Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) bị phạt và truy thu thuế 1,5 tỷ đồng

CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã chứng khoán: TNH) vừa nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn từ Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên.

Cụ thể, TNH đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp; khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ thuế; không nộp phụ lục giao dịch liên kết.

Với ba vi phạm trên, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên bị phạt gần 249 triệu đồng. Ngoài ra, TNH còn bị truy thu 1,14 tỷ đồng tiền thuế và gần 154 triệu đồng tiền chậm nộp thuế. Như vậy, tổng số tiền phải nộp hơn 1,5 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, cả năm 2022, TNH đạt doanh thu 463 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 145 tỷ đồng, tăng 12% và giảm 1% so với cùng kỳ. Theo TNH, việc lợi nhuận giảm nhẹ so với năm trước chủ yếu do lạm phát toàn cầu dẫn đến giá thuốc và vật tư y tế tăng.

Thông tin liên quan, ngày 21/4 tới đây, TNH sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30% và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 50%, giá chào bán là 20.000 đồng/cp. Tổng số cổ phiếu mới dự kiến phát hành là hơn 41 triệu đơn vị.

Trên thị trường, chốt phiên 12/4, thị giá TNH đạt 35.600 đồng/cp.