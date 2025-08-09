Bên trong lễ làm mới lời thề hôn nhân của vợ chồng con cả Beckham: Tiệc xa hoa 200 khách, nhà nội không được mời!

Một người bạn của cặp đôi Brooklyn Beckham - Nicola Peltz chia sẻ với Mail Online: "Có thể Nicola sẽ đăng ảnh vào lúc nào đó, nhưng họ không vội. Buổi lễ này được tổ chức để bạn bè và gia đình tận hưởng. Đó là lý do cô ấy không đăng ảnh ngay".

Có lẽ trên đời này ít có cặp đôi nào thích khoe tình cảm với nhau hơn Brooklyn Beckham và vợ - nữ diễn viên Nicola. Brooklyn xăm đầy hình liên quan đến vợ: từ đôi mắt của cô, những dòng trích từ lá thư tay cô viết, cho tới tên của hai người bà ngoại. Tên "Peltz" còn được xăm to tướng ngay ngực, và anh thậm chí đổi sang họ kép Peltz-Beckham sau khi cưới.

Anh luôn nhớ và kỷ niệm ngày cầu hôn, ngày cưới, và cả hai từng xuất hiện trên nhiều bìa tạp chí để nói về tình yêu lớn của mình. Vậy nên thật khó hiểu khi lễ làm mới lời thề hôn nhân gần đây lại diễn ra một cách cực kỳ kín tiếng. Không hề có ảnh nào trên Instagram, dù cặp đôi với 19,2 triệu người theo dõi chung vẫn thường xuyên đăng đủ thứ - từ ảnh Brooklyn làm bánh mì kẹp cho tới cảnh anh đứng chờ vợ thử đồ ở Zara.

Theo tiết lộ, buổi lễ diễn ra hôm thứ bảy tuần trước ngày 2/8, tại biệt thự rộng 130 mẫu ở Bedford (Westchester, New York) của tỷ phú Nelson Peltz - cha Nicola. Khu đất này có công viên với công viên băng trong nhà, thác nước.

Dù không quá trang trọng, đây vẫn là một sự kiện mang tính "đám cưới" với khoảng 100-200 khách mời, có phát biểu và cả váy cưới. Tuy nhiên, gia đình chú rể hoàn toàn vắng mặt - David, Victoria và ba em Romeo, Cruz, Harper đều không được mời vì hiện tại đôi bên không còn liên lạc.

Một nguồn tin nói: "Họ chưa đăng gì lên mạng vì không muốn châm thêm mâu thuẫn với nhà Beckham - vốn chưa hạ nhiệt kể từ khi Brooklyn không dự sinh nhật 50 tuổi của bố, cũng không chúc mừng ông nhận tước Hiệp sĩ".

Nhiều người tự hỏi phải chăng họ "làm lại" lễ cưới vì không hài lòng với lần đầu? Được biết, tại tiệc cưới 2022, cả Brooklyn và Nicola đều bật khóc khi ca sĩ Marc Anthony - bạn của nhà Beckham - giới thiệu màn "nhảy đầu tiên" giữa Brooklyn và mẹ Victoria kèm câu "người phụ nữ đẹp nhất căn phòng", khiến nhà gái cảm thấy bị thiếu tôn trọng.

Trước đó, Nicola cũng bức xúc vì xưởng của Victoria thông báo không kịp may váy cưới cho cô, khiến cô chọn váy Valentino và không mặc đồ của thương hiệu mẹ chồng. Thêm vào đó là lùm xùm an ninh, sơ đồ chỗ ngồi (nhà Beckham không có bàn chính), và cảm giác đám cưới bị "thống trị" bởi nhà Peltz.

Dù sau cưới cả hai bên từng cố gắng hòa giải - Nicola dự show thời trang của Victoria, Victoria ủng hộ phim Lola do Nicola viết và đạo diễn - nhưng quan hệ vẫn lạnh nhạt. Bạn bè Victoria cho rằng Nicola "khó tính" và kiểm soát Brooklyn, còn phía Nicola nói nhà Beckham không để Brooklyn sống đúng với con người mình.

Buổi lễ làm mới lời thề lần này chỉ có khách Mỹ, diễn ra với mục tiêu "tận hưởng tình yêu và những người cùng chia sẻ", theo lời một nguồn tin. "Không có động cơ ẩn giấu, không nhằm công kích ai. Nhưng rõ ràng lần cưới đầu có những điểm không vui, nên lần này mọi thứ chỉ hướng tới tích cực".

Tuy nhiên, căng thẳng vẫn leo thang: hai em trai Romeo và Cruz được cho là đã chặn Brooklyn và Nicola trên Instagram, thậm chí Cruz bị nghi thích các bình luận công kích chị dâu.

Brooklyn từng khẳng định: "Anh luôn chọn em". Nhưng với tình hình hiện tại - khi gia đình anh không thể chấp nhận người vợ mà anh yêu - khả năng hòa giải dường như rất xa vời.