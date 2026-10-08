Bên cạnh sofa không nhất thiết phải đặt bàn phụ: 7 cách tận dụng không gian của người trẻ vừa gọn vừa thiết thực

Trong cách bố trí phòng khách truyền thống, sofa thường đi cùng bàn trà phía trước và một chiếc bàn phụ nhỏ đặt bên cạnh. Công thức này quen thuộc đến mức nhiều người mua nội thất theo bộ mà gần như không đặt câu hỏi: Chiếc bàn ấy có thực sự cần thiết hay không?

Thực tế, với những căn hộ có diện tích vừa và nhỏ, mỗi mét vuông đều đáng giá. Một món đồ chỉ dùng để đặt cốc nước, điện thoại hoặc điều khiển từ xa đôi khi lại chiếm mất một vị trí có thể phục vụ nhiều chức năng hơn.

Đó cũng là lý do ngày càng nhiều gia đình trẻ bắt đầu "giải phóng" khu vực bên cạnh sofa. Thay vì mặc định đặt bàn phụ, họ biến nơi này thành chỗ lưu trữ, góc đọc sách, khu vực để đồ khi vừa về nhà, thậm chí là vị trí đặt tủ lạnh.

1. Thay bàn phụ bằng tủ ngăn kiêm lưu trữ

Với những căn hộ có cửa chính mở ra là nhìn thẳng vào phòng khách, vấn đề không chỉ nằm ở diện tích mà còn là sự riêng tư.

Thay vì đặt một chiếc bàn nhỏ bên cạnh sofa, có thể sử dụng một tủ thấp hoặc tủ ngăn đa chức năng. Phần tủ vừa tạo ranh giới mềm giữa cửa ra vào và khu vực tiếp khách, vừa tăng đáng kể không gian lưu trữ.

Mặt trên có thể đặt cây xanh, đèn trang trí hoặc vài món decor để tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn. Những ngăn phía dưới dùng để chứa khăn giấy, đồ dùng lặt vặt, sách báo hoặc thậm chí thiết kế ngăn giấu thùng rác.

So với một chiếc bàn phụ chỉ có một mặt phẳng để đặt đồ, cách này rõ ràng tận dụng diện tích tốt hơn nhiều.

2. Tận dụng đồ cũ làm kệ bên sofa

Không phải thứ gì cũ cũng cần bỏ đi.

Một chiếc chân máy may cũ, ghế gỗ thấp, tủ nhỏ hay chiếc rương cũ đều có thể được tận dụng thành kệ cạnh sofa. Chỉ cần thêm cây xanh, sách, tranh hoặc đèn bàn, món đồ cũ lập tức trở thành điểm nhấn.

Điểm thú vị là những món đồ mang dấu vết thời gian khi đặt trong một không gian hiện đại thường tạo ra sự tương phản khá đẹp. Căn phòng nhờ vậy bớt cảm giác "đồ nội thất mua theo bộ", đồng thời có thêm cá tính.

Đây cũng là cách phù hợp với xu hướng tái sử dụng đồ nội thất đang được nhiều người trẻ lựa chọn: mua ít hơn nhưng khai thác món đồ lâu hơn.

3. Xe đẩy đa năng còn tiện hơn bàn phụ

Nếu phải chọn một món thay thế bàn phụ dễ áp dụng nhất, xe đẩy có bánh xe là ứng viên đáng cân nhắc.

Bình thường, nó có thể đứng sát sofa để đựng khăn giấy, sách, cốc nước, điều khiển TV, đồ ăn nhẹ hoặc đồ dùng của trẻ nhỏ.

Khi cần, chỉ việc kéo xe đến vị trí khác.

Một số mẫu còn có mặt bàn mở rộng, đủ để đặt laptop, đồ ăn hoặc dùng như bàn ăn nhỏ khi xem TV.

Ưu điểm lớn nhất nằm ở tính linh hoạt. Với nhà nhỏ, nội thất càng dễ di chuyển thì không gian càng dễ thay đổi theo nhu cầu thực tế.

4. Chiếc thang gấp cũng có thể trở thành giá để đồ

Thang gấp là món đồ khá phổ biến nhưng lại có một nhược điểm: dùng rất ít nhưng lúc nào cũng phải tìm chỗ cất.

Một cách xử lý thú vị là đặt chiếc thang gấp gọn cạnh sofa.

Khi không sử dụng như thang, các bậc có thể trở thành nơi đặt sách, giỏ đựng đồ hoặc cây xanh. Một số loại thang còn được thiết kế thêm thanh ngang để phơi quần áo.

Như vậy, thay vì cất một món đồ vào góc kho và chỉ lấy ra vài lần mỗi năm, món đồ ấy có thể đảm nhiệm hai hoặc ba chức năng.

