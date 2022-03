Bí mật giàu lên "cấp tốc" của người Do Thái: Phục vụ phụ nữ là nguyên tắc hàng đầu, đặc biệt phải coi trọng một thứ như vàng thì mới kiếm được vàng

Chỉ chiếm 0,3% dân số thế giới song 17% số người đoạt giải Nobel và 30% của cải thế giới thuộc về người Do Thái. Người Do Thái chiếm 1/2 số doanh nhân giàu nhất thế giới, chiếm 1/3 số triệu phú ở Mỹ và 18/40 người đứng đầu danh sách Forbes (theo số liệu của năm 2013) cũng chính là người đến từ dân tộc này như ông vua dầu mỏ Rockefeller, ông trùm tài chính George Soros, ông trùm tài chính phố Wall Morgan... Dường như những người thành công nhất đều là các đại diện kiệt xuất của dân tộc Do Thái.

Dưới đây là 10 bí quyết mà người Do Thái sử dụng để kiếm tiền giúp làm giàu một cách nhanh chóng:

1. Biết cách phòng tránh rủi ro

Người Do Thái luôn có ý thức quản lý rủi ro. Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, họ đặc biệt chú trọng đến sự an toàn và độ tin cậy. Vì vậy trước khi đầu tư, người Do Thái sẽ tiến hành điều tra trước và nghiên cứu, phân tích thị trường. Khi quyết định đầu tư cho sự nghiệp, họ nhất định sẽ vạch ra cho mình 3 bộ kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn chứ ''không bỏ trứng vào một giỏ''

2. Đi khắp nơi để kiếm tiền

Đi khắp nơi để kiếm tiền là đặc tính bẩm sinh của người Do Thái. Họ không chỉ chạy theo cách riêng mà luôn khuyến khích những người khác cũng thực hành như vậy. Các thương nhân Do Thái không có thị trường cố định mà đi khắp nơi để mở rộng thị trường.

Họ kiếm tiền từ đông sang tây, tiến nam ngược bắc, tiếp xúc rộng rãi và thực hiện các giao dịch lớn nhỏ ở khắp nơi.

Vì thế muốn giàu bạn cần phải chạy khắp nơi để kiếm tiền, đúng như câu nói ''làm ăn tứ phương, kiếm tiền tứ hướng''.

3. Phục vụ phụ nữ

Người Do Thái cho rằng nếu muốn kiếm tiền thì đối tượng nên nhắm đến là phụ nữ. Bởi vì đàn ông kiếm tiền còn phụ nữ lại chính là người quản lý tài chính trong mỗi gia đình. Những người phụ nữ không chỉ mua sắm kim cương, trang sức, vàng bạc để tích luỹ họ còn là người mua sắm các vật dụng hay lo toan các công việc của gia đình. Vì vậy quan tâm nhiều hơn đến phụ nữ để phục vụ họ là một trong những cách tốt nhất giúp các doanh nhân đạt được thành công.

4. Quy tắc 78:20

Quy tắc 78:22 là quy luật tự nhiên, ví dụ 22% các ngành như quần áo, ăn uống, xây dựng, đồ trang sức, y học… về cơ bản chiếm khoảng 78% phí tiêu dùng sinh hoạt. Vì thế, các lĩnh vực kinh doanh truyền thống của người Do thái đa số đều tập trung vào ăn uống, quần áo... đặc biệt là các sản phẩm dành cho phụ nữ và trẻ em.

Quy tắc 78:22 cũng phổ biến trên thị trường như 22% khách hàng tạo ra 78% lợi nhuận của công ty; 22% sản phẩm là sản phẩm cốt lõi của công ty... Vì vậy hoạt động kinh doanh cần lựa trên giá trị của khách hàng, nắm bắt các sản phẩm chủ lực và khách hàng trọng tâm để nâng cao hiệu quả của hoạt động marketing.

