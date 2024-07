Bên trong nhà in 3D giá nửa triệu USD đẹp ngỡ ngàng ở Mỹ

Nhà xây bằng công nghệ in 3D đang trở thành từ khóa rất "hot" trong ngành xây dựng, nhưng việc thực sự sở hữu và sinh sống bên trong một ngôi nhà như vậy sẽ ra sao? Cô Daniella Glaeze, một kỹ sư phần mềm ở Texas, Mỹ quyết định chia sẻ trải nghiệm của mình để thuyết phục những người hoài nghi rằng nhà in 3D hoàn toàn có thể là tương lai.

Nhìn bên ngoài, những ngôi nhà này không quá khác biệt so với nhà xây kiểu truyền thống.

Glaeze bắt đầu chia sẻ hình ảnh ngôi nhà in 3D của mình trên TikTok ngay sau khi chuyển đến đó vào tháng 4. Các video của cô giới thiệu ngôi nhà bê tông mang phong cách tương lai đã thu hút được hàng triệu lượt xem và rất nhiều câu hỏi.

Phòng ngủ trong nhà được Glaeze chia sẻ.

Glaeze nói với truyền thông Mỹ: “ Tôi rất vui mừng được mang nội dung này đến với người xem và bất kỳ ai quan tâm đến việc xây dựng hay cách thức hoạt động của những ngôi nhà này ”.

Những ngôi nhà, không chỉ có nhà cô mà toàn bộ khu dân cư, đều được xây bằng công nghệ in 3D. Công ty khởi nghiệp xây dựng in 3D Icon đã hợp tác với gã khổng lồ xây dựng nhà Lennar để tạo ra một khu dân cư gồm 100 ngôi nhà in 3D, được gọi là Wolf Ranch, ngay phía bắc Austin, thủ phủ Texas.

Theo Icon, 95 ngôi nhà đã được in xong hệ thống tường và tất cả 100 ngôi nhà dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025, nhưng những cư dân như Glaeze đã bắt đầu chuyển đến.

Từ trái sang: Phòng làm việc của chồng cô Glaeze, gara để xe và nhà vệ sinh cho khách.

Glaeze nói: “ Cả hai chúng tôi đều làm việc trong lĩnh vực công nghệ, nên chúng tôi hiểu kỹ thuật sự đổi mới đã tạo ra những ngôi nhà thế này, điều đó khiến chúng tôi thực sự tò mò ”.

Những ngôi nhà này được xây dựng bằng cách sử dụng một máy in kiểu giàn khổng lồ, được gọi là Hệ thống xây dựng Vulcan, rộng 13 mét và cao gần 5 mét.

Trong một TikTok với hơn 4 triệu lượt xem, Glaeze đã dẫn người xem đi tham quan ngôi nhà của cô, với 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm và gara. Một số bình luận tỏ ra lo lắng về khả năng bụi bẩn đọng lại trên các đường gờ tường.

Tuy nhiên, Glaeze trấn an rằng mặc dù có những đường rãnh rất rõ ràng nhưng cô vẫn chưa gặp phải bất kỳ vết bụi tích tụ nào. Cô nói rằng một chiếc khăn lau hoặc máy hút bụi cầm tay đã đủ để dọn dẹp.

Phòng giặt là và khu vực sinh hoạt khá rộng rãi. Căn nhà cũng được trang bi hệ thống an ninh riêng.

Cô chia sẻ: “ Những đường gờ trên tường không giống như những chiếc kệ nhỏ, chúng rất mỏng. Ngay cả khi bụi bám vào, tôi không nghĩ nó sẽ gây chú ý nhiều và thành thật mà nói, các bức tường rất dễ lau chùi". Ngoài ra, bạn cũng có thể treo đồ lên tường, sơn tường hoặc làm phẳng bằng thạch cao. Phần tường bê tông là thứ duy nhất được in 3D, còn đường điện, mái nhà hay cửa đều như nhà truyền thống.

Khó khăn lớn nhất mà nữ chủ nhà nhận ra là do tường quá dày, việc truyền Wi-Fi sẽ gặp khó khăn và họ cần các bộ tiếp sóng ngay trong nhà.

Icon, công ty đồng thiết kế các ngôi nhà với công ty kiến trúc Bjarke Ingels Group, nói rằng ngoài cấu trúc vững chắc, in 3D còn mang lại sự linh hoạt trong thiết kế mà vốn sẽ tốn nhiều tiền hơn nếu xây dựng kiểu truyền thống.

Công ty cho biết họ đặc biệt thích các thiết kế ưa sinh học trông tự nhiên với các cạnh và đường cong được bo tròn.

Nội thất khá hiện đại nhưng không kém phần ấm cúng.

Glaeze cũng cho biết vật liệu bê tông dày, được Icon gọi là "lavacrete", không chỉ cách nhiệt tốt để giữ nhiệt độ trong nhà luôn mát trước cái nóng ở Texas mà còn "thực sự chắc chắn" trước mưa bão và tiếng ồn bên ngoài.

“ Bên ngoài họ có rất nhiều máy khoan và máy móc hạng nặng nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Tôi rất nhạy cảm với những âm thanh quá lớn nên ở trong ngôi nhà này rất yên tĩnh ", cô cho biết.

Icon cho hay hệ thống tường của họ đã được thử nghiệm chống lại gió bão tiêu chuẩn và cũng đã công bố vào tháng 3 một công thức mới, có mức phát thải carbon thấp hơn, và sẽ được sử dụng cho các hệ thống tường còn lại.

Khu vực phòng khách, phòng ngủ chính và phòng tắm thoáng đãng, nhiều ánh sáng tự nhiên.

Những ngôi nhà trong khu được bán với giá từ 425.000 USD đến 585.000 USD (10,8 - 14,9 tỷ đồng). Tuy nhiên, nhà sản xuất cho biết khả năng tiết kiệm điện và chi phí vận hành sẽ khiến những ngôi nhà này sớm rẻ hơn, khi chỉ cần 2 người thợ vận hành máy móc và 2 tuần để xây dựng một căn nhà.