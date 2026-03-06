Bị AI cướp việc, tài xế công nghệ chuyển sang làm nghề 'chăn dắt robot' với mức lương 1,4 tỷ đồng

Tờ Los Angeles Times (LAT) cho hay trong khi cả thế giới lo ngại về việc bị AI cướp mất công việc, tại tâm điểm công nghệ Los Angeles, một tầng lớp lao động mới đã ra đời với tên gọi "Robot Wrangler" (người chăn dắt robot). Họ là những người đứng sau hậu trường, đảm bảo đội quân tự hành không bị "gục ngã" trước những ổ gà hay những cú va chạm thực tế.

Những "bảo mẫu" lúc bình minh

Tại một kho hàng nhỏ ở West Hollywood vào lúc 5:45 sáng, Charlie Snodgrass bắt đầu ngày làm việc của mình không phải bằng cách lái xe đi giao hàng như trước đây, mà bằng việc chăm sóc cho 150 chú robot giao hàng của Serve Robotics.

Từng là một tài xế công nghệ (gig driver), Snodgrass giờ đây chuyển sang vai trò "huấn luyện viên" và "người cứu hộ" cho chính những cỗ máy đã thay thế công việc cũ của mình.

Mỗi chú robot được đánh dấu bằng một chiếc nón màu sắc để phân loại trạng thái: màu xanh là "khỏe mạnh", sẵn sàng lên đường, màu hồng là đang chờ kiểm tra và màu cam là cần hỗ trợ kỹ thuật.

Công việc của Snodgrass đòi hỏi sự tỉ mỉ tuyệt đối: kiểm tra pin (phải trên 70%), vệ sinh cảm biến, cập nhật phần mềm và đảm bảo khoang chứa thức ăn luôn sạch sẽ, an toàn. Trước 7:15 sáng, anh phải hoàn tất việc đưa 27 "nhân viên" đạt chuẩn lên xe tải để triển khai khắp các nẻo đường thành phố Los Angeles.

CEO Ali Kashani của Serve Robotics. công ty đang vận hành 2.000 robot tại 20 thành phố, khẳng định rằng đây là loại công việc tỷ lệ thuận với số lượng máy móc.

"Nếu bạn chế tạo thêm nhiều robot, bạn vẫn sẽ cần nhiều người hơn để vận hành đội ngũ đó," ông chia sẻ.

Đối thủ cạnh tranh của họ là Coco Robotics thậm chí còn đặt mục tiêu đầy tham vọng: tăng gấp 7 lần số lượng robot giao hàng lên con số 10.000 vào cuối năm nay.

Sự bùng nổ này mở ra một phân khúc lao động mới nằm giữa kỹ sư và công nhân phổ thông. Theo phân tích của Erik Stettler, chuyên gia kinh tế trưởng tại Toptal, số lượng tin tuyển dụng cho vị trí "kỹ thuật viên robot" vào năm 2025 đã tăng tới 75% so với năm trước.

Về thu nhập, một kỹ thuật viên robot có mức lương trung bình khoảng 64.000 USD/năm, trong khi các "robot wrangler" như Snodgrass thu về từ 24 đến 26 USD mỗi giờ, tương đương khoảng 54.000 USD/năm (tương đương 1,4 tỷ đồng) ở mức cao nhất.

Dù được trang bị công nghệ AI tiên tiến, những chú robot vẫn thường xuyên gặp phải những tình huống dở khóc dở cười. Chúng bị kẹt ở ổ gà, không thể với tới chuông cửa, hay thậm chí bị người qua đường trêu chọc, phá hoại.

Một tình huống điển hình là khi robot mang tên Siddhant bị kẹt ở vạch kẻ đường vì không thể nhấn nút xin đường dành cho người đi bộ, một hành động đòi hỏi cánh tay và ngón tay mà hầu hết robot giao hàng hiện nay chưa sở hữu.

Khi đó, nó phải hiển thị thông điệp trên màn hình: "Nhấn nút đi bộ giúp tôi với?" hoặc chờ đợi sự giải cứu từ các wrangler.

Không chỉ dừng lại ở lỗi kỹ thuật, đội quân robot này còn phải đối mặt với các vấn đề xã hội. Tỷ lệ robot bị phá hoại hoặc vẽ bậy đã giảm đáng kể từ 20% xuống còn 2%, nhưng những vụ việc "bắt cóc" robot hay dán nhãn che cảm biến vẫn diễn ra.

Thậm chí, các wrangler từng phải can thiệp từ xa để một chú robot 200 pound (khoảng 90kg) tự tăng tốc thoát khỏi thùng xe tải của những kẻ định lấy trộm nó.

Lauren Burke, Phó Chủ tịch cấp cao về vận hành tại Serve Robotics, cho biết các robot đang được đặt tên theo nhiều chủng tộc khác nhau như Miranda, Jason, Capri hay Tanisha để tạo cảm giác thân thiện với cộng đồng. Mục tiêu là để con người và robot có thể "hòa làm một" trên vỉa hè.

Đối với những người như Juan Salinas, từ một thợ sửa ô tô chuyển sang làm "bảo mẫu robot" và rồi thăng tiến lên kỹ thuật viên sửa chữa, đây là một lộ trình sự nghiệp công nghệ đầy hứa hẹn.

Dù Amazon dự kiến sẽ cắt giảm khoảng 500.000 nhân sự thông qua tự động hóa vào năm 2033, nhưng thực tế tại Los Angeles cho thấy, AI không hoàn toàn xóa sổ việc làm mà đang chuyển dịch nó sang những hình thái mới, nơi sự kết hợp giữa kỹ năng thực tế của con người và tư duy máy móc trở thành chìa khóa.

Tờ LAT cho hay Snodgrass kết thúc ca làm việc của mình vào buổi chiều để chuẩn bị cho "cơn lốc" đơn hàng bữa tối. Anh không lo lắng về việc bị thay thế, thậm chí còn hóm hỉnh chia sẻ rằng mình luôn đối xử tử tế với lũ robot để "giữ mối quan hệ tốt" phòng trường hợp chúng... nổi loạn trong tương lai.

Có lẽ, trong cuộc cách mạng công nghiệp lần này, sự tử tế và khả năng ứng biến của con người vẫn là thứ mà chưa thuật toán nào có thể thay thế hoàn toàn.

*Nguồn: LAT, Fortune