Bí quyết giữ hạnh phúc hôn nhân từ Warren Buffet: "Muốn lâu bền, hãy tìm người có kỳ vọng thấp!"

Vừa qua, tại Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ lãnh đạo Fortune 2015, Warren Buffet đã lần đầu tiên chia sẻ bí quyết để có một cuộc hôn nhân lâu bền. Ông nói: "Nếu bạn muốn một cuộc hôn nhân bền lâu, hãy tìm một người có kỳ vọng thấp."

Warren Buffet và cuộc hôn nhân cùng hai người phụ nữ

Câu nói này có thể khiến nhiều người bật cười, nhưng ẩn chứa trong đó là một triết lý sâu sắc hơn. Thoạt nhìn, đây có vẻ như là một câu bông đùa, nhưng khi xem xét cách ông tiếp cận cả mối quan hệ và đầu tư, chúng ta nhận thấy một mô hình rõ ràng: quản lý kỳ vọng, giảm thiểu rủi ro và chơi trò chơi dài hạn.

71 năm hôn nhân của nhà đầu tư thiên tài

Cuộc đời của Buffett được định hình bởi hai người phụ nữ quan trọng: Susan Buffett và Astrid Menks. Ông đã kết hôn với Susan hơn 50 năm cho đến khi bà qua đời vào năm 2004. Sau đó, vào năm 2006, ông kết hôn với Astrid, người mà Susan đã giới thiệu với ông nhiều năm trước đó. Tổng cộng, Buffett đã dành 71 năm trong hôn nhân.

Warren Buffett và bà Susan Buffett

Ông đã cởi mở chia sẻ về ảnh hưởng sâu sắc của Susan đối với cuộc đời mình. Trong bộ phim tài liệu năm 2017 "Becoming Warren Buffett", ông thừa nhận rằng: "Sẽ không có tôi ngày hôm nay nếu không có sự đồng hành của vợ tôi - Susan." Susan đã khuyến khích ông tham gia hoạt động từ thiện, giúp định hình hình ảnh của Warrent Buffett trong lòng công chúng và hỗ trợ ông trong hành trình trở thành một trong những nhà đầu tư thành công nhất lịch sử.

Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như kế hoạch. Mặc dù Buffett và Susan sống xa nhau trong nhiều thập kỷ trước khi bà qua đời, nhưng mối quan hệ của họ vẫn bền chặt. Chính Susan là người giới thiệu ông với người bạn của bà là Astrid — người phụ nữ sau này trở thành vợ ông.

Warren Buffett và người vợ thứ 2 Astrid Menks

Buffett thừa nhận tầm quan trọng của cả hai người phụ nữ trong cuộc đời mình trong "The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life", ông nói rằng, "Susie đã xếp những mảnh ghép của tôi lại với nhau, và Astrid giúp tôi gắn kết những mảnh ghép đó thành một con người như công chúng thấy".

Bài học về sự kì vọng

Có một bài học quan trọng trong câu chuyện của Buffett: Kỳ vọng có thể thay đổi, hoàn cảnh có thể thay đổi, và các mối quan hệ sẽ phát triển theo thời gian. Điều quan trọng nằm ở việc lựa chọn những người bạn đời phát huy được những điều tốt nhất ở bạn — những người ủng hộ, hiểu và hỗ trợ bạn vượt qua những thăng trầm của cuộc sống.

Buffett đã nhiều lần nhấn mạnh rằng hôn nhân là quyết định quan trọng nhất mà một người có thể đưa ra. Ông chia sẻ trong một cuộc trò chuyện năm 2017 với Bill Gates: "Những người bạn kết giao sẽ phản ánh hình tượng mà muốn hướng tới. Và người quan trọng nhất để kết giao trong cuộc đời chính là người bạn đời của bạn."

Nói cách khác, Buffett nhìn nhận hôn nhân theo cách ông nhìn nhận quan hệ đối tác kinh doanh - hãy lựa chọn một cách khôn ngoan, vì nó sẽ định hình mọi thứ khác trong cuộc sống của bạn.

Câu nói "kỳ vọng thấp" của Buffett không chỉ đơn thuần là một lời khuyên hài hước. Đó là cách ông nhắc nhở rằng các tiêu chuẩn không thực tế có thể hủy hoại cả hôn nhân và đầu tư. Chìa khóa không phải là sự ổn định mà là hiểu rằng sự hoàn hảo không tồn tại, cho dù bạn đang chọn vợ/chồng hay cổ phiếu.