Bí ẩn chưa có lời giải về Đoàn Di Băng

Những ngày vừa qua, Đoàn Di Băng trở thành cái tên bị réo gọi trên mạng xã hội. Nguyên do vì lô sản phẩm dầu gội Hanayuki - sản phẩm do công ty vợ chồng Đoàn Di Băng kinh doanh đã bị thu hồi do không đạt chất lượng.

Sau khi vụ việc này gây xôn xao, hàng loạt những thông tin về Đoàn Di Băng được đào lại và bàn tán rầm rộ. Từ giữa năm 2021, vợ chồng nữ ca sĩ đã hé lộ hình ảnh căn biệt thự có giá lên tới 400 tỷ đồng. Tuy nhiên tới cuối năm 2021, nữ đại gia từng thông báo bản thiết kế không phù hợp với những yêu cầu của nhà thầu và khu dự án nên Thái Công phải hủy bỏ vẽ lại từ đầu.

Đoàn Di Băng từng hé lộ bản thiết kế 3D căn biệt thự có giá 400 tỷ trên mạng xã hội

Tháng 12/2024, nữ ca sĩ đăng tải đoạn clip căn biệt thự sang chảnh ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh và cho biết đây chỉ là "nhà ở tạm" của cả gia đình mà thôi. Cô còn khẳng định sang năm 2025 sẽ chuyển về nhà mới là căn villa có giá khoảng 400 tỷ đồng.

NTK Thái Công chính là người thiết kế biệt thự này cho vợ chồng Đoàn Di Băng với chi phí 7,5 tỷ đồng. Từ đó đến nay, Đoàn Di Băng không đả động gì tới căn biệt thự này. Hành động khác thường bí ẩn khiến netizen bán tín bán nghi, tò mò về tiến độ thi công của biệt thự này.

Cô cho biết cả gia đình sẽ chuyển tới sinh sống vào năm 2025 nhưng thời gian qua không cập nhật thông tin mới nào

Được biết, NTK Thái Công là người thiết kế biệt thự với chi phí 7,5 tỷ

Biệt thự mà gia đình Đoàn Di Băng đang sinh sống tọa lạc trong một khu dân cư cao cấp ở Quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, có diện tích rộng rãi lên tới 450m2, gồm 3 tầng. Cô dọn về đây ở từ khoảng năm 2017. Căn biệt thự được đặt tên là Hanayuki House - ghép từ tên hai con gái của vợ chồng cô.

Vợ chồng Đoàn Di Băng đang sinh sống trong căn biệt thự ở Quận 7

Đoàn Di Băng và ông xã Nguyễn Quốc Vũ thường được nhắc đến với sự giàu có và cuộc sống sang chảnh

Phía bên ngoài căn nhà được cho là "ở tạm" của gia đình Đoàn Di Băng

Trước đó, thông tin về lô sản phẩm Hanayuki Shampoo, chai 300g - dầu gội từ thảo dược của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group bị cơ quan chức năng đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc khiến công chúng quan tâm. Công ty VB Group do Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng là người đại diện pháp luật.

Lý do thu hồi được Cục Quản lý dược nêu rõ là do lô sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật và chứa chất 2-Phenoxyethanol, một thành phần không có trong công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố. Đây là hành vi vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm.

Trước vi phạm trên, Cục Quản lý Dược yêu cầu ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Hanayuki Shampoo trên toàn quốc; trả lại cơ sở cung ứng.

Lô sản phẩm dầu gội Hanayuki - sản phẩm do công ty vợ chồng Đoàn Di Băng kinh doanh đã bị thu hồi do không đạt chất lượng

Tối 7/5, Đoàn Di Băng đăng tải dòng thông báo ngay giữa đêm. Cô đăng tải thông báo chính thức từ công ty VB Group về lô dầu gội Hanayuki bị buộc thu hồi. Theo công ty VB, trong quá trình kiểm tra, một lô sản phẩm dầu gội Hanayuki Shampoo của công ty VB Group đã được phát hiện có chỉ số vi sinh vượt ngưỡng cho phép. Lỗi được xác nhận từ phía nhà máy sản xuất - đơn vị gia công sản phẩm cho công ty VB.

Công ty VB chia sẻ cụ thể nguyên nhân: "Theo xác nhận từ phía nhà máy sản xuất – đơn vị gia công sản phẩm cho công ty VB – đây là lỗi phát sinh trong quá trình sản xuất và phía nhà máy đã thừa nhận hoàn toàn trách nhiệm. Lỗi này đã dẫn đến việc sản phẩm không đạt chuẩn an toàn về mặt vi sinh.

Trên cơ sở đề nghị từ cơ quan chức năng, toàn bộ lô hàng liên quan sẽ được thu hồi và tiêu huỷ theo đúng quy định. Dù không trực tiếp gây ra sự cố, công ty VB vẫn là bên bị ảnh hưởng, và chúng tôi cam kết luôn đặt chất lượng sản phẩm và sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh lên hàng đầu".

Công ty VB cũng đưa ra phương án giải quyết: Thu hồi toàn bộ sản phẩm Hanayuki Shampoo thuộc lô hàng bị ảnh hưởng. Nếu khách hàng mua tại công ty có nhu cầu đổi trả thì có thể gửi hàng lại. Nếu khách hàng mua thông qua các đại lý, nhà phân phối chính thức trên toàn quốc có thể đổi trả trực tiếp qua đại lí, nhà phân phối chính thức.

Sau khi tiếp nhận sản phẩm, công ty VB sẽ đền bù bằng sản phẩm mới đạt chuẩn, đảm bảo quyền lợi và trải nghiệm cho khách hàng.

Cuối cùng, công ty VB Group cũng đưa ra lời xin lỗi: "Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này và sẽ tiếp tục nỗ lực kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng để tránh các sự cố tương tự trong tương lai".

Đoàn Di Băng đã lên tiếng ngay trong đêm vào ngày 7/5 sau khi bị thu hồi sản phẩm dầu gội

Đoàn Di Băng tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990 tại TP.HCM. Trước khi trở thành nữ doanh nhân nổi tiếng như hiện tại, cô từng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Năm 2010, Đoàn Di Băng đoạt giải Bạc cuộc thi Giọng hát vàng ngành Du lịch TP.HCM lần thứ VI. Nhờ cuộc thi này, cô bén duyên với âm nhạc và từng ra mắt ca khúc Vườn hạnh phúc - sản phẩm giúp cô được đông đảo khán giả chú ý hơn.

Ngoài ca hát, cô còn hoạt động trong showbiz với nhiều vai trò, trong đó có việc làm giám khảo cuộc thi về nhan sắc. Đến năm 2012, sau khi kết hôn với ông xã đại gia, cô quyết định lui về hậu trường và tập trung phát triển kinh doanh.