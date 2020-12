Best Express đứng về phía khách hàng trong vụ đặt iPhone, nhận gạch vỡ

Những ngày qua trên mạng xôn xao vụ việc một số khách hàng tại Cao Lãnh, Đồng Tháp và Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh đặt mua trực tuyến sản phẩm Điện thoại di động trên sàn Boxme (gian hàng Di động Việt của Công Ty TNHH Công Nghệ Di Động Việt), với đơn vị vận chuyển là BEST Express nhưng khi sau khi bóc, mở đã phát hiện kiện hàng chứa gạch, bút chì màu.

Nguồn tin này sau đó đã được phát tán nhanh chóng trên mạng xã hội và một số kênh truyền thông. Tính tới thời điểm hiện tại, vụ việc đang được BEST Express mời cơ quan chức năng vào cuộc để tích cực điều tra, làm rõ nhưng hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Đồng thời, phía BEST Express đã có phản hồi chính thức về vụ việc cụ thể như sau:

BEST Express đã mời cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

BEST Express đang tích cực phối hợp và hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Khi có kết quả cuối cùng, dù nguyên nhân phát sinh từ phía nào, chúng tôi đều sẽ có biện pháp xử lý triệt để và có câu trả lời thỏa đáng cho khách hàng.

BEST Express luôn đứng về phía khách hàng và sẽ làm tất cả những gì cần thiết để bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

Trước đó, trả lời câu hỏi "Tại sao sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có kết quả cuối cùng nhưng BEST đã chuyển ngay số tiền nói trên cho khách hàng?" và "BEST Epress có sợ khách hàng quy chụp là "BEST có lỗi" hay không?", ông Wu Di – Tổng Giám Đốc BEST Express Việt Nam chia sẻ:

"Với tôn chỉ luôn lấy 'sự hài lòng của khách hàng' làm giá trị nền tảng cho mọi hoạt động kinh doanh, chứng kiến khách hàng chịu ảnh hưởng do sự cố này, chúng tôi rất đồng cảm. Dù chưa có kết quả điều tra, thì việc chia sẻ và mang lại sự hỗ trợ cao nhất cho khách hàng vẫn là điều chúng tôi ưu tiên làm ngay."

Hiện nguyên nhân, thời điểm và đối tượng cụ thể đánh tráo chiếc iPhone vẫn trong quá trình điều tra làm rõ.