Tuy nhiên, nếu áp dụng cách này, nên chọn loại thang có thiết kế đẹp, chắc chắn và có khóa an toàn. Một chiếc thang nhôm công trình đặt giữa phòng khách có lẽ sẽ khiến ý tưởng "decor sáng tạo" đi hơi xa.

5. Tủ lạnh cũng không nhất thiết phải nằm trong bếp

Quan niệm phổ biến là tủ lạnh phải đặt trong bếp. Nhưng với những căn hộ có gian bếp rất nhỏ, cố nhét thêm một chiếc tủ lạnh lớn đôi khi khiến lối đi trở nên chật chội.

Nếu bố cục cho phép, khu vực cạnh sofa hoặc sát phòng ăn cũng có thể trở thành vị trí đặt tủ lạnh.

Điều này đặc biệt hợp với những căn hộ có không gian khách – bếp liên thông. Tủ lạnh vẫn nằm trong khu vực sinh hoạt chung nhưng giải phóng được diện tích đáng kể trong bếp.

Một số gia đình thậm chí đặt tủ lạnh mini cạnh sofa để chứa nước uống, trái cây hoặc đồ ăn nhẹ.

Tất nhiên, đây không phải phương án phù hợp với mọi căn nhà. Cần tính đến ổ cắm, khả năng tản nhiệt, tiếng ồn và khoảng cách đến khu vực nấu ăn trước khi bố trí.

6. Đặt giá treo quần áo cạnh sofa

Có một cảnh quen thuộc ở nhiều gia đình: vừa về nhà, áo khoác và túi xách được đặt thẳng lên sofa.

Kết quả là chiếc sofa nhanh chóng biến thành "giá treo đồ nằm ngang".

Thay vì chống lại thói quen này bằng cách liên tục nhắc mọi người cất đồ, có thể bố trí ngay một giá treo nhỏ bên cạnh sofa hoặc gần lối vào.

Áo khoác, túi xách, mũ hay khăn choàng được treo ngay khi bước vào nhà. Lúc cần đi ra ngoài, mọi thứ cũng nằm đúng vị trí để lấy nhanh.

Về mặt thẩm mỹ, một giá treo có quá nhiều quần áo chắc chắn sẽ khiến phòng khách trông rối mắt. Nhưng nếu kiểm soát số lượng đồ treo và chọn thiết kế phù hợp, đây lại là giải pháp rất thực tế.

Nhà trước hết là nơi để sống, không phải showroom nội thất lúc nào cũng phải trống trơn.

7. Khoảng hẹp bên sofa càng đáng tận dụng

Nhiều người nhìn khoảng trống 20–30 cm giữa sofa và tường rồi cho rằng quá nhỏ để làm gì. Thực tế, đây lại là nơi rất dễ tạo thêm không gian lưu trữ.

Nếu thường tập thể dục tại nhà, có thể đặt một chiếc giỏ cao để chứa thảm yoga, dây kháng lực hoặc dụng cụ tập luyện.

Nếu gia đình thích ăn vặt khi xem TV, có thể làm một chiếc tủ kéo hẹp theo đúng kích thước khoảng trống.

Nhà nhiều sách có thể sử dụng giá sách đứng dạng mỏng, tận dụng chiều cao thay vì chiều ngang.

Còn nếu ưu tiên thẩm mỹ, một hệ kệ đứng hoặc kệ treo tường từ sàn lên cao vừa giúp trưng bày đồ trang trí, vừa tăng không gian chứa đồ mà không làm phòng khách thêm chật.

Bên cạnh sofa nên đặt gì? Câu trả lời nằm ở cách sống của gia đình

Không có quy định nào bắt buộc sofa phải đi cùng bàn phụ, giống như phòng khách cũng không nhất thiết phải có đủ sofa, bàn trà và kệ TV mới được coi là hoàn chỉnh.

Điều quan trọng hơn là nhìn vào thói quen sinh hoạt thực tế.

Nếu thường đọc sách, hãy biến cạnh sofa thành góc sách. Nếu đồ đạc hay bị vứt lung tung, hãy thêm tủ lưu trữ. Nếu nhà nhỏ, một chiếc xe đẩy di động có thể hữu ích hơn nhiều so với bàn cố định.

Xu hướng nội thất hiện nay vì thế không hẳn là mua thêm món đồ mới, mà là đặt câu hỏi với từng khoảng trống trong nhà: Nơi này có thể phục vụ cuộc sống của mình tốt hơn không?

Đôi khi, chỉ cần bỏ đi một món đồ vốn được xem là "phải có", căn nhà lại rộng hơn và tiện hơn đáng kể.