung chủng loại mới, đa dạng diện mạo từ hộp giấy đến hộp thiếc sang trọng để làm quà biếu tặng, thâm tình và lịch thiệp như danh xưng "người Tràng An".