Thăm nhà cặp đôi chữa lành nổi tiếng: Vợ 'cắt' phòng ngủ cho chồng thỏa chí đam mê

Chương trình đưa người xem đến thăm căn nhà ấm cúng của cặp vợ chồng trẻ là Tizi (Nguyễn Việt Trúc) và Đích Lép (Huỳnh Quang Minh). Họ là những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên mạng xã hội với các nội dung xoay quanh chủ đề tình yêu, gia đình, bài học chữa lành...

Với sự dẫn chuyện của host Kiên Hoàng, 2 chủ nhân đã chia sẻ thêm về những câu chuyện, những khía cạnh ẩn sau và ý nghĩa sâu xa của nơi này với cuộc sống của họ.

Ngôi nhà có diện tích 92m2, bao gồm đầy đủ những căn phòng thiết yếu cho cả gia đình, bao gồm phòng khách thông với khu vực bếp, có ban công với tầm nhìn thoáng đãng, 1 phòng ngủ lớn, phòng vệ sinh và khu vực riêng của thú cưng.

Tập 1 “House Are You” đưa người xem tới tổ ấm của cặp vợ chồng trẻ Tizi x Đích Lép

"Chốn ẩn náu" riêng biệt, được "cắt" từ chính không gian phòng ngủ

Một trong những không gian của ngôi nhà khiến host Kiên Hoang phải trầm trồ nhất, cũng là nơi rất được cả Tizi và Đích Lép tâm đắc, đó chính là không gian làm việc riêng tư, được tách từ căn phòng ngủ master.

Vốn dĩ trong thiết kế ban đầu của ngôi nhà không hề có phòng làm việc, song hiểu được sở thích của chồng, Tizi đã lên ý tưởng và tách từ phòng ngủ lớn, tạo nên một không gian khép kín, rộng khoảng 3-4m2 để chồng thỏa sức làm việc, sáng tạo.

Nhắc đến căn phòng làm việc được "cắt" từ phòng ngủ lớn này, Đích Lép nói anh vô cùng tự hào khi giới thiệu với bất kỳ ai khi đến thăm nhà. Anh cho biết, không gian này được chính tay người vợ Tizi thiết kế theo sở thích của anh. Dù không cần tham khảo ý kiến của chồng, căn phòng vẫn vô cùng đúng với "gu" của chàng trai.

"Ngày xưa khi ở nhà thuê, ngôi nhà không có nhiều diện tích đủ để mình có một căn phòng làm việc riêng. Nhưng khi sang nhà mới, vợ mình rất tâm lý. Vợ mình đã hiểu việc mình muốn có không gian riêng, từ đó đã thiết kế dành riêng cho mình căn phòng làm việc này. Đến khi nhận bàn giao xong thì mình rất vui vì nó hoàn toàn đúng với gu của mình", Đích Lép nói thêm.

Đích Lép cho biết, anh yêu thích chính sự "chật chội" của không gian này. Nó là vừa đủ và vô cùng phù hợp với anh. Không gian tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để anh thỏa sức làm việc và sáng tạo, lưu trữ những tài liệu cần thiết hay trang trí bằng những món đồ có ý nghĩa. Không chỉ là chốn làm việc, cặp vợ chồng cũng nói vui với nhau, đây là "nơi ẩn náu" riêng của Đích Lép mỗi khi bị vợ giận.

Không gian làm việc được tách từ phòng ngủ của 2 vợ chồng, rộng chỉ khoảng 3 - 4m2

Trong lĩnh vực thiết kế nội thất và kiến trúc hiện đại, việc tách một phòng ngủ lớn thành nhiều căn phòng khác nhau để tận dụng tối đa không gian đã trở thành một xu hướng phổ biến. Đây là một cách sáng tạo để tối ưu hóa không gian sống, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng và tạo ra môi trường sống đa chức năng cho các thành viên trong gia đình.

Bên cạnh cách ngăn thành không gian làm việc như vợ chồng Tizi, Đích Lép, các lựa chọn khác có thể kể tới như ngăn thành phòng trang điểm, phòng thay đồ, phòng tập thể dụng hay phòng giải trí... Tùy theo nhu cầu mà gia chủ sẽ lựa chọn mục đích ngăn phòng sao cho phù hợp.

Xu hướng tối ưu không gian bằng cách "chia nhỏ" các căn phòng lớn trong nhà

Để cải biến một không gian lớn thành nhiều không gian nhỏ khác nhau, gia chủ có thể áp dụng theo nhiều phương pháp. Có thể xây dựng tường ngăn, sử dụng các vách ngăn di động để tạo sự riêng tư tuyệt đối. Hoặc sử dụng các loại kệ, giá sách, đèn cây, gương để tạo cảm giác vẫn có sự kết nối giữa 2 không gian. Rèm cửa cũng là một lựa chọn đáng tham khảo, hoặc có thể kết hợp giữa nhiều phương pháp với nhau.

Không gian ngủ có thể được tách biệt với các không gian khác bằng nhiều phương án khác nhau (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia về xây dựng và kiến trúc cũng đưa ra lời khuyên, trước khi tiến hành bắt đầu "chia nhỏ" các căn phòng lớn trong nhà mình, gia chủ phải nắm được một số yếu tố sau đây.

Đầu tiên, cần xác định rõ mục đích sử dụng cho từng khu vực, cân nhắc mức liên kết giữa các không gian, từ đó lựa chọn được phương pháp ngăn cách phù hợp. Tiếp đến là cân đối phong cách thiết kế của các khu vực sau khi được phân tách, đảm bảo sự nhất quán trong thiết kế tổng thể không gian. Cuối cùng là đảm bảo rằng các phần ngăn là an toàn và thực sự đem lại hiệu quả đúng như mong muốn của gia chủ.

Tận dụng không gian một phòng lớn để tách biệt thành nhiều không gian sử dụng khác nhau không chỉ thể hiện sự sáng tạo của gia chủ, mà còn tạo nên một không gian sống đa chiều đầy tính linh hoạt. Dù là ngôi nhà nào, dù có diện tích và thiết kế ra sao, chỉ cần một chút thay đổi nhỏ cũng đủ biến nó trở nên đa năng và tiện ích hơn rất nhiều.