5. Sử dụng trí tuệ để kiếm tiền

Các doanh nhân Do Thái đề cao trí tuệ trong tất cả các hoạt động kinh doanh của họ, người càng giàu thì có nghĩa là họ càng thông minh. Theo cách này, tiền đã trở thành thước đo của trí tuệ, chỉ khi trí tuệ được chuyển hóa thành tiền thì mới có thể là trí tuệ sống.

Vì vậy chúng ta cần sử dụng bộ não của mình để suy nghĩ, phân tích suy nghĩ và hành vi của người tiêu dùng. Chỉ khi nắm bắt được thị hiếu của khách hàng, nhà sản xuất mới có thể làm ra những sản phẩm đáp ứng yêu cầu và có chỗ đứng trên thị trường.

6. Kiếm tiền thay vì tiết kiệm

Người Do Thái ủng hộ lối sống tiết kiệm nhưng họ không giữ tiền một cách mù quáng. Trong khi tiết kiệm, họ vẫn ra sức kiếm tiến vì của cải có được không đến từ tích luỹ. Vì thế chỉ cần có cơ hội kiếm tiền, người Do Thái sẽ không ngần ngại đầu tư. Vì thế nếu muốn thu được lợi nhuận cao, bạn cần phải sẵn sàng đầu tư mạnh mẽ để tích luỹ tài sản .

7. Trân trọng thời gian như vàng bạc

Một trong những phương châm kinh doanh của người Do Thái đó là ''Đừng đánh cắp thười gian''. Phương châm này vừa là phương châm kiếm tiền vừa là phương châm thể hiện sự lịch sự trong kinh doanh của người Do Thái.

Đối với người Do thái thời gian là cuộc sống, thời gian là vàng bạc vì thế họ luôn nắm bắt từng giây phút để có cơ hội kinh doanh và phát triển. Như để thành công trong cuộc cạnh trạnh trên thương trường, bạn cần phải đi trước một bước, luôn chủ động và không ngừng đổi mới với những thay đổi của thời cuộc để có thể nắm bắt được các cơ hội kinh doanh.

8. Dựa vào thông tin để nắm bắt cơ hội

Thông tin là một yếu tố quan trọng trong thế giới kinh doanh. Như trong trung tâm thương mại là nơi mà tất cả các doanh nghiệp đều có cơ hội ngang nhau, trong cùng một điều kiện, ai đi đầu, biết nắm bắt thời cơ, đánh trước thì sẽ là người chiến thắng. Trong các hoạt động tiếp thị cũng vậy, nên chủ động tìm hiểu và phân tích thị trường, không nên ỷ lại mà chần chừ bị động.

Người Do Thái rất coi trọng việc thu thập thông tin trong kinh doanh. Điều này khiến họ nổi tiếng là người nắm rõ thông tin nên một khi có cơ hội kiếm tiền, họ sẽ không bao giờ để lỡ mất.



9. Uy tín là nền tảng

Trong kinh doanh người Do Thái luôn chú trọng đến hợp đồng. Họ không bao giờ nhượng bộ dù là điều khoản nhỏ nhất. Nếu đối mặt với thua lỗ, các bên đều chấp hành đền bù một cách tuyệt đối. Người Do Thái thường khéo léo thay đổi giao ước, chứ tuyệt đối không vi phạm giao ước.

Đối với người Do Thái trong kinh doanh vấn đề lưu tâm không phải là đạo đức hay trái đạo đức mà là tính hợp pháp hay không hợp pháp. Vì vậy cạnh tranh trên thương trường cần dựa vào tính trung thực, tuân thủ luật chơi để có thể thiết lập các mối quan hệ tin cậy, dùng sự trân thành để gây ấn tượng với khách hàng để chiếm lấy thị trường.

10. Phối hợp tốt các nguồn lực

Nhà kinh tế học người Do Thái William Rigson đã nói, bạn có thể vay mọi thứ từ tiền, tài năng, công nghệ cho đến tri thức. Thế giới này đã chuẩn bị tất cả các nguồn lực bạn cần, tất cả những gì bạn phải làm là thu thập chúng và sử dụng trí tuệ để kết hợp chúng và tạo ra sản phẩm của riêng mình.

