Bí đỏ ở Khánh Hòa rớt giá tồn đọng 6.000 tấn, người dân hoang mang lo mất Tết

Vào những năm trước, quả bí đỏ được giá, nhiều người dân ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa ồ ạt trồng loại này. Năm nay, diện tích bí đỏ tăng gấp đôi năm ngoái nhưng đến mùa thu hoạch giá lại giảm chỉ còn 1/4, lâm vào cảnh ế ẩm. Nhiều hoạt động "giải cứu" được triển khai nhưng không cải thiện tình hình vì sản lượng quá nhiều.

Công tác thu mua bí đỏ ở Khánh Hòa hiện rất chậm

Vùng trồng bí đỏ tại xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa vào mùa thu hoạch gần 1 tháng nay nhưng tiêu thụ chậm, nông dân thua lỗ. Nếu năm trước giá bí đỏ được mua tại ruộng giá từ 7.000 - 12.000 đồng/kg thì hiện nay rớt xuống chỉ còn 1.800 - 3.000 đồng/kg.

"Bí không có người mua để trên núi hư hết. Giờ nhiều nhà chỉ để bí đỏ cho bò ăn, vì cứ để lâu bí cũng hư", bà Nguyễn Thị Hiền - người trồng bí đỏ xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa than thở

Hiện nhiều người trồng bí đỏ ở xã Ninh Sơn mang đi bán lẻ nhưng không đáng kể. Với mức đầu tư từ 15 - 20 triệu đồng/ha, chưa kể tiền công, người trồng bí đỏ thua lỗ nặng. "Từ khâu phát, chăm sóc đến khi thu hoạch bí đỏ mất 6 tháng và nông dân đầu tư vốn, công sức rất nhiều. Nông dân trong xã chỉ trông chờ vào cây bí đỏ, nhưng năm nay thương lái không đến mua người dân coi như mất Tết", ông Nguyễn Cảnh Dũng, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa cho biết.

Năm nay, diện tích trồng bí đỏ tại xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa khoảng 450 ha, gấp đôi hơn so với năm trước. Nguyên nhân là keo trồng trên rừng đã khai thác và đang được trồng lại, người dân tận dụng đất trống để trồng xen bí đỏ.

Cùng với đó, do năm trước bí đỏ cho năng suất cao, lãi cao nên người dân "đua" nhau trồng. Bí đỏ chủ yếu cung cấp cho các tỉnh phía Nam, nhưng năm nay các địa phương này cũng vào vụ thu hoạch bí đỏ, nên thương lái không đến mua khiến lượng bí đỏ ùn ứ ngày càng tăng.

Ông Đào Trung Hải, Chủ tịch UBND xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa uớc tính, lượng bí đỏ còn nằm trên rẫy của người dân vào khoảng 6.000 tấn. "Diện tích bí đỏ ở xã Ninh Sơn tăng rất mạnh so với mọi năm chủ yếu do bà con trồng tự phát. Bà con khai thác rừng sản xuất và trồng keo xong tranh thủ đan xen trồng bí. Giá thu mua bí đỏ hiện nay trên địa bàn rất thấp, do các tỉnh lân cận Khánh Hòa cũng đang thu đại trà như Bình Phước, Đồng Nai, Đắc Lắc”, ông Hải nêu nguyên nhân.

Bí đỏ rớt giá đang khiến người nông dân Khánh Hòa thua lỗ

Hiện nay, chính quyền xã Ninh Sơn vừa phối hợp với Hội Nông dân xã giới thiệu sản phẩm bí đỏ lên các trang thương mại điện tử, mạng xã hội, vừa liên hệ với một số nhà ăn của các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Ninh Hòa và các địa phương giúp bà con tiêu thụ bí đỏ. Một số tổ chức, cá nhân ở TP Nha Trang đã chung tay "giải cứu" bí đỏ nhưng không đáng kể. Từ câu chuyên trồng bí đỏ ở thị xã Ninh Hòa, bà con nông dân cần thay đổi tư duy tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ, tránh tình trạng "được mùa - mất giá" như vừa qua.

Ông Huỳnh Tấn Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương Khánh Hòa cho biết, Sở đã trực tiếp có văn bản liên hệ với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, Trung tâm xúc tiến thương mại của các địa phương và các đầu mối phân phối trong tỉnh Khánh Hòa để đề nghị hỗ trợ tiêu thụ bí đỏ. “Thời gian tới, Sở sẽ chủ động nắm bắt được sản lượng nông sản của bà con, để có kế hoạch xúc tiến thương mại nông sản hỗ trợ người dân”, ông Hải cam kết.