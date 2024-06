Bi đát khu công nghiệp hết sạch… doanh nghiệp

Chỉ có Công ty May Thiên Thành Five Star tại Khu công nghiệp Đại Kim - Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) hoạt động, còn lại đầu tư nửa chừng rồi bỏ hoang. Trong ảnh cổng vào Công ty May Thiên Thành Five Star.