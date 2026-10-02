Bí ẩn về người đã hạ cánh máy bay Flydubai sau khi cơ trưởng bị đâm

Một máy bay của hãng Flydubai

Ông Assaf Rajuan, một trong những hành khách giúp khống chế cơ phó, nói với CNN rằng có “hai phi công khác trên máy bay, đều là phi công người Anh”. Họ ngồi ở hàng ghế số 6, phía trước hàng ghế số 7 của ông, và “chính họ đã hạ cánh máy bay”.

Danh tính của 2 phi công này chưa được công bố. Ban đầu có thông tin đó là phi công người Nga và Ukraine, nhưng có vẻ điều này không đúng.

Ngày 30/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết “một tổ bay khác có mặt trên máy bay đã vào buồng lái và xoay xở để ổn định máy bay”.

Flydubai cho biết máy bay đã được “các thành viên phi hành đoàn Flydubai đang làm nhiệm vụ và đi trên chuyến bay kiểm soát thành công. Họ đã chuyển hướng và hạ cánh an toàn máy bay xuống sân bay Tabuk”.

Ông David Soucie - chuyên gia phân tích an toàn hàng không của CNN, cho biết việc có thêm phi công làm nhiệm vụ trên một chuyến bay là khá bất thường, “trừ khi họ đang được điều chuyển để thực hiện chuyến bay khác”. Trong trường hợp đó, các phi công thường không ở trạng thái làm nhiệm vụ.

Chuyên gia hàng không Alan Diehl, cựu điều tra viên của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, cho biết các thành viên khác của phi hành đoàn, chẳng hạn tiếp viên hàng không, đôi khi có thể sở hữu giấy phép lái máy bay tư nhân.

Sự cố xảy ra khi chiếc máy bay Flydubai đang trên đường từ Dubai đến Tel Aviv ngày 30/9.

Cơ phó bị cáo buộc đã tấn công cơ trưởng Smit Machchhar - phi công người Ấn Độ. Một số hành khách đã can thiệp và khống chế cơ phó.

Sau khi máy bay được chuyển hướng và hạ cánh xuống sân bay Tabuk ở Ả-rập Xê-út, cơ trưởng

Machchhar được đưa đến bệnh viện. Hiện ông được nói là đang trong tình trạng ổn định.

Nghi phạm là công dân Oman nhưng danh tính chưa được công bố.

Một quan chức Israel cho biết người này mới làm việc cho Flydubai được 8 tháng, trước khi xảy ra vụ việc.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, nghi phạm được xác định là “đã trải qua quá trình truyền bá tư tưởng Hồi giáo cực đoan”.

“Đó dường như là điều chúng tôi đang thu thập được từ thông tin cá nhân của anh ta”, ông Netanyahu nói với Fox News ngày 1/10.

Ông Netanyahu cho biết còn quá sớm để xác định liệu nghi phạm có bất kỳ mối liên hệ nào với Iran hoặc với bên nào khác hay không. Ông nói vấn đề này sẽ được làm rõ trong vài ngày tới.

Ông Netanyahu cho biết có 2 cách nghi phạm có vũ khí để tấn công cơ trưởng.

Theo ông, cơ phó có thể không bắt buộc phải đi qua máy dò kim loại trước khi lên máy bay.

“Hành khách phải đi qua máy dò kim loại nhưng tôi không chắc các phi công lúc nào cũng phải làm như vậy. Vì vậy, anh ta có thể đã mang theo một con dao hoặc một chiếc rìu”, ông Netanyahu nói với Fox News.

Khả năng thứ 2 là nghi phạm đã sử dụng chiếc rìu vốn có sẵn trên máy bay.

“Anh ta có thể đã lấy chiếc rìu từ những thiết bị là bộ thiết bị tiêu chuẩn trên loại máy bay này”, ông Netanyahu nói.

Ông cho biết cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, vì thế chưa thể đưa ra kết luận.

Ông Netanyahu cho biết nghi phạm có ý định tự sát.

Theo lời ông, sau khi bị các hành khách khống chế, người này đã hét lên: “Giết tôi đi”.