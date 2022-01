Bên trong siêu dinh thự gần 10.000 m2 tại Los Angeles, được niêm yết 295 triệu USD và sắp đấu giá

Một siêu biệt thự rộng lớn ở Los Angeles, được cho là ngôi nhà hiện đại lớn nhất nước Mỹ, vừa được niêm yết với mức giá 295 triệu USD (gần 6,7 nghìn tỷ VND).

Được biết đến với cái tên The One Bel Air, tài sản này đến từ nhà sản xuất phim kiêm phát triển dự án bất động sản Nile Niami, trước đây ông đã hy vọng bán nó với mức giá khổng lồ 500 triệu USD, con số này sẽ khiến nó trở thành một trong những những ngôi nhà đắt nhất trên thế giới. Tuy nhiên một số vấn đề đã xảy ra.

Tòa nhà khổng lồ được niêm yết giá vào thứ Sáu tuần trước và sẽ được bán đấu giá vào ngày 7 đến 10 tháng Hai.

The One Bel Air có 21 phòng ngủ và 42 phòng tắm, với các tiện nghi như hầm rượu 10.000 chai, ga-ra 30 xe hơi, rạp chiếu phim sức chứa 40 người, hộp đêm riêng, khu sân cỏ, salon thẩm mỹ, sân chơi bowling, v.v.

Dưới đây là hình ảnh bên trong dinh thự khổng lồ này:

Với diện tích 105.000 feet vuông (9.754 mét vuông), dinh thự này được xem là ngôi nhà hiện đại lớn nhất ở Mỹ.





The One Bel Air có 21 phòng ngủ và 42 phòng tắm.





Nhà phát triển dự án Nile Niami ban đầu hy vọng bán nó với giá 500 triệu USD, nhưng sau đó nó đã được niêm yết với giá 295 triệu USD và sẽ đấu giá trực tuyến vào tháng Hai.





Trong phần sân rộng lớn của dinh thự, bạn sẽ thấy một tác phẩm điêu khắc của nhà sản xuất thủy tinh người Ý Simone Cenedese.





Đây là lối vào chính.





Bên trong, tiền sảnh của dinh thự có một tác phẩm điêu khắc xoay và cửa sổ kính kéo dài suốt từ trần đến sàn.





Trong phòng ăn là một hầm rượu đủ chỗ cho 10.000 chai.





Có rất nhiều không gian để thư giãn trong phòng khách gia đình.





Có cả một phòng spa chăm sóc sắc đẹp bên trong.





Salon là một trong những phòng có màu sắc rực rỡ nhất trong dinh thự, với những bức tường màu đỏ bóng.





Dinh thự cũng có phòng giải trí với quầy bar riêng và phòng hút xì gà.





Bên cạnh phòng giải trí là một sân chơi bowling riêng.





Để tổ chức những hoạt động giải trí sôi động hơn nữa, cư dân tương lai có thể sử dụng hộp đêm riêng của dinh thự.





Hoặc, để giải trí ít hoạt động hơn, đã có một rạp chiếu phim tư nhân có thể chứa 40 người.





Phòng ngủ chính rộng 4.000 feet vuông (khoảng 372 met vuông) của The One có tủ quần áo không cửa với nhiều không gian cho quần áo, giày dép và phụ kiện.





Những chủ nhân tương lai của dinh thự cũng sẽ có rất nhiều chỗ chứa sách trong thư viện hai tầng của họ, nơi có ban công riêng.





Năm hồ bơi nằm rải rác trong khuôn viên.





Đây là một hồ bơi trong nhà, với thảm thực vật trên tường và kính trên trần…





… và hai ngoài trời, một trong số đó nằm trên tầng thượng của một phòng ngủ chính…





... trong khi cái kia ở trên hộp đêm.





Một hồ bơi khác có chức năng như sảnh nổi.





Mặc dù dinh thự được xây dựng theo cách hiện đại, nhưng hào nước bao quanh ba mặt mang đến cho nó một nét cổ xưa của phong cách xây dựng hàng thế kỷ trước.





Có một nhà riêng dành cho khách đến chơi.





Nhà khách cũng có cửa kính kéo dài từ trần đến sàn …





… và có đến 3 phòng ngủ.





"The One được tạo ra cho các tỷ phú ngày nay đang tìm kiếm một tài sản thực sự không trùng lặp và khi được bán, nó sẽ là vụ mua bán quan trọng nhất trên thế giới", Aaron Kirman, đại diện hội đồng niêm yết cho biết trong một thông cáo báo chí.

"The One đơn giản là vô song," đại diện hội đồng niêm yết Rayni Williams nói thêm. "Bất động sản này có các tiện nghi cực kỳ sang trọng vượt ra ngoài giấc mơ của bất kỳ người mua nào. The One đang thiết lập một dấu ấn cho bất động sản toàn cầu, khu đất bằng phẳng cùng với tầm nhìn đẹp nhất, hơn bất kỳ bất động sản nào khác trước đây được bán ở Los Angeles.”

Rất nhiều tiền đã được chi cho "The One Bel Air" với hy vọng thu về 500 triệu USD - nhưng bây giờ nó vẫn chưa hoàn thành và đã được đưa ra thị trường đấu giá do phá sản.

Nile Niami - nhà sản xuất phim Hollywood và nhà phát triển dự án bất động sản, đã thuê 600 công nhân theo hợp đồng để làm việc tại khu đất này cách đây 7 năm.

Mặc dù mục tiêu ban đầu là mức giá cực kỳ đắt đỏ, bất động sản này được niêm yết với giá 340 triệu USD vào tháng 1 năm ngoái nhưng sau đó đã bị rút khỏi thị trường và đưa vào dạng tài sản của một công ty vỡ nợ - một hình thức tịch thu tài sản.

The One Bel Air đã quay trở lại thị trường với mức giá được giảm, nhưng người mua tiềm năng có nguy cơ phải trả hàng triệu USD cho các khoản thuế chưa thanh toán và các khoản nợ xây dựng khác. Một số hạng mục của dinh thự được cho là vẫn chưa hoàn thành.

