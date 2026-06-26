Hà Nội đón 'mưa vàng' đúng giờ cao điểm, nhiều tuyến phố ùn tắc
Viên Minh/VTC News |
26-06-2026 - 10:09 AM |
Xã hội
Cơn mưa giải nhiệt trút xuống Hà Nội đúng giờ cao điểm sáng 26/6 khiến nhiều tuyến đường ùn tắc kéo dài, xe máy nối đuôi nhau leo vỉa hè để tìm lối thoát.
Hà Nội đón mưa giải nhiệt trong giờ cao điểm sáng
Nhiều người đi xe máy lên vỉa hè trong cơn mưa sáng nay.
Viên Minh/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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