Bến Cát (Bình Dương) chính thức lên thành phố

Sau khi thành lập, TP Bến Cát có tám đơn vị hành chính cấp xã, gồm bảy phường là An Điền, An Tây, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa và xã Phú An.

Thành phố Bến Cát được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích 234,35 km2 và dân số là 364.578 người của thị xã Bến Cát (Bình Dương).

Trước đó, ngày 19/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Các Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/5/2024.

Bến Cát có vị trí đắc địa khi tọa lạc ngay vùng tứ giác kinh tế trọng điểm phía Nam, liền kề thành phố mới Bình Dương, kết nối dễ dàng đến trung tâm Tp.HCM chỉ khoảng 50km và cách thành phố loại I – Thủ Dầu Một khoảng 20km.

Tp.Bến Cát có địa giới giáp huyện Bàu Bàng về phía Bắc, giáp huyện Dầu Tiếng về phía Tây, giáp huyện Tân Uyên và Phú Giáo về phía Đông, giáp Tp.Thủ Dầu Một và huyện Củ Chi (Tp.HCM) về phía Nam.

Trong những năm qua, Bến Cát nổi lên là một trung tâm kinh tế năng động của Bình Dương với sự phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, đô thị.

Như vậy, Bến Cát chuyển mình lên thành phố càng có nhiều cơ hội để thu hút nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội. Qua đó, hấp dẫn dòng vốn của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đổ vào đầu tư ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, có thị trường bất động sản.

Ngày 11/3/2024 vừa qua, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Trung ương đã tổ chức thẩm định và nhất trí thông qua dự thảo hồ sơ quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với 25/25 phiếu biểu quyết thông qua với điều kiện chỉnh sửa. Như vậy, quy hoạch tỉnh Bình Dương đã được Hội đồng thẩm định Trung ương thông qua và đủ điều kiện trình phê duyệt sau khi đã tiếp thu, chỉnh sửa các nội dung như đã thẩm định.

Dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định phát triển đô thị là một trong những mục tiêu quan trọng. Mục tiêu toàn tỉnh Bình Dương có khoảng 17 đô thị gồm: 5 thành phố (Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên), 01 thị xã Bàu Bàng, huyện Dầu Tiếng (thị trấn Dầu Tiếng, đô thị Long Hoà, đô thị Thanh Tuyền, đô thị Minh Hoà), huyện Bắc Tân Uyên (thị trấn Tân Bình, Tân Thành, đô thị Bình Mỹ, đô thị Tân Lập), huyện Phú Giáo (thị trấn Phước Vĩnh, đô thị An Bình, đô thị Tam Lập).

Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa của Tỉnh đạt khoảng 88%, dân số thành thị khoảng 3,58 triệu người (dân số toàn tỉnh khoảng 4,06 triệu người); phát triển các khu vực đô thị theo tiêu chí đô thị loại I, đáp ứng các điều kiện thành lập quận trực thuộc thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai.