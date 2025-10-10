Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tương kế tựu kế, quốc gia BRICS bóp nghẹt nguồn cung khoáng sản ‘sống còn’ với ngành khổng lồ của Mỹ, chặn đứng ‘đường vòng’ tiếp nhận hàng hoá

10-10-2025 - 08:59 AM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc vừa công bố loạt quy định mới siết chặt xuất khẩu đất hiếm và các công nghệ liên quan.

Tương kế tựu kế, quốc gia BRICS bóp nghẹt nguồn cung khoáng sản ‘sống còn’ với ngành khổng lồ của Mỹ, chặn đứng ‘đường vòng’ tiếp nhận hàng hoá- Ảnh 1.

Mục tiêu của Trung Quốc là bảo vệ và tận dụng vị thế thống lĩnh trong chuỗi cung ứng loại khoáng sản chiến lược toàn cầu.

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Năm cho biết các biện pháp mới sẽ lần đầu tiên tạo ra một phiên bản Trung Quốc, tương tự quy tắc sản phẩm có nguồn gốc nước ngoài của Mỹ. Washington từng sử dụng công cụ này để ngăn các nước thứ ba xuất khẩu linh kiện bán dẫn sang Trung Quốc.

Theo quy định, các doanh nghiệp nước ngoài phải xin phép Trung Quốc nếu muốn xuất khẩu bất kỳ sản phẩm nào có chứa dù chỉ một lượng nhỏ đất hiếm có nguồn gốc Trung Quốc, hoặc được sản xuất bằng công nghệ khai thác, tinh luyện hay chế tạo nam châm đất hiếm của nước này.

Đất hiếm vốn đóng vai trò sống còn đối với ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây. Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định biện pháp mới nhằm “bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia”, đồng thời ngăn chặn việc “sử dụng sai mục đích vật liệu đất hiếm trong lĩnh vực quân sự và các ngành nhạy cảm khác”.

Cơ quan này cho biết đã phát hiện một số công ty nước ngoài “gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia” khi chuyển giao vật liệu và công nghệ đất hiếm có nguồn gốc Trung Quốc cho bên thứ ba phục vụ mục đích quân sự.

Động thái này giúp Bắc Kinh củng cố quyền kiểm soát đối với toàn bộ chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu, trong bối cảnh các nước phương Tây đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn sản xuất để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Đây cũng là lần đầu tiên Trung Quốc thiết lập cơ chế kiểm soát xuất khẩu có hiệu lực ngoài lãnh thổ, qua đó mở rộng phạm vi quyền tài phán của mình đối với việc sử dụng các vật liệu có nguồn gốc Trung Quốc ở nước ngoài.

Theo FT

Anh Dũng

Nhịp sống thị trường

