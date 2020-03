Bí quyết tìm bình yên giữa trăm ngàn vạn biến của cuộc đời: Cũng giống như đi xe đạp, để giữ thăng bằng, bạn phải liên tục tiến về phía trước

Dave Braun và Troy Amdahl đã nghiệm ra chân lý trên trong hành trình rong ruổi khắp nước Mỹ trên chiếc xe buýt Volkswagen cà tàng đời 1970, chở theo mơ ước của hàng chục nghìn người được đính trên những mẩu giấy ghi chú viết tay sặc sỡ dán quanh xe.



Thông qua những cuộc gặp gỡ và lắng nghe vấn đề của mọi người, hai chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực thiết lập mục tiêu và cân bằng cuộc sống nhận ra, cuộc sống luôn đầy rẫy khó khăn, nhưng điều quan trọng là biết cách vượt qua chúng. Cuốn sách Tìm bình yên giữa vạn biến (tựa tiếng Anh: Find balance in an unbalanced world) ra đời nhằm hướng dẫn mọi người phương pháp xây dựng cuộc sống hạnh phúc hơn dựa trên những câu chuyện hấp dẫn và trải nghiệm cá nhân của hai tác giả Dave Braun và Troy Amdahl.

Dưới đây là 5 bí quyết đơn giản giúp bạn cân bằng cuộc sống được rút ra từ cuốn sách này:

Học tính khiêm nhường

Một cái đầu tỉnh táo, một trái tim trung thực và một tinh thần khiêm nhường – đó là ba người dẫn đường tốt nhất qua thời gian và cõi vĩnh hằng.

Tất cả chúng ta đều biết anh chàng có dáng điệu huênh hoang, giẫm đạp lên người khác để leo lên đỉnh cao, liên tục ba hoa về việc mình tuyệt vời thế nào. Hoặc một cô nàng mà phương pháp do cô đề ra luôn là phương án tốt nhất, câu trả lời của cô ấy là phán quyết cuối cùng và ý kiến của cô ấy là ý kiến duy nhất quan trọng. Cô ấy không cởi mở tiếp thu ý kiến. Miệng cô ấy mở to nhưng tai thì bịt chặt.

Những người như thế chỉ biết có bản thân và tư duy cứng nhắc đến nỗi họ không thể học hỏi từ người khác. Vì vậy, họ không có khả năng phát triển. Khi sự phát triển của họ bị trì trệ, những người sẵn sàng phát triển sẽ nhanh chóng vượt qua họ. Những kẻ thiếu đức tính khiêm nhường sẽ còn thất bại rất nhiều lần.

Nếu khao khát sống cuộc đời như mình mơ ước, bạn phải có tính khiêm nhường. Không phải lúc nào bạn cũng là tâm điểm. Hãy chấp nhận điều này, nó sẽ bảo vệ bạn khỏi tổn thương và giúp bạn phát triển.

Sẽ luôn có ai đó to lớn hơn, nhanh nhẹn hơn, mạnh mẽ hơn và xinh đẹp hơn bạn. Vì thế, không nên so sánh bản thân với người khác mà hãy so sánh bản thân với phiên bản trước của mình. Khi khao khát cân bằng và phát triển, bạn sẽ nếm trải nhiều thất bại xuyên suốt hành trình của mình, nhờ đó bạn sẽ học được cách khiêm nhường.

Học cách biết ơn

Tôi chưa phải là người mà mình muốn trở thành, nhưng tôi biết ơn vì không còn là tôi của ngày hôm qua.

Hãy biết ơn và yêu quý mọi chặng đường trên hành trình cuộc đời. Khi có lòng biết ơn, bạn sẽ thu hút thêm nhiều điều tốt đẹp đến với cuộc sống của mình. Việc có nhiều điều tốt đẹp hơn trong đời sẽ mang bạn đến gần hơn với cuộc sống hạnh phúc.

Hãy biết ơn không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những khoảnh khắc được cho là tồi tệ trong đời. Những trải nghiệm tiêu cực đó có đem lại cho bạn bài học sâu sắc nào có thể cải thiện cuộc đời mình hay không? Có bao giờ bạn biết ơn vì sự mạnh mẽ mà mình có được đến từ việc kết thúc một mối quan hệ tồi tệ? Hoặc biết ơn vì một cơ hội mở ra khi bạn bị mất việc?

Dù bằng cách này hay cách khác, những trải nghiệm mà bạn có được sẽ định hướng cuộc đời bạn theo cách tốt đẹp hơn.

Có tinh thần kỷ luật

Người có tinh thần kỷ luật sẽ đạt được những điều mà kẻ lười biếng chỉ có thể mơ ước.

