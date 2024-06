Beverly Hills Hạ Long chiếm ưu thế cạnh tranh nhờ vị thế, giá trị riêng biệt

Bất động sản hàng hiệu trên đồi hút nhà đầu tư

Nếu như trước, bất động sản nghỉ dưỡng ven biển "lên ngôi" thì vài năm trở lại đây, làn sóng đầu tư có xu hướng dịch chuyển dần về bất động sản trên đồi. Dòng sản phẩm này được giới thượng lưu săn đón bởi vị trí đắc địa hiếm có, tính riêng biệt cũng như gia tăng giá trị xứng tầm cho chủ nhân sở hữu.

Thế giới từng có những khu biệt thự đồi đắt đỏ, thể hiện sự vương giả của tầng lớp tinh hoa. Có thể kể đến như Deep Water Bay ở Hong Kong (Trung Quốc) được ví là khu phố giàu có bậc nhất thế giới; Beverly Hills (California) và Malibu (Los Angeles) tại Mỹ là 2 khu biệt thự đồi sang trọng được các ngôi sao Hollywood lựa chọn an cư; hay như Pyeongchang-dong ở Hàn Quốc – nơi sinh sống lý tưởng của những người giàu có nhất xứ sở kim chi…

Điểm chung của dòng sản phẩm này là chú trọng đến tính thẩm mỹ, sự tinh tế, đáp ứng các tiêu chí về vị trí đẹp, số lượng hữu hạn, đảm bảo được sự riêng tư nhưng không quá xa trung tâm và có hệ tiện ích toàn diện.

Bất động sản trên đổi trở thành niềm khao khát của giới tinh hoa

Tại thành phố biển Hạ Long – thủ phủ du lịch miền Bắc, bất động sản trên đồi được đánh giá là kênh đầu tư hấp dẫn, biên độ tăng giá tốt và có sức hút đặc biệt với nhà đầu tư. Lý giải sức hấp dẫn của dòng sản phẩm này, các chuyên gia đều cho rằng, vị trí đắc địa, giá trị riêng biệt à những yếu tố cạnh tranh không thể thay thế khiến chúng trở thành niềm khao khát của giới tinh hoa.

Beverly Hills Hạ Long – Kiêu hãnh một tầm cao

Đồi Hải Quân là một trong 3 đỉnh tam giác kéo dài bao trùm khu vực Hùng Thắng, qua phường Bãi Cháy sang phường Hồng Hải với nhiều kỷ lục nhất Hạ Long. Với vị trí trên cao đắc địa hiếm thấy, nơi đây sở hữu tầm nhìn thoáng rộng, phóng tầm mắt có thể bao trọn một vùng thiên nhiên kỳ vĩ.

Tại đỉnh đồi danh vọng, Beverly Hills Hạ Long (Khu biệt thự, khách sạn phía Tây cầu Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long) sở hữu view biển 360 độ, là tổ hợp những dinh thự nằm giữa lòng di sản. Chủ nhân của mỗi căn biệt thự tại đây sẽ được tận hưởng trọn vẹn sự tuyệt mỹ của thiên nhiên, thu trọn vẻ đẹp của vịnh kỳ quan qua khung cửa sổ.

Người xưa thường có câu "sơn quản nhân đinh, thuỷ quản tài". Theo quan niệm phong thuỷ, Beverly Hills Hạ Long có địa thế "tựa sơn hướng thủy", "minh đường tụ khí", phía trước hướng vịnh Hạ Long thu hút dòng khí lành, phía sau được bao bọc bởi núi vững chãi. Đây là địa thế tốt lành, mang đến tài lộc, phú quý cho chủ nhân sở hữu.

Nằm tại cửa ngõ trung tâm, Beverly Hills Hạ Long còn là giao điểm của những dòng chảy thịnh vượng. Dự án thừa hưởng lợi thế hạ tầng giao thông và liên kết vùng hoàn hảo, nằm ngay trên trục giao thông chính, dễ dàng kết nối với nhiều tuyến đường huyết mạch của thành phố.

Kế cạnh trung tâm du lịch Bãi Cháy sầm uất bậc nhất miền Bắc nhưng cuộc sống tại Beverly Hills Hạ Long lại tựa như thước phim về thế giới riêng của giới siêu giàu - biệt lập và riêng tư. Đủ gần phố để kết nối, đủ xa ồn ào để tận hưởng hạnh phúc an yên. Chủ nhân các căn biệt thự tại đây sẽ được sống trong không gian xanh mát của núi đồi, hưởng trọn nguồn sinh khí tràn đầy từ vịnh biển, mở ra những trải nghiệm xa hoa trong chuỗi nghỉ dưỡng 365 ngày bất tận.

Là địa chỉ sống mới, hội tụ 1% của tầng lớp tinh hoa, Beverly Hills Hạ Long còn xây dựng được một cộng đồng dân cư đẳng cấp hiếm thấy. Không đơn thuần là không gian sống, nơi đây còn chắp cánh ước mơ, nơi những con người kiệt xuất hội tụ, cùng nhau kiến tạo cộng đồng riêng. Trở thành cư dân Beverly Hills Hạ Long là chạm tới giá trị sống vô giá, khẳng định vị thế, đẳng cấp của những chủ nhân tinh hoa.

Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày tại Beverly Hills Hạ Long

Tận dụng vị trí đắt giá, chủ đầu tư Đức Dương đã tâm huyết quy hoạch và phát triển Beverly Hills Hạ Long trở thành tổ hợp "all in one", điểm nhất định phải đến của mọi du khách khi tới Hạ Long, chốn an cư mơ ước của giới thượng lưu. Đặc biệt, nhu cầu kết nối cộng đồng, kết nối thiên nhiên được ưu tiên tối đa, kiến tạo nên một miền sống vô cùng khoáng đạt.

138 căn dinh thự đồi cao view biển là 138 câu chuyện của 138 chủ nhân với từng nét tinh tế và độc đáo được khắc họa theo định danh sở hữu, thể hiện niềm kiêu hãnh riêng một tầm cao. "Beverly Hills Hạ Long có lợi thế cạnh tranh tuyệt đối bởi vị trí đắc địa, giá trị riêng biệt, số lượng cực kỳ hữu hạn không còn cơ hội sở hữu trong tương lai. Đây cũng là dự án nghỉ dưỡng hiếm hoi ở Hạ Long hoàn thiện đồng bộ, sổ đỏ đất từng căn" – đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

