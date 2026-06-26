Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đón nhận những bệnh nhân đầu tiên

Sáng 26-6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu việc hoàn thành một trong những dự án y tế trọng điểm quốc gia sau nhiều năm được Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn.

PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cam kết duy trì chất lượng khám, chữa bệnh đồng bộ giữa hai cơ sở

Đây là cơ sở khám chữa bệnh tuyến cuối của Bệnh viện Bạch Mai, được kỳ vọng góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện trung ương, đồng thời giúp người dân các tỉnh Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại khu vực.

Bệnh viện hoạt động theo mô hình "Một Bệnh viện Bạch Mai - Một chuẩn chất lượng", áp dụng thống nhất hệ thống quản trị, quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng và công nghệ thông tin với cơ sở tại Hà Nội. Đội ngũ giáo sư, bác sĩ đầu ngành của Bệnh viện Bạch Mai sẽ trực tiếp khám, điều trị, hội chẩn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật tại Ninh Bình.

PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết cơ sở Ninh Bình được đưa vào hoạt động sau nhiều năm tháo gỡ khó khăn, với sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế. Đặc biệt, Nghị quyết 32 của Chính phủ đã tạo cơ chế đặc thù giúp bệnh viện nhanh chóng hoàn thiện các điều kiện để vận hành.

Theo ông Cơ, đến nay bệnh viện đã sẵn sàng hoạt động với quy mô 1.000 giường bệnh, gồm 21 khoa lâm sàng, 6 khoa cận lâm sàng, hơn 1.300 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó có nhiều giáo sư, bác sĩ đầu ngành được điều động từ cơ sở Hà Nội.

Hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong ngày đầu vận hành

PGS Cơ khẳng định Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nội và cơ sở Ninh Bình là một thể thống nhất về chuyên môn, quản trị, chất lượng và văn hóa phục vụ.

"Chúng tôi không xây dựng một bệnh viện mới tách biệt, mà đưa toàn bộ giá trị, kinh nghiệm và thương hiệu của Bệnh viện Bạch Mai đến gần hơn với người dân. Người bệnh tại Ninh Bình sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế tuyến cuối với cùng tiêu chuẩn chuyên môn và chất lượng điều trị như tại Hà Nội"- ông Cơ nói.

PGS Cơ cho biết toàn bộ hệ thống được vận hành trên cùng nền tảng số với cơ sở Hà Nội, bảo đảm thống nhất về quy trình chuyên môn, hội chẩn và quản lý chất lượng. Bệnh viện sẵn sàng triển khai hàng nghìn kỹ thuật ở hầu hết chuyên ngành, từ cấp cứu, hồi sức, tim mạch, đột quỵ, hô hấp đến ung bướu và các lĩnh vực cận lâm sàng chuyên sâu.

Nhấn mạnh định hướng phát triển lâu dài, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết cơ sở Ninh Bình sẽ tập trung xây dựng các trung tâm chuyên sâu, đẩy mạnh chuyển đổi số, đào tạo và nghiên cứu khoa học, hướng tới đạt chuẩn chất lượng quốc tế JCI, đồng thời trở thành hạt nhân của trung tâm y học chuyên sâu vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

"Không phải đưa người bệnh đến gần Bạch Mai, mà là đưa Bạch Mai đến gần người bệnh"- ông Cơ

Cơ sở mới được xây dựng trên diện tích hơn 120.000 m2, quy mô 1.000 giường bệnh với 37 khoa, phòng, triển khai hơn 11.000 danh mục kỹ thuật.

Bệnh viện phát triển đầy đủ các chuyên khoa mũi nhọn như cấp cứu - hồi sức, tim mạch, đột quỵ, thần kinh, hô hấp, tiêu hóa, thận - lọc máu, nội tiết, huyết học, ung bướu, ngoại khoa, sản phụ khoa, nhi khoa và chẩn đoán hình ảnh.

Hệ thống trang thiết bị được đầu tư đồng bộ với nhiều kỹ thuật hiện đại như CT đếm photon, MRI, DSA, SPECT/CT, hệ thống xét nghiệm tự động, sinh học phân tử và xét nghiệm di truyền, phục vụ chẩn đoán, điều trị chuyên sâu.

Theo bệnh viện, cơ sở Ninh Bình có khả năng triển khai các kỹ thuật hồi sức hiện đại như ECMO, lọc máu liên tục (CRRT), thở máy chuyên sâu, đáp ứng điều trị các ca bệnh nguy kịch về tim mạch, đột quỵ, hô hấp, nhiễm khuẩn nặng và đa chấn thương.

Phát biểu tại lễ khai trương, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết việc đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống y tế chất lượng cao, góp phần bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe, giảm khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng miền.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại lễ đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào vận hành

Bộ trưởng kỳ vọng bệnh viện sớm phát huy hiệu quả đầu tư, trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực, đồng thời là hạt nhân trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến.

Nhân dịp chính thức đưa cơ sở Ninh Bình vào vận hành, Bệnh viện Bạch Mai cũng công bố triển khai áp dụng Bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện quốc tế JCI (Joint Commission International) phiên bản mới nhất.

Đây được xem là một trong những bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng bệnh viện nghiêm ngặt hàng đầu thế giới, với gần 300 tiêu chuẩn và hơn 1.000 tiêu chí đo lường về chất lượng, an toàn người bệnh và hiệu quả quản trị.

Hơn 6 giờ sáng cùng ngày, "Đoàn tàu Bạch Mai" chính thức rời ga Hà Nội, đưa hơn 500 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai đến cơ sở Ninh Bình để phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Đây là chuyến đầu tiên của đôi tàu chuyên dụng mang số hiệu PL1 và PL2, được đưa vào vận hành nhằm phục vụ việc đi lại hằng ngày của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện. Theo PGS Đào Xuân Cơ, yếu tố an toàn trong quá trình di chuyển được bệnh viện đặt lên hàng đầu. Vì vậy, Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chuyến tàu chuyên dụng tuyến Hà Nội - Ninh Bình, bảo đảm việc đưa đón cán bộ, y bác sĩ, nhân viên đến cơ sở Ninh Bình làm việc thuận lợi, đúng giờ và an toàn.

Hình ảnh chuyến tàu chuyên dụng đầu tiên đưa hơn 500 y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đến cơ sở Ninh Bình làm việc: