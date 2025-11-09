Bệnh nhân gánh nợ vì phòng khám liên kết với công ty cho vay

Tờ hóa đơn thanh toán là bằng chứng duy nhất mà anh Sơn, ở xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên được giữ sau khi vợ mình tham gia điều trị rụng tóc tại cơ sở kinh doanh Bích Ngọc, số 30 phố Thái Hà. Tổng chi phí đã thanh toán là 100 triệu đồng, chưa kể tiền thuốc. Trong đó đã trả trước 57,5 triệu đồng. Còn lại khoản nợ là 42,5 triệu đồng.

Khi nỗi sợ vừa thoáng qua thì bất ngờ ập đến. Bởi theo anh Sơn, lúc này gia đình mới ngã ngửa khoản nợ trước đó là khoản vay qua ứng dụng vay tiền của một công ty tài chính.

Rất nhiều bệnh nhân đã từng điều trị bệnh lý về tóc tại cơ sở giả mạo là phòng khám này đều tỏ ra bất ngờ về khoản vay nợ đối với công ty tài chính. Nhưng giờ lại chẳng có quyền phản ứng vì thời điểm ký giấy vay nợ thì phía cơ sở lại cẩn thận quay lại clip để làm bằng chứng.

Đúng là không có ai bị ép buộc vay tiền. Nhưng nếu nói việc vay tiền để điều trị xuất phát từ sự tự nguyện thì cũng cần phải xem lại. Bởi bệnh nhân nếu muốn hưởng cam kết và bảo hành về dịch vụ thì điều kiện đầu tiên phía cơ sở đưa ra là phải nộp đủ tiền ngay trong ngày đầu tham gia gói điều trị.

Để kịp thời hỗ trợ nếu ai thiếu tiền điều trị thì cơ sở này ngay lập tức nhiệt tình đáp ứng. Việc duy nhất người bệnh làm chỉ là điền thông tin vào một tờ giấy có tên là: Bản đăng ký sử dụng dịch vụ trả góp Home Credit tại hộ kinh doanh Bích Ngọc MediCenter.

Vì tin tưởng vào những gì quảng cáo, rất nhiều người đã đặt bút ký vào hợp đồng vay tiền mà phòng khám giới thiệu. Người vay ít thì 20 triệu đồng. Còn người vay nhiều thì 50 - 70 triệu đồng. Thậm chí có người vay cả trăm triệu. Khi hành vi điều trị bệnh trái phép bị phanh phui, các trang page quảng cáo trước đó đồng loạt không tồn tại. Còn cơ sở thì đóng cửa. Chỉ còn lại những khoản nợ vẫn còn đeo bám họ.

Nhiều người bệnh ccó người đã kết thúc liệu trình 8 buổi điều trị. Có người kịp thời dừng lại giữa chừng. Dù không nhận được bất cứ hiệu quả nào mà ngược lại, giờ đây lại phải oằn lưng gánh nợ.



