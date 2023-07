Bị kiểm soát đặc biệt, Chứng khoán Tân Việt (TVSI) báo lãi quý 2 chỉ bằng 1/10 so với cùng kỳ năm trước

Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã công bố BCTC quý 2/2023, ghi nhận doanh thu hoạt động giảm tới 94% so với cùng kỳ xuống còn 55 tỷ đồng. Hầu hết các hoạt động kinh doanh của công ty đều lao dốc trong quý 2 vừa qua. Lãi từ tài sản FVTPL và lãi từ cho vay đồng loạt giảm trên 90%, tương tự doanh thu môi giới giảm 88% xuống 16 tỷ đồng.

Cùng chiều, chi phí hoạt động giảm mạnh 94% xuống 33 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 92% xuống 7 tỷ trong khi chi phí QLCTCK giảm 82% xuống 13 tỷ đồng. Kết quả, LNST quý 2 đạt vỏn vẹn 11 tỷ đồng, sụt giảm tới 90% so với con số thực hiện trong cùng kỳ năm trước.

Trước đó trong quý 1, khoản lợi nhuận TVSI đem về cũng chỉ bằng 1/10 cùng kỳ năm trước. Do đó, lợi nhuận trong nửa đầu năm 2023 của Chứng khoán Tân Việt ghi nhận vỏn vẹn 24 tỷ đồng, giảm sâu 91% so với cùng kỳ.

So với kế hoạch mà công ty đã đề ra, kết quả này của TVSI thậm chí có phần “tích cực”. Kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của công ty đã thống nhất bản kế hoạch với chỉ tiêu doanh thu xấp xỉ 200 tỷ đồng, giảm tới 92% so với thực hiện năm trước và mục tiêu lỗ trước thuế 749 triệu đồng, lỗ sau thuế 570 triệu đồng.

Tình hình kinh doanh của TVSI bắt đầu lao dốc sau chuỗi sự kiện liên quan tới Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Chứng khoán Tân Việt là một trong những đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu của Tập đoàn Đầu tư An Đông – doanh nghiệp liên quan đến hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Tháng 10/2022, cơ quan công an đã bắt tạm giam 4 người, có liên quan đến vi phạm phát hành trái phiếu của công ty An Đông giai đoạn năm 2018-2019.

TVSI sau đó đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phạt gần 750 triệu đồng do vi phạm liên quan đến hoạt động tư vấn, phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhưng chưa thực hiện hết trách nhiệm của tổ chức tư vấn khi rà soát việc đáp ứng quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp của một số tổ chức phát hành; không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán chào bán; đăng ký và lưu ký trái phiếu không đúng thời hạn; chậm công bố nhiều nội dung...

Hiện, UBCKNN tiếp tục đặt Chứng khoán Tân Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, với lý do báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31/12/22 do công ty lập không được kiểm toán. Thời hạn kiểm soát đặc biệt từ ngày 18/5 đến ngày 17/9. Trong khi đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) cũng đã quyết định đình chỉ hoạt động mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch đối với Chứng khoán Tân Việt tại Sở Giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thời gian đình chỉ từ ngày 27/6/2023 đến khi công ty chứng khoán này được đưa ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt.