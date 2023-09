Bên trong căn duplex của Cô Em Trendy có gì: Ghế sofa gần 160 triệu, loa giống Jennie hơn 10.000 euro, nhìn đâu cũng thấy "mùi tiền"

Ngày nay, ngôi nhà không chỉ là nơi ở mà còn được định nghĩa là không gian thư giãn mang lại cho con người cảm hứng sáng tạo và làm việc đúng nghĩa. Trong tập 2 của "House Are You?", host Kiên Hoàng dẫn khán giả ghé thăm căn hộ duplex (căn hộ thông tầng) của Cô Em Trendy Khánh Linh và bạn trai Vũ Minh Công. Màn house tour không chỉ đem đến cho người xem cơ hội trải nghiệm một không gian sống đầy tính nghệ thuật mà còn mang đến nhiều cảm xúc bất ngờ khi chiêm ngưỡng các món đồ dùng vừa đẹp vừa đắt của cặp đôi dễ thương này.

Cô Em Trendy Khánh Linh và bạn trai Vũ Minh Kông

Căn hộ của Khánh Linh và bạn trai có diện tích khoảng 140m2, thuộc một trong những khu chung cư đắt đỏ bậc nhất Tp.HCM. Tầng 1 là khu vực phòng khách, phòng ''chill' và nhà bếp. Tầng 2 là không gian nghỉ ngơi và một phòng thay đồ kiêm studio dành riêng cho bà chủ của ngôi nhà.

Phòng khách thông tầng thoáng đãng

Cầu thang xoắn dẫn lên tầng 2 vừa đẹp vừa tiết kiệm không gian

Kệ tủ decor của Vũ Minh Kông

Căn bếp tối giản của cặp đôi

Phòng thay đồ của Khánh Linh

Căn hộ thông tầng được thiết kế và bố trí vô cùng đẹp mắt với các món đồ decor do chính tay Khánh Linh và Vũ Minh Kông lựa chọn. Với nghề nghiệp mà một fashionista và người đam mê nghệ thuật, cả Khánh Linh và bạn trai đều yêu thích những món đồ decor kiểu cách và đắt đỏ. Đến đồ nội thất và gia dụng trong nhà cũng phải là những sản phẩm hiện đại nhất.

Cùng ''bóc giá'' một loạt các món đồ được Cô Em Trendy Khánh Linh và bạn trai sắm sửa để decor căn hộ sang trọng của bản thân ngay dưới đây!

Vừa bước vào phòng khách, chiếc sofa màu vàng nổi bật chính là món đồ chiếm trọn spotlight của cả căn phòng. Để có thể sở hữu chiếc sofa này, Khánh Linh đã phải tìm kiếm và đặt mua khắp nơi thì mới sắm được màu mà cô nàng yêu thích. Được biết, đây là sản phẩm của thương hiệu nội thất Pháp Ligne Roset và có khoảng 6560 USD (tương đương 157 triệu đồng).

Nơi mua: Ligne Roset - Khoảng 157 triệu đồng

Ngay gần chiếc sofa vàng là mẫu ghế độc đáo màu xanh lá của thương hiệu Ý Cappellini. Chiếc ghế có thiết kế đặc biệt với chân nhỏ và lớp đệm lót sáng màu vô cùng bắt mắt.

Nơi mua: Dieter Horn - Khoảng 91 triệu đồng

Để căn nhà thêm ''nghệ'', cặp đôi còn mạnh tay sắm về mẫu loa đình đám của hãng Brionvega có giá khoảng 15.000 USD (tương đương 360 triệu đồng). Item sang-xịn-mịn này cũng từng khiến "IT Girl" Jennie phải lòng và được nàng khoe trên trang cá nhân.

Nơi mua: 6ixthsensela - Khoảng 360 triệu đồng

Mẫu đèn với thiết kế dáng cong tối giản được Khánh Linh đặt trên bàn uống nước có tên đầy đủ là Kaiser Idell 6631-T Luxus. Để sở hữu em đèn này, cặp đôi cũng đã phải bỏ ra khoảng 696 USD (khoảng 16 triệu đồng).

Nơi mua: mohd - Khoảng 16 triệu đồng

Tại phòng khách, cặp đôi cũng trưng bày mẫu kệ 5 tầng màu đỏ thương hiệu có giá lên đến 1400 USD (khoảng 336 triệu đồng) của Supreme. Mỗi ngăn của kệ có thể di chuyển kéo ra vào để thuận tiện cho việc đựng đồ cũng như decor nhà cửa.

Nơi mua: Supreme - Khoảng 336 triệu đồng

Không chỉ mạnh tay sắm sửa đồ nội thất cho phòng khách, khu vực nhà tắm của Khánh Linh cũng được cô trang bị nhiều món đồ đắt đỏ. Được biết, cô và bạn trai đã chi khoảng 1 tỷ đồng để có thể sắm về những item mà mình ưa thích cho không gian này. Đầu tiên phải kể đến chiếc bồn tắm của thương hiệu Devon&Devom. Giá gốc chưa bao gồm thuế và phí vận chuyển của sản phẩm này rơi vào khoảng 5807 euro (khoảng 150 triệu đồng).

Nơi mua: Devon&Devon - Khoảng 150 triệu đồng

Chiếc chậu rửa đôi cũng đến từ thương hiệu Devon & Devon có giá hơn 200 triệu đồng, riêng phần chân chậu rửa đã hơn 150 triệu.

Nơi mua: Devon&Devon - Khoảng 350 triệu đồng

Cả Khánh Linh và bạn trai đều thích uống cà phê, vì vậy cả 2 đã quyết định ''tậu'' luôn chiếc máy pha cà phê của thương hiệu Breville về sử dụng. Dòng máy mà cặp đôi này lựa chọn là Breville 870 XL và có giá gốc là 20,8 triệu đồng.

Nơi mua: Hương Vị Cà Phê - 20,8 triệu đồng

Chiếc ấm nước Smeg với thiết kế tinh giản và cổ điển được Khánh Linh sử dụng hàng ngày có giá gốc lên đến 9,3 triệu đồng.

Nơi mua: The Home - 9,3 triệu đồng

Hãng nồi chiên không dầu mà Khánh Linh trang bị cho căn bếp là Sharp. Sản phẩm thuộc dòng 7 lít KF-AF70EV-ST và được bán với giá 3,6 triệu đồng.

Nơi mua: HC - 3,6 triệu đồng

Sở hữu căn nhà vừa đẹp lại điệu nghệ, có thể nói Cô Em Trendy Khánh Linh không cần đi đâu cũng có được những tấm ảnh ''sống ảo'' xinh xắn hay những shoot hình thời trang ấn tượng trong chính ngôi nhà của mình.

"House Are You?" là sản phẩm digital mini-show nằm trong hệ sinh thái nội dung của House n Home. Lấy cảm hứng từ câu hỏi cửa miệng "How are you?", tên gọi "House are you?" có nghĩa là đến thăm nhà và hỏi thăm bạn.

"House Are You?" sẽ mở ra cuộc hẹn hò thân mật tại nhà khách mời đặc biệt nào đó, cùng bạn khám phá không gian sống của họ để biết phong cách nhà cửa và cách bài trí; lắng nghe những câu chuyện cá nhân, những quan điểm về cuộc sống, công việc, tình yêu, cũng có thể là lời trải lòng một cách tự nhiên như những người bạn.

Đón xem "House Are You?" được phát sóng vào 20h00 các ngày Thứ 3 cách tuần, trên Fanpage House n Home, Kenh14 Special và hệ thống thuộc VCCorp.