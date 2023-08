Bị "công an" giả lừa chuyển hết tiền tiết kiệm 10 năm của cả nhà, công an “thật” làm đúng một việc, 15 phút sau nạn nhân thu hồi được tiền

Theo Cơ quan công an thành phố Thiệu Dương, Hồ Nam, Trung Quốc, một phụ nữ đã nhận được cuộc gọi vào lúc 4 giờ chiều từ một người tự xưng là cảnh sát của Cục Công an Vũ Hán, nói rằng thẻ ngân hàng bưu điện của cô ấy bị nghi ngờ là gian lận và số tiền trong thẻ cần được chuyển ngay lập tức chuyển vào tài khoản bảo mật do cơ quan công an cung cấp.

Để chiếm được lòng tin của cô, công an giả mạo đã chủ động thêm WeChat của mình để cho cô xem "Thẻ cảnh sát nhân dân" và xác nhận danh tính thông qua video WeChat khi mặc đồng phục cảnh sát. Vì vậy, người phụ nữa này tin rằng đó là sự thật và ngay lập tức làm theo chỉ dẫn của công an giả mạo, đồng thời gửi mã xác minh chuyển khoản ngân hàng qua bưu điện và các thông tin khác công an giả mạo từng bước một.

Cùng với đó, người phụ nữa vội và đến Cơ quan công an để được tư vấn và xác nhận. Nhưng vừa đến sở cảnh sát, cô lại nhận được một cuộc gọi thoại từ đầu dây bên kia, thúc giục cô phải hoạt động ngay trước khi ngân hàng đóng cửa, nếu không toàn bộ số tiền trong thẻ của cô sẽ bị phong tỏa và thu hồi.

Mặc dù cô có nghi ngờ nhưng lúc đó đã gần 5 giờ, ngân hàng cũng sắp hết giờ làm việc, cô sợ tiền trong thẻ thật sự bị đóng băng thu hồi. Đối phương đã cho cô xem cả giấy tờ và đồng phục cảnh sát, vì vậy cô không xác nhận với đồn công an, và sẵn sàng làm theo hướng dẫn của bên kia.

Sau khi chuyển khoản tiền, cô bắt đầu vào Cơ quan công an gần nhất để xác nhận nhưng lúc này mới biết mình đã bị lừa. Sau khi biết về tình hình, Cơ quan công an Yankou đã ngay lập tức liên hệ với Ngân hàng Bưu điện để thông báo khẩn cấp về sự việc bị lừa chuyển khoản của người phụ nữ.

Sau khi điều tra, công an biết rằng người phụ nữa đã chuyển khoản tiền gửi có kỳ hạn với tổng trị giá lên tới 450.000 NDT (tương đương 1,5 tỷ đồng) thành tiền gửi không kỳ hạn theo hướng dẫn lừa đảo của công an giả mạo. Người phụ nữa này chia sẻ, đây là khoản tiền cả nhà cô đã tiết kiệm trong 10 năm.

Công an ngay khi biết sự việc đã ngay lập tức hợp tác với trung tâm chống gian lận để ngăn chặn thanh toán và đóng băng giao dịch, đồng thời thu hồi thành công số tiền trong vòng 15 phút.

Sau đó, người phụ nữ liên tục cảm ơn sự hỗ trợ của công an. Công an đã đặc biệt nhắc nhở người phụ nữa về việc sử dụng ứng dụng "Trung tâm chống gian lận quốc gia" của Trung Quốc. Ứng dụng “Trung tâm Chống Lừa đảo Quốc gia APP” là phần mềm do Bộ Công an Trung Quốc phát triển có khả năng cảnh báo lừa đảo viễn thông.

Khi người sử dụng gặp gian lận mạng và viễn thông, ứng dụng này sẽ nhanh chóng triển khai ba biện pháp chính sau đây để ngăn chặn gian lận: Cơ quan công an sẽ gọi cho người sử dụng ngay lập tức, người sử dụng cần trả lời và làm theo hướng dẫn; sau đó tin nhắn của cơ quan công an nhanh chóng nhắc nhở cảnh báo sớm; cuối cùng công an khu vực quản lý sẽ bố trí lực lượng công an đến tận địa điểm của nạn nhân để giải quyết vấn đề.

Thực tế, bất kỳ ai nhận được cuộc gọi từ một nhân viên công an tự xưng đề cập đến việc "kiểm tra tiền" chuyển khoản và chuyển tiền từ tài khoản bảo mật đều là lừa đảo.

Thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp, mà các đối tượng thường sử dụng có đặc điểm chung là: Chúng sử dụng công nghệ cao, ẩn danh dưới số điện thoại giống hệt số điện thoại công khai của cơ quan Công an, Viện Kiểm sát để gọi điện cho bị hại, thông báo họ đang bị kiện vì nợ tiền hoặc có liên quan đến một vụ án, chuyên án mà Cơ quan Công an đang điều tra, xác minh, đã có lệnh bắt của Viện Kiểm sát nhân dân...; yêu cầu bị hại kê khai tài sản, số tiền mặt hiện có và số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng.

Sau đó, các đối tượng dùng lời lẽ đe dọa sẽ bắt tạm giam nạn nhân để điều tra và yêu cầu họ chuyển tiền hoặc đọc mã OTP để chúng thực hiện việc chuyển tiền vào các tài khoản của chúng với vỏ bọc để xác minh, điều tra.

Do đó, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước và các cơ quan tư pháp, tiến hành tố tụng hình sự, để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại hoặc giả danh nhân viên ngân hàng, bưu điện, bảo hiểm, thanh tra, hải quan... yêu cầu nhận tiền, quà bưu phẩm có giá trị lớn hoặc đóng các khoản phí, trả các khoản nợ không xác định.