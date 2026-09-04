Bên trong không gian thư giãn tại gia của kiến trúc sư kiêm admin group "Nghiện Nhà"

Phần nhìn được thiết kế để thư giãn

Là admin cộng đồng "Nghiện Nhà" với hàng triệu thành viên, kiến trúc sư Hương Vũ có cơ hội tiếp xúc với nhiều câu chuyện về nhà ở và cách mỗi gia đình tạo dựng không gian riêng. Khi thiết kế tổ ấm cho chính mình, cô ưu tiên những yếu tố phục vụ sự thoải mái.

Tinh thần ấy được thể hiện rõ ở không gian phòng tắm được được nữ kiến trúc sư gọi là "home spa". Tại đây, công năng được tính toán để khu vực khô và ướt tách biệt, tạo sự thuận tiện trong sử dụng. Bồn tắm trở thành điểm nhấn cho những phút ngâm mình thư giãn, trong khi ánh sáng, cây xanh, nến thơm hay tinh dầu thành trải nghiệm đa giác quan, biến phòng tắm thành một không gian nghỉ ngơi đúng nghĩa ngay tại nhà.

Những chi tiết tưởng như nhỏ này cùng tạo nên một trải nghiệm khác cho nơi vốn chỉ phục vụ nhu cầu tắm gội. Đó là nơi gia chủ có thể sống chậm lại, nghỉ ngơi và tìm lại trạng thái cân bằng sau một ngày dài.

Phần "chìm" là hạ tầng ngầm được đầu tư chỉn chu

Một nơi được thiết kế để tận hưởng không thiếu những yếu tố tiếp xúc trực tiếp với cơ thể mỗi ngày, trong đó có nguồn nước - phần "chìm" phía sau nhưng hiện diện trong hầu hết sinh hoạt hàng ngày.

Nước được sử dụng từ ăn uống, tắm gội đến giặt giũ, vệ sinh và chăm sóc cơ thể. Đặc biệt với những người dành nhiều thời gian cho chăm sóc da, tóc hay các liệu trình spa, chất lượng nguồn nước tiếp xúc trực tiếp với cơ thể mỗi ngày càng là yếu tố đáng được quan tâm. Vì vậy, nữ kiến trúc sư đặc biệt chú trọng đến việc kiểm soát nguồn nước sử dụng trong gia đình.

Phần hạ tầng được đầu tư chỉn chu với máy lọc tổng trung tâm cao cấp Karofi

Đó cũng là lý do hệ thống lọc tổng trung tâm Karofi KTF-P02 được cô bố trí trong hệ thống kỹ thuật của ngôi nhà, xử lý nước ngay từ đầu nguồn trước khi phân phối đến các khu vực sử dụng. KTF-P02 sử dụng công nghệ lọc Max Pro với hai cột Max Clean và một cột Max Soft. Trong đó, Max Clean sử dụng than hoạt tính, hỗ trợ hấp phụ clo dư, giảm mùi, màu và một số hợp chất hữu cơ; Max Soft sử dụng hạt cation để làm mềm nước, xử lý các thành phần tạo độ cứng như canxi và magie.

Những công nghệ này nằm phía sau hệ thống kỹ thuật, thường được gọi là hạ tầng ngầm. Nhưng chính lớp hạ tầng ngầm ấy lại có thể tạo ra những trải nghiệm khác biệt.

Phần chạm: Từ làn da, mái tóc đến từng thiết bị trong nhà

Kiến trúc sư Hương Vũ cho biết tắm gội là một trong những lúc dễ cảm nhận sự khác biệt của nguồn nước nhất. Nữ kiến trúc sư cho biết, nước đã qua xử lý bởi Karofi KTF-P02 đem lại cảm giác mềm mại cho làn da, mái tóc cũng mượt và dễ vào nếp hơn.

Đặc biệt, sau mỗi lần chăm sóc da, tóc tại spa, cảm giác được nâng niu ấy không dừng lại ở spa. Với nữ kiến trúc sư, đó cũng là cách để công sức dành cho những buổi spa được tiếp nối.

Nguồn nước sạch giúp vẻ đẹp của làn da, mái tóc sau spa được duy trì lâu hơn

"Chiếc máy này giống như một ‘tấm khiên’ giúp mình an tâm hơn về làn da và mái tóc, đặc biệt sau những buổi chăm sóc da hay spa mà mình đã dành rất nhiều thời gian và tiền bạc", Hương Vũ chia sẻ về lọc tổng cao cấp Karofi.

Nguồn nước được xử lý cũng tạo ra một thay đổi dễ nhận thấy ở những vật dụng thường xuyên tiếp xúc với nước. Khi hàm lượng canxi được giảm, các vệt trắng do cặn khoáng trên vòi nước, kính và thiết bị vệ sinh được hạn chế, giúp bề mặt duy trì vẻ sáng sạch và tính thẩm mỹ. Về lâu dài, việc hạn chế cặn khoáng cũng góp phần bảo vệ các thiết bị trong quá trình sử dụng.

Máy lọc tổng Karofi KTF P02 đem lại sự an tâm toàn diện về chất lượng nước sinh hoạt hàng ngày

Nhìn từ góc độ của một người làm kiến trúc, một không gian nghỉ ngơi lý tưởng vì thế không chỉ nằm ở những gì hiện hữu trước mắt. Đó là sự kết hợp giữa thiết kế tạo nên cảm xúc, những hạ tầng âm thầm vận hành phía sau và các trải nghiệm được chăm chút trong từng sinh hoạt hàng ngày. Khi những yếu tố ấy được tính toán một cách đồng bộ, ngôi nhà trở thành nơi con người có thể thực sự thư giãn, tái tạo năng lượng và và tận hưởng chất lượng sống mỗi ngày.