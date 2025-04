BHS R&D: Giao dịch chung cư “khựng lại”, đất nền hút người mua trong 3 tháng đầu năm 2025

Trong Q1/2025, tổng nguồn cung sơ cấp nhà ở cao tầng đạt gần 11.300 căn hộ, giảm 45% so với quý trước. Lượng giao dịch trong Q1/2025 đạt 4.649 căn, giảm 69% so với quý trước. Giá bán sơ cấp thị trường Q1/2025 tăng từ 2 – 5% so với Q4/2024.

Lượng giao dịch chung cư cả nước giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 1 năm qua.

Tại Hà Nội, Gia Lâm và Đông Anh có lượng giao dịch cao nhất Hà Nội tập trung tại dự án Vinhomes Ocean Park, Masterise Grand Avenue, Imperia Signature.

Giá bán trên thị trường sơ cấp TP.Hà Nội Q1/2025 tăng từ 3 - 5% so với Q4/2024, đạt 82 triệu đồng/m2.

Tại TP.HCM, nguồn cung sơ cấp tiếp tục tập trung tại khu vực TP.Thủ Đức, chiếm 86% tổng lượng sản phẩm toàn thành phố.

Giá bán trên thị trường sơ cấp TP.HCM có xu hướng tăng giá nhẹ từ 2 - 5% so với Q4/2024, đạt mức trung bình 82 triệu đồng/m2.

Dự kiến có khoảng gần 35.650 căn hộ sẽ ra mắt thị trường trong năm 2025, song có xu hướng lan dần sang các đô thị vệ tinh khi quỹ đất nội đô ngày càng hạn hẹp.

Trong quý 1/2025, tổng nguồn cung sơ cấp đạt 7.965 sản phẩm, giảm 16% so với quý trước và tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Nguồn cung sản phẩm liền kề, biệt thự, shophouse xây thô chiếm ưu thế với 84% tại các dự án Vinhomes Wonder City, Vinhomes Global Gate (Hà Nội) và Vinhomes Vũ Yên (Hải Phòng), Sun Urban City (Hà Nam).

Lượng hấp thụ trong Q1/2025 đạt hơn 3.800 giao dịch. Giá bán các sản phẩm Q1/2025 có xu hướng tăng từ 2 - 5% so với quý trước.

Ở phân khúc đất nền, nguồn cung sơ cấp đạt hơn 1.300 sản phẩm, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Hơn 1.100 sản phẩm tập trung chủ yếu ở Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên và Hà Nam.

Lượng giao dịch đất nền Q1/2025 đạt khoảng 12% tổng giao dịch thấp tầng trong quý, tăng ~38% so với cùng kỳ năm trước.

Với phân khúc shophouse – biệt thự - liền kề, nguồn cung sơ cấp đạt khoảng 6.650 sản phẩm. Tổng lượng giao dịch Q1/2025 đạt gần 3.360 sản phẩm.

Giá bán có xu hướng gia tăng 3 - 5%, ở trung tâm Hà Nội, TP. HCM dao động từ 200 – 250 triệu đồng/m2. Tại các tỉnh/thành như Hưng Yên, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai có giá 120 – 200 triệu đồng/m2.

Nguồn cung nhà ở thấp tầng trong năm 2025 dự kiến sẽ tăng mạnh với khoảng 28.650 sản phẩm, chủ yếu ở Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nam, Đồng Nai, Long An.

Phân khúc nghỉ dưỡng cao tầng Q1/2025 ghi nhận sự sụt giảm ở cả nguồn cung và lượng giao dịch so với quý trước. Nguồn cung Q1/2025 đạt 1.006 sản phẩm, giảm 38% so với Q4/2024, trong đó không ghi nhận nguồn cung mới. So với Q1/2024, nguồn cung Q1/2025 giảm 20%.

Lượng giao dịch Q1/2025 đạt 289 sản phẩm, giảm 50% so với quý 4/2024. Trái lại, so với quý 1/2024, lượng giao dịch tăng 160%. Tỷ lệ hấp thụ toàn phân khúc đạt 28.7%.

Tại miền Bắc giá căn hộ nghỉ dưỡng cao tầng dao động 38,5 – 137,7 triệu đồng/m2. Mức giá tăng 6% so với quý trước. Tại miền Trung giá dao động 42,5 – 92,2 triệu đồng/m2, riêng dự án Nobu Đà Nẵng lên đến 200 triệu đồng/m2. Tại miền Nam mức giá tăng 1,4 –3% so với quý trước.

Với phân khúc cao tầng, trong năm 2025, dự kiến thị trường sẽ ra mắt ~14.900 căn hộ nghỉ dưỡng.

Tại phân khúc nghỉ dưỡng thấp tầng , nguồn cung quý 1/2025 đạt 1.265 sản phẩm, tăng gần gấp đôi so với quý 4/2024, và gấp 5 lần so với quý 1/2024.

Tỷ lệ hấp thụ toàn phân khúc quý 1/2025 đạt 27,2%.

Tại miền Bắc giá sản phẩm nghỉ dưỡng thấp tầng dao động 18,5 – 161,1 triệu đồng/m2, mức giá tăng 0,5 – 5% so với quý trước.

Tại miền Trung giá sản phẩm nghỉ dưỡng thấp tầng dao động 51,8 – 194 triệu/m2. Mức giá không thay đổi so với quý trước.

Tại miền Nam giá sản phẩm nghỉ dưỡng thấp tầng dao động 84,3 – 189,5 triệu/m2. Mức giá tăng 1,2% so với quý trước.

Trong năm 2025, phân khúc thấp tầng dự báo sẽ có nguồn cung ~3.480 căn.