Siba Group phân phối gần 2 triệu cổ phiếu 'ế' cho 3 cá nhân

CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group, mã SBG - sàn HoSE) vừa báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án xử lý cổ phiếu chưa được phân phối hết.



Theo đó, tính đến ngày 4/11, Siba Group đã chào bán được 9,55 triệu cổ phiếu trong tổng số 11,5 triệu cổ phiếu đăng ký chào bán, tương ứng tỷ lệ chào bán thành công đạt 83,1%.

Còn lại 1.945.480 cổ phiếu chưa được phân phối, do việc làm tròn và/hoặc do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua và không nộp tiền mua hết số lượng đăng ký.

Siba Group cho biết, sẽ tiếp tục chào bán 1.945.480 cổ phiếu nêu trên cho ba cá nhân với giá 10.000 đồng/cổ phiếu gồm Ngô Xuân Hùng, Trần Bích Ngọc và Phan Hồng Vân, thời gian nộp tiền mua từ ngày 14/11 đến ngày 19/11.

Nguồn: SBG

Đáng lưu ý, lượng cổ phiếu chào bán cho ba cá nhân sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ khi kết thúc đợt chào bán.

Theo phương án được công bố trước đó, Siba Group dự kiến chào bán 11,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong thời gian từ ngày 14/10 đến 4/11. Toàn bộ 115 tỷ đồng huy động được, dự kiến dùng để thanh toán công nợ mua hàng hoá đến hạn.

Ngày 3/10 vừa qua, Siba Group đã hoàn tất phát hành gần 13,5 triệu cổ phiếu gồm gần 5,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức và gần 8 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Qua đó, công ty tăng vốn điều lệ lên gần 385 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh trong quý III/2024, Siba Group ghi nhận doanh thu đạt 484 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ. Chủ yếu nhờ phần lợi nhuận khác đột biến do thanh lý tài sản mà lợi nhuận sau thuế đạt 17,5 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2024, Siba Group ghi nhận doanh thu đạt 2.361 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 29 tỷ đồng, giảm 7,6% so với cùng kỳ.

Trong năm 2024, Siba Group đặt kế hoạch doanh thu 3.800 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 40 tỷ đồng, tăng 25% so với thực hiện trong năm 2023.

Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2024 với lãi sau thuế đạt 29,01 tỷ đồng, Siba Group mới hoàn thành 72,5% so với kế hoạch lợi nhuận năm.