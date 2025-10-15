Bị quốc gia BRICS quay lưng với hàng triệu tấn mặt hàng then chốt, ông Trump doạ ‘trừng phạt’ ngược, chấm dứt mua ‘vàng lỏng’ để tự sản xuất

Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng việc Trung Quốc “cố tình không mua đậu tương gây khó khăn cho nông dân Mỹ” là “hành động thù địch về kinh tế”.

Ông cho biết việc ngừng nhập khẩu dầu ăn và “các lĩnh vực thương mại khác” của Trung Quốc là những biện pháp “trừng phạt” mà ông đang cân nhắc. Ông viết: “Chẳng hạn, chúng ta hoàn toàn có thể tự sản xuất dầu ăn, không cần mua từ Trung Quốc”.

Trung Quốc từ lâu là khách hàng lớn nhất của đậu tương Mỹ, với lượng nhập khẩu năm 2024 đạt khoảng 27 triệu tấn, trị giá gần 12,8 tỷ USD.

Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng thương mại với chính quyền ông Trump leo thang, Bắc Kinh không mua dù chỉ một đậu tương của Mỹ kể từ tháng 5. Do các mức thuế trả đũa khiến đậu tương Mỹ trở nên đắt đỏ hơn, Trung Quốc đã chuyển sang nhập khẩu từ các nhà cung cấp Nam Mỹ như Argentina.

Trong khi đó, xuất khẩu dầu ăn đã qua sử dụng của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục trong năm 2024, trong đó Mỹ chiếm 43% tổng số.

Bài đăng của ông Trump xuất hiện sau hàng loạt phát biểu chỉ trích Trung Quốc gần đây, làm dấy lên lo ngại về tiến trình đàm phán thương mại và khiến thị trường chứng khoán biến động mạnh.

Chỉ số S&P 500 giảm ngay sau bài đăng, kết thúc phiên giao dịch trong sắc đỏ sau một ngày đầy biến động.

Trước đó, cổ phiếu lao dốc trong phiên thứ Sáu tuần trước do ông Trump đe dọa tăng mạnh thuế nhập khẩu với hàng hóa Trung Quốc nhằm đáp trả việc Bắc Kinh áp đặt kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm. Cùng ngày, ông tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ ngày 1/11.

Tuy nhiên, đến Chủ nhật, ông lại dịu giọng khi viết: “Đừng lo về Trung Quốc, mọi chuyện rồi sẽ ổn”.

Thị trường chứng khoán nhờ đó đã hồi phục trở lại trong phiên đầu tuần này.

Theo CNBC