Tăng 8% lương hưu từ ngày 1-7: Người mới nghỉ hưu có được hưởng không?

Câu hỏi 1

Chính sách tăng 8% lương hưu (từ ngày 1/7/2026) áp dụng cho nhóm nào?

A. Người bắt đầu nghỉ hưu kể từ ngày 1/7/2026 trở đi.

B. Người đang hưởng lương hưu và trợ cấp trước ngày 1/7/2026. ✓

C. Chỉ áp dụng đối với người có mức hưu dưới 2,34 triệu đồng.

D. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng mới từ tháng 7.

Giải thích: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 162/2026/NĐ-CP, việc điều chỉnh tăng 8% lương hưu chỉ được thực hiện trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng thực tế đang hưởng của tháng 6/2026. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ những người đã hoàn thành thủ tục và thực tế nhận chế độ hưu trí trước mốc thời gian ngày 1/7/2026 mới thuộc diện thụ hưởng chính sách điều chỉnh tăng này. Mục tiêu của chính sách là kịp thời bảo vệ sức mua của nhóm hưu trí hiện hữu trước những biến động của giá cả sinh hoạt.

Đáp án đúng: B. Người đang hưởng lương hưu và trợ cấp trước ngày 1/7/2026.

Câu hỏi 2

Người bắt đầu nghỉ hưu từ tháng 7/2026 có được tăng thêm 8% lương hưu không?

A. Có, được cộng tự động từ tháng nhận đầu tiên.

B. Có, nhưng phải đợi đủ 6 tháng mới được truy lĩnh.

C. Được cộng 4% (tương đương một nửa mức tăng chung).

D. Không được cộng thêm 8% trong đợt điều chỉnh này. ✓

Giải thích: Người bắt đầu nghỉ hưu và nhận chế độ hưu trí từ tháng 7/2026 sẽ không thuộc diện được cộng thêm 8% trong đợt điều chỉnh này. Nguyên nhân là vì mức hưởng lương hưu của nhóm đối tượng này đã được tính toán và thiết lập mới dựa trên các quy định hiện hành tại thời điểm giải quyết chế độ hưu trí (mức tính này đã phản ánh việc áp dụng mức lương cơ sở mới và các yếu tố thay đổi trần đóng bảo hiểm xã hội tương ứng). Họ không có mức hưởng thực tế của tháng 6/2026 để làm căn cứ nhân với hệ số điều chỉnh.

Đáp án đúng: D. Không được cộng thêm 8% trong đợt điều chỉnh này.

Chú thích ảnh: Từ ngày 1-7 tới, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng 8% theo Nghị định số 162/2026/NĐ-CP. (Ảnh: VnEconomy)

Câu hỏi 3

Công thức tính mức hưởng lương hưu mới từ tháng 7/2026 là gì?

A. Mức hưởng mới bằng mức hưởng tháng 6/2026 nhân hệ số 1,08. ✓

B. Mức hưởng mới bằng mức hưởng tháng 6/2026 cộng cố định 500.000 đồng.

C. Mức hưởng mới bằng mức hưởng tháng 6/2026 nhân hệ số 1,15.

D. Mức hưởng mới bằng mức hưởng tháng 6/2026 cộng 8% lương cơ sở mới.

Giải thích: Thông tư số 14/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết phương pháp tính toán định lượng cho lần điều chỉnh này. Theo đó, mức hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc trợ cấp hằng tháng thực tế từ tháng 7/2026 của những người thuộc diện thụ hưởng được xác định bằng công thức toán học: lấy mức hưởng của tháng 6/2026 nhân với hệ số điều chỉnh là 1,08 (tương ứng với tỷ lệ tăng 8%). Cách tính tịnh tiến đồng bộ này đảm bảo sự nhất quán, minh bạch và duy trì đúng tỷ lệ khoảng cách thu nhập hưu trí đã thiết lập trước đó.

Đáp án đúng: A. Mức hưởng mới bằng mức hưởng tháng 6/2026 nhân hệ số 1,08.

Câu hỏi 4

Nhóm hưu trí nào chiếm tỷ lệ đông đảo nhất trong 3,4 triệu người hưởng lương hưu?

A. Nhóm nhận mức hưởng cao từ 20 triệu đồng/tháng trở lên.

B. Nhóm nhận mức hưởng an sinh dưới 2,34 triệu đồng/tháng.

C. Nhóm nhận mức hưởng trung bình từ 3 đến dưới 6 triệu đồng/tháng. ✓

D. Nhóm nhận mức hưởng khá từ 10 đến dưới 20 triệu đồng/tháng.

Giải thích: Số liệu thống kê từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, trong tổng số khoảng 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng trên cả nước, nhóm đối tượng nhận mức hưởng từ 3 đến dưới 6 triệu đồng mỗi tháng chiếm tỷ lệ áp đảo nhất với khoảng 1,347 triệu người. Trong khi đó, các nhóm nhận mức hưởng cao hơn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong hệ thống (nhóm hưởng trên 20 triệu đồng chỉ có hơn 11.500 người). Cơ cấu phân bổ này phản ánh trung thực mức đóng tích lũy bảo hiểm xã hội lịch sử của đa số lao động.

Đáp án đúng: C. Nhóm nhận mức hưởng trung bình từ 3 đến dưới 6 triệu đồng/tháng.

Câu hỏi 5

Lần tăng lương hưu gần nhất trước ngày 1/7/2026 có tỷ lệ tăng bao nhiêu?

A. Ngày 1/7/2025 với tỷ lệ điều chỉnh tăng 8%.

B. Ngày 1/7/2024 với tỷ lệ điều chỉnh tăng 15%. ✓

C. Ngày 1/1/2025 với tỷ lệ điều chỉnh tăng 10%.

D. Ngày 1/7/2023 với tỷ lệ điều chỉnh tăng 12,5%.

Giải thích: Trước khi Nghị định số 162/2026/NĐ-CP có hiệu lực, lần điều chỉnh lương hưu gần nhất của Việt Nam được thực hiện vào ngày 1/7/2024 với mức tăng vượt trội lên tới 15%. Theo đánh giá từ Bộ Nội vụ và cơ quan quản lý, các đợt điều chỉnh tăng định kỳ đối với lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đóng vai trò là giải pháp an sinh cốt lõi, góp phần quan trọng cải thiện thu nhập thực tế, hỗ trợ người nghỉ hưu bảo toàn giá trị đồng tiền và ổn định đời sống trước áp lực của lạm phát.

Đáp án đúng: B. Ngày 1/7/2024 với tỷ lệ điều chỉnh tăng 15%.