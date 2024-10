Bình Dương nói gì về dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trong vụ phá đường ray phân lô?

Ngày 22-10, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2024, phóng viên Báo Người Lao Động đã đặt câu hỏi về quan điểm của UBND tỉnh Bình Dương sau khi có thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ về sai phạm tại các dự án bất động sản của Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Ông Võ Anh Tuấn trả lời tại họp báo

Ông Võ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, cho biết sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phải chấp hành ngay. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư phải nộp bổ sung số tiền 14,7 tỉ đồng như kết luận đã nêu, cùng với đó là phải ngồi lại với khách hàng để tìm sự đồng thuận.

"Tinh thần của Bình Dương là chấp hành, làm nhanh, làm ngay, làm rõ những gì mà kết luận thanh tra đã chỉ ra, những gì chưa rõ sẽ báo cáo, xin ý kiến của Thủ tướng"- ông Tuấn nói.

Mới đây, tại buổi đối thoại với các khách hàng hợp tác đầu tư tại Dự án Khu thương mại đường sắt mở rộng, ông Vũ Hoàng Hà, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An cùng khoảng 300 khách hàng kiến nghị cơ quan chức năng hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án.

Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An cho biết doanh nghiệp và người dân góp vốn để thực hiện dự án, không có bất kỳ hành vi lừa đảo hay chiếm đoạt tài sản nên mong muốn dự án được tiếp tục triển khai, để người dân có đất xây nhà, an cư lạc nghiệp, ổn định đời sống...

Trong khi đó, cũng có một số khách hàng yêu cầu nhận lại tiền đã góp vốn trước đó, đồng thời yêu cầu Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An có kế hoạch trả lại tiền cho họ theo đúng cam kết.

Vào năm 2012, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã phê duyệt phương án cơ cấu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trạm vật tư đường sắt Dĩ An rộng 117.332m2, trong đó sẽ xây dựng trạm vật tư đường sắt rộng 54.252m2, còn lại 63.080m2 dự kiến đầu tư thương mại dịch vụ. Năm 2013, UBND tỉnh Bình Dương chấp thuận cho Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An đầu tư dự án khu nhà ở thương mại đường sắt. Đầu năm 2015, Đường sắt Việt Nam thoái toàn bộ vốn tại Công ty Vật tư đường sắt Sài Gòn. Sau khi thoái hết vốn Nhà nước, đến giữa năm 2015, 4 tuyến đường ray được tháo dỡ, biến khu đất này thành dãy nền nhà mặt tiền đường Lý Thường Kiệt (phường Dĩ An, TP Dĩ An). Khu đất sau khi tháo dỡ đường ray có tổng diện tích 47.882,8m2 nằm liền kề khu 63.080m2. Cuối tháng 4-2020, ông Trần Thanh Liêm khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương ký Công văn số 1987 xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ liên quan đến khu đất thực hiện dự án khu nhà ở thương mại đường sắt do Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An làm chủ đầu tư. Đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải giải quyết vấn đề liên quan việc tháo dỡ 3 bộ ghi và các nhánh đường sắt nội bộ trong khu vực Trạm Vật tư đường sắt Dĩ An, đề xuất hướng xử lý dự án khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng. Ngày 19-1-2021, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 2384 thu hồi Quyết định số 509 ngày 1-3-2018 về việc cho phép Công ty Nhà xe lửa Dĩ An chuyển mục đích sử dụng đất đế thực hiện dự án, Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An chưa được phép thực hiện dự án, nhưng vốn huy động (từ năm 2018) chưa hoàn trả khách hàng với số tiền rất lớn (còn nợ khoảng 191,7 tỉ đồng) Ngày 4-8-2022, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 1881 về việc ngừng hoạt động dự án khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng khiến cho dự án đến nay "án binh bất động".