Bệnh viêm xoang – Điều trị tận gốc, hiệu quả lâu dài

Mời bạn cùng nghe chia sẻ của chuyên gia, PGS.TS. Võ Thanh Quang, Phó tổng giám đốc, Chuyên gia Tai Mũi Họng của Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội về phương pháp điều trị đối với bệnh lý này.

Viêm xoang là bệnh viêm nhiễm ở của các hốc xoang mặt. Nó thường xuất hiện về mùa lạnh, khi thay đổi thời tiết, trong môi trường độc hại và ô nhiễm.

Viêm xoang có rất nhiều nguyên nhân: có những nguyên nhân do nội tại cơ thể ví dụ như viêm mũi dị ứng rồi dẫn đến viêm xoang, có những nguyên nhân là do môi trường sinh sống, do thời tiết, ô nhiễm không khí và có những nguyên nhân là do bản thân tại mũi và tại xoang.

Viêm xoang cấp và mãn tính biểu hiện ra sao?

Viêm xoang bao gồm viêm xoang cấp tính và viêm xoang mãn tính. Viêm xoang cấp tính thường biểu hiện bằng những triệu chứng như ngạt mũi, sổ mũi, mũi trong hoặc mũi đặc, thậm chí là mũi dạng mủ, người bệnh có sốt và cảm giác đau nhức ở vùng mặt. Bệnh như thế có thể diễn biến trong khoảng từ 7 đến 15 ngày. Đó là giai đoạn rất quan trọng để chúng ta tiến hành điều trị. Bởi nếu chúng ta không điều trị trong giai đoạn cấp tính, sau 1-2 tháng, có thể bệnh sẽ diễn biến thành mãn tính

Khi bệnh diễn biến thành mãn tính cũng có những lúc người bệnh cảm thấy nhẹ nhàng hơn, không còn đau nhiều nữa, mũi cũng ra ít hơn. Nhưng mà khi đó, điều trị lại khó khăn hơn rất nhiều.

Viêm xoang liệu có phải không thể chữa, chỉ có thể sống chung?

Nhiều bệnh nhân cho rằng, viêm xoang không chữa được, chỉ có thể sống chung. Tuy nhiên, về điều trị viêm xoang, nó phụ thuộc rất nhiều vào nguyên nhân và mức độ nặng nhẹ của bệnh. Mức độ nặng nhẹ lại phụ thuộc rất nhiều vào việc phát hiện sớm hay muộn, vì phần lớn người bệnh khi chuyển sang viêm xoang mãn tính cứ nghĩ là đã khỏi, và để cho bệnh diễn biến nhiều năm. Còn nếu chúng ta phát hiện sớm, điều trị kịp thời, thậm chí can thiệp phẫu thuật kịp thời trong những trường hợp cần thiết, khả năng điều trị khỏi viêm xoang là hoàn toàn có thể.

PGS. TS. Võ Thanh Quang đã có hơn 40 năm kinh nghiệm trong phẫu thuật Tai Mũi Họng tại các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành tại Việt Nam.

Sau khi lấy bằng Thạc sỹ tại Đại học Y Hà Nội, ông đã có thời gian tu nghiệp chuyên sâu tại các trường đại học quốc tế nổi tiếng như trường Y, Đại học Lille, Pháp và Đại học North Caroline (UNC), NC, Hoa Kỳ. Hiện nay ông đang là Phó Tổng giám đốc, chuyên gia Tai Mũi Họng tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội.

PGS Quang sở hữu vốn kiến thức dày rộng trong các lĩnh vực chuyên sâu bao gồm cả điều trị nội khoa và ngoại khoa về các bệnh lý tai mũi họng như họng-thanh quản, thính họng, thăng bằng tai mũi xoang, ung thư tai mũi họng đầu cổ…

