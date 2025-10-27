Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bí ẩn loài động vật chưa từng ghi nhận trên thế giới bỗng xuất hiện tại một khu rừng ở Thanh Hóa

27-10-2025 - 07:45 AM

Các nhà khoa học vừa phát hiện và công bố loài chuột chũi mới ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 26/10, chia sẻ với báo Dân Trí, ông Lê Đình Phương - Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông - cho biết loài chuột chũi này là kết quả của công trình nghiên cứu chung giữa Viện Sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) và Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Loài chuột chũi mới có tên khoa học là Euroscaptor darwini (chuột chũi Darwin). Tên loài được đặt theo tên của nhà tự nhiên học lỗi lạc Charles Darwin - người có những đóng góp nền tảng cho sinh học tiến hóa, ảnh hưởng sâu sắc đến phân loại học hiện đại và hiểu biết của nhân loại về sự hình thành loài.

Bí ẩn loài động vật chưa từng ghi nhận trên thế giới bỗng xuất hiện tại một khu rừng ở Thanh Hóa- Ảnh 1.

Loài chuột chũi mới được phát hiện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông cung cấp

Trước đó, chia sẻ thêm với báo Tuổi trẻ, ông Phương cho biết, tất cả các mẫu vật đã biết được thu thập dọc theo một tuyến khảo sát độ cao có rừng rậm trên sườn núi phía tây nam của dãy núi Pù Luông, ở độ cao dao động từ 900m đến 1.100m so với mực nước biển.

Loài chuột chũi mới được phân biệt rõ ràng với các loài cùng chi bởi đuôi cực kỳ ngắn; đuôi chỉ nhô ra khỏi bề mặt da một chút, lớn hơn 2mm.

Đuôi của loài này được bao phủ hoàn toàn bởi những sợi lông cứng, thưa thớt, ngắn, dài dần về phía đầu xa, đạt chiều dài khoảng gấp đôi phần đuôi bên dưới. Đuôi chuột chũi mới chỉ bao gồm sáu hoặc bảy đốt sống đuôi, ít hơn đáng kể so với các loài Euroscaptor khác.

Nghiên cứu này cho thấy ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông còn nhiều bí ẩn về đa dạng sinh học cần được tiếp tục khám phá trong tương lai.

Nghiên cứu là kết quả hợp tác giữa Viện Sinh học, Viện hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) và Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông có tổng diện tích 16.986ha, nằm trên địa bàn 5 xã vùng cao của tỉnh Thanh Hóa gồm: Pù Luông, Cổ Lũng, Hồi Xuân, Phú Xuân, Phú Lệ.

Trong khu bảo tồn thiên nhiên này có 908 loài động vật, 1.597 loài thực vật.

Đây cũng là nơi đã và đang phát triển ngành du lịch sinh thái rừng núi nhất tỉnh Thanh Hóa với thương hiệu "Pù Luông".

Theo Nam An