Trong một cuộc phỏng vấn với Tavis Smiley trên đài PBS, nam diễn viên Will Smith được hỏi bí quyết giúp anh gặt hái thành công to lớn. Nam diễn viên trả lời, đó chính là nhờ đạo đức nghề nghiệp và tính kỷ luật.

"Sự khác biệt rõ ràng và duy nhất mà tôi nhìn thấy ở bản thân là tôi không ngại chết trên máy chạy bộ. Tôi sẽ chạy. Tôi sẽ không không bỏ cuộc giữa chừng. Bạn có thể tài năng hơn tôi, bạn có thể thông minh hơn tôi, bạn có thể hấp dẫn hơn tôi, bạn có thể hơn tôi về mọi mặt. Nhưng nếu chúng ta cùng lên máy chạy bộ, có hai việc có thể xảy ra: hoặc bạn xuống trước, hoặc tôi sẽ chết trên máy chạy bộ! Thật sự chỉ đơn giản thế thôi!" – anh chia sẻ.

Bạn gần như không thể tìm được ai thành công trong đời mà lại không có đạo đức nghề nghiệp vững vàng và tinh thần kỷ luật mạnh mẽ. Điều này góp phần tạo nên tính cân bằng và cảm giác hạnh phúc trong công việc lẫn cuộc sống.

Thử thách là cơ hội để ta học hỏi và bộc lộ bản chất của mình. Mỉm cười khi đang ngồi trên bãi biển bên cạnh ngôi nhà nghỉ mát của mình là chuyện rất dễ dàng, nhưng bản tính của bạn sẽ bộc lộ khi bạn đương đầu với nghịch cảnh.

Cân nhắc theo đuổi công việc mơ ước

Đa số chúng ta đều có một công việc để kiếm sống. Nhiều người khát khao có được công việc mơ ước. Một vài người đủ may mắn để đạt được điều đó.

Trong quyển sách bán chạy Quitter (tạm dịch: Kẻ bỏ việc), tác giả Jon Acuff đề cập đến áp lực mà nhiều người trong chúng ta cảm thấy giữa công việc kiếm sống và công việc ước mơ, đó là khoảng cách giữa việc bạn phải làm và việc bạn thích làm.

Công việc kiếm sống là việc mà bạn làm để trang trải cuộc sống. Đó không phải là đam mê của bạn nhưng sẽ giúp bạn thanh toán hóa đơn sinh hoạt phí. Công việc mơ ước là việc mà bạn khao khát được làm. Nếu tiền không phải là vấn đề thì bạn sẽ muốn làm gì? Với một số người, đó có thể là khởi nghiệp, ở nhà chăm con, làm bác sĩ, hay thậm chí là trở thành lính cứu hỏa.

Jon Acuff khuyến khích con người nên theo đuổi công việc mà mình mơ ước, nhưng chỉ khi bạn có một kế hoạch rõ ràng. Có nhiều người đã bỏ công việc kiếm sống trong một phút chán chường để theo đuổi công việc mơ ước mà chẳng có kế hoạch nào để nối liền khoảng cách giữa hai công việc. Đây là một trong những nguyên nhân lớn đẩy họ rơi vào tình trạng túng quẫn, từ đó đánh mất trạng thái cân bằng của cuộc sống.

Kiểm soát ham muốn vật chất

Thành công tài chính thường đến từ việc kiên trì thực hiện những việc nhỏ, chứ không phải từ những việc lớn nhưng thất thường

Cách đây chỉ một hoặc hai thế hệ, ông bà chúng ta chi trả mọi thứ bằng tiền mặt. Ngoại lệ duy nhất là vay tiền để mua nhà. Thế hệ gần nhất là cha mẹ chúng ta, họ có thể chấp nhận vay tiền mua nhà, mua xe và thỉnh thoảng chi trả cho kỳ nghỉ hoặc sửa sang nhà cửa. Còn thế hệ ngày nay thì sao? Nhiều người trẻ cố gắng vay nợ chỉ để mua bằng được chiếc điện thoại đời mới.

Hãy chi tiêu có kiểm soát. Hãy giữ số lượng đồ cân bằng và phù hợp với tình trạng tài chính của bạn. Sẽ luôn có thứ to hơn, tốt hơn, nhanh hơn và mạnh hơn những thứ hiện tại. Bạn cần kiểm soát ham muốn vật chất, vì theo đuổi vật chất thường là hành trình bê tha và rỗng tuếch. Tất cả những gì bạn nhận thấy khi tích cóp ngày càng nhiều đồ là việc đó chỉ khiến bạn mất nhiều thời gian bảo quản và soạn đồ làm từ thiện 6 tháng một lần.

*Tìm bình yên giữa vạn biến là cuốn sách do First News chuyển ngữ và phát hành.