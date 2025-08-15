Bí quyết mua sắm cho phụ huynh mùa tựu trường

Tối ưu thời gian chuẩn bị đồ dùng cho con chuyển cấp

Chị Nguyễn Khanh (45 tuổi, nhân viên văn phòng, Hà Nội), là mẹ của Bảo Trâm, học sinh mới vào lớp 10. Vừa làm mẹ, vừa làm quản lý tại công ty, chị phải cân bằng giữa thời gian cho công việc và chăm sóc gia đình.

Là khách hàng thân thiết của Shopee, chị đăng ký gói ShopeeVIP từ những ngày đầu. Với chị Khanh, tối ưu thời gian luôn là điều chị ưu tiên khi mua sắm và ưu đãi miễn phí vận chuyển siêu tốc của ShopeeVIP đã đáp ứng được đúng nhu cầu ấy. Năm nay con chuyển cấp, số lượng đồ dùng cần sắm sửa nhiều hơn các năm học trước, chị quyết định tận dụng tối đa quyền lợi miễn phí vận chuyển siêu tốc trong gói ShopeeVIP để giảm áp lực về thời gian chuẩn bị.

"Tôi hay đặt mua đồ dùng cần cho năm học mới của con từ sáng và áp mã miễn phí vận chuyển siêu tốc có sẵn từ gói ShopeeVIP. Đơn hàng sẽ được giao tới vào buổi chiều cùng ngày, rất thuận tiện cho tôi sắp xếp đồ đạc từ sớm, không phải đợi 2-3 ngày mới có hàng để chuẩn bị", chị chia sẻ.

Chị Khanh thích nhất mã miễn phí vận chuyển siêu tốc của ShopeeVIP, giúp chị có ngay đồ cho con trong ngày mà không phải chờ đợi.

Tiện lợi hơn khi mua sắm đồ chính hãng cho con

Anh Minh Cường (42 tuổi, kinh doanh, Nam Định) là bố của Triệu Vy. Hè này gia đình anh khá bận rộn khi vợ đi công tác 3 tháng, anh phải quán xuyến, chuẩn bị đầy đủ quần áo và đồ dùng cần thiết cho con gái trước khi đến năm học mới.

Anh Cường bắt đầu tìm hiểu đặt mua hàng cho con trên sàn thương mại điện tử, ưu tiên các gian hàng chính hãng trên Shopee. Được hội bạn bè rành mua sắm online giới thiệu gói ShopeeVIP, anh đã đăng ký và nhận thấy nhiều quyền lợi đáng giá. Điểm anh thích nhất ở gói ShopeeVIP là voucher giảm giá cho gian hàng chính hãng của một số thương hiệu, trong đó có thương hiệu đồ dùng học tập anh đã sử dụng nhiều năm như Thiên Long.

Với anh Cường, ShopeeVIP là giải pháp mua sắm tiện lợi mới rất đáng để trải nghiệm.

"Nhờ ưu đãi mới này của ShopeeVIP, tôi có thể an tâm chuẩn bị đồ dùng học tập chính hãng cho con với giá tốt mà không tốn nhiều công sức đi từng cửa hàng mà đôi khi vẫn không tìm được món ưng ý", anh Cường chia sẻ. Với anh, ShopeeVIP như một trợ thủ đắc lực, cho anh trải nghiệm mua sắm tiện lợi mà vẫn đảm bảo chất lượng đồ dùng cho gia đình.

Lo cho 2 con nhỏ, mẹ nội trợ vẫn có thể mua sắm tiết kiệm mỗi ngày

Năm học mới đến gần, chị Kiều Nhi (31 tuổi, kinh doanh tự do, TP.HCM) khá áp lực trong việc cân đối chi tiêu khi phải chuẩn bị đồ dùng học tập, cặp sách cho bé lớn và quần áo mới cho bé nhỏ.

Muốn tiết kiệm tối đa chi phí, chị Nhi thường dành thời gian tìm kiếm voucher trên các hội nhóm mua sắm online. Gần đây đọc được bài giới thiệu ShopeeVIP, chị đã đăng ký thử và thấy gói đáp ứng đúng mong muốn của chị khi có mã giảm giá đến 20% được thêm mới mỗi ngày. Giờ đây, người mẹ có hai con nhỏ này có thể mua sắm cho con hàng ngày mà vẫn tiết kiệm.

"Mã ưu đãi của ShopeeVIP giúp tôi giảm được khá nhiều chi phí mua sắm đồ cho con. Khi phát sinh đồ cần mua, tôi cũng không phải cân nhắc nhiều như trước vì ngày nào ShopeeVIP cũng có voucher giảm giá mới được cập nhật. Gần nhất, tôi tiết kiệm được gần 1 triệu đồng khi sử dụng voucher của ShopeeVIP để mua giày và ba lô chống gù lưng cho con - ưu đãi mà tôi khó có thể tìm thấy nếu không phải ngày Mega Sale", chị Nhi bộc bạch.

Chị Kiều Nhi đã giảm được nhiều áp lực về chi phí khi chuẩn bị đồ cho con nhờ mã giảm giá đến 20% thêm mới mỗi ngày từ ShopeeVIP.

Không dừng lại ở ưu đãi được cập nhật mới mỗi ngày, ShopeeVIP còn định hình trải nghiệm mua sắm thông minh, dài hạn cho người dùng. Thông qua hệ thống quyền lợi đa ngành hàng và dịch vụ, ShopeeVIP giúp người dùng tiết kiệm chi tiêu xuyên suốt trong năm, công cuộc mua sắm được tối ưu và tiện lợi hơn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày.

