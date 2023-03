Bị sa thải đến 2 lần trong cùng một năm, người đàn ông bất ngờ kiếm được 3,7 tỷ đồng/tháng bằng công việc chỉ cần làm 5 tiếng/tuần

2009 là thời điểm, Graham Cochrane đang phải vật lộn để có đủ tiền trang trải cuộc sống sau 2 lần bị sa thải trong cùng một năm. Chia sẻ với Insider anh cho biết lúc đó mọi thứ trong cuộc sống dường như bị sụp đổ.

Song sự nghiệp của anh bất ngờ "cất cánh" khi quyết định theo đuổi đam mê kinh doanh. Graham thừa nhận rằng đã phải sáng tạo để kiếm sống và không nghĩ rằng bản thân sẽ trở thành một doanh nhân.



Vào tháng 4 năm 2010, anh đã tạo và bán khoá học trực tuyến đầu tiên dạy khách hàng cách sử dụng phần mềm ghi âm phổ biến Pro Tools. Cho đến nay, Graham Cochrane bán hàng chục khóa học trực tuyến và cộng đồng trực tuyến giá từ $67 (1,5 triệu) đến $397 (9,3 triệu đồng).



Vào năm 2021, do khóa học cũng đã hoàn thiện, anh quyết định dừng sản xuất nội dung hàng ngày. Hiện nay, dù không phải làm gì, chương trình khóa học này vẫn mang lại khoảng 40.000 USD (943 triệu đồng) mỗi tháng.



Công việc thứ 2 của anh là dạy mọi người cách kiếm tiền từ kiến thức và niềm đam mê của họ như cách Graham Cochrane từng làm. Công việc này đã tạo ra thu nhập thụ động 120.000 USD (2,8 tỷ đồng) mỗi tháng. Hiện tại anh chỉ làm việc 5 tiếng/tuần nhưng có thể cho mức thu nhập hàng tháng khoảng 3,7 tỷ đồng.



Cuối năm ngoái, anh còn cho ra đời cuốn sách "How to Get Paid for What You Know" để chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân trong việc theo đuổi đam mê.



Trải qua thời gian khó khăn nhất cho đến khi đạt được những thành công nhất định, Graham đã rút ra một số bài học mà chính anh rút ra được từ trải nghiệm của bản thân.



1. Cho đến khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn bạn mới học được cách đồng cảm

Lần đầu tiên khi vợ anh đề nghị nộp đơn xin cấp thẻ nhận trợ cấp, Graham đã từ chối. Vào thời điểm không có thu nhập việc được cung cấp 500-600 USD/tháng để mua một số nhu yếu phẩm là hoàn toàn cần thiết. Song chính anh cũng giật mình với ý tưởng này của vợ mình.



Lớn lên trong một gia đình trung lưu, Graham cho rằng những trợ cấp dành cho người nghèo đó "có chết cũng không dùng". Bởi anh luôn cho rằng khi nộp đơn xin trợ cấp chứng minh rằng "bạn đã thất bại".



Tuy nhiên, vợ anh đã thay anh làm điều này. Với trải nghiệm sử dụng tiền trợ cấp, anh đã dần thay đổi quan điểm.



"Không chỉ bỏ được sự phán xét, tôi đã đồng cảm nhiều hơn với những người có cuộc sống khó khăn. Tôi không nghĩ rằng mình học được điều này cho đến khi bản thân mình là người trong cuộc", Graham nói.



2. Hãy học cách cân bằng giữa sợ rủi ro và chấp nhận rủi ro

Khi Graham phải vật lộn để kiếm tiền, anh đã vô cùng căng thẳng. Bởi phía sau lưng anh là một đứa con và một khoản nợ cần phải trả.



"Điều đó khiến tôi hơi ngại rủi ro. Vì thế tôi nảy sinh nỗi sợ thất bại. Điều gì sẽ xảy ra nếu tiếp tục bị mất tất cả một lần nữa", Graham nói.



Tuy nhiên sau 13 năm, đến thời điểm hiện tại, anh hiểu rằng muốn trở thành một doanh nhân đỏi hỏi phải chấp nhận rủi ro. Để giải thoát cho bản thân, anh đã dựa vào thế mạnh và tính cách của bản mình để cuối cùng doanh nghiệp của mình đi vào hoạt động. "Bản chất tôi vẫn là một người lạc quan. Song khi không có một điểm tựa nào, việc lo lắng là điều dễ hiểu".



Cuối cùng, Graham khẳng định nếu muốn trở thành một doanh nhân đòi hỏi sự cân bằng giữa sợ rủi ro và chấp nhận rủi ro. Anh thừa nhận với Insider rằng sau một thời gian dài kinh doanh đã có thể tìm cho mình sự cân bằng đó. "Thật tốt khi bạn vừa biết phòng thủ, vừa biết tấn công. Tôi đã được hưởng lợi nhiều từ việc áp dụng điều này vào cuộc sống và kinh doanh".



3. Dám bước ra vùng an toàn

Việc thất nghiệp đến nỗi phải xin trợ cấp không chỉ giúp Graham học được cách đồng cảm hơn với người khó khăn. Điều này còn giúp anh dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để mở cánh cửa mới và trở thành một doanh nhân thành đạt.



Graham thừa nhận rằng trong khi có những doanh nhân ngoài kia "sẵn sàng hành động, dốc hết sức mình để thay đổi thế giới" nhưng anh không như vậy. "Phải sống trong cuộc suy thoái toàn cầu và mất việc 2 lần trong cùng một năm mới giúp tôi làm được điều đó. Tôi không nghĩ mình sẽ có được những thứ của ngày hôm nay nếu hoàn cảnh này không xảy ra.



Ở thời điểm đó, thành thật mà nói tôi rất sợ hãi. Bạn hãy tưởng tượng phía sau lưng mình là vợ, con và một khoản nợ. Trong khi đó cả gia đình bạn lại đang sống ở một thành phố lớn với mức chi phí sinh hoạt đắt đỏ". Graham chia sẻ.



Tuy nhiên nhờ những sự việc này, lần đầu tiên anh đã dám bước ra vùng an toàn của bản thân để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự tốt đẹp ở đây không chỉ vì anh kiếm được nhiều tiền hơn. Điều quan trọng là anh ấy được làm những gì mình thích.



"Công việc hiện tại đem đến cho tôi sự thoả mãn hơn nhiều so với những gì tôi phải làm để kiếm sống trước đây. Vì vậy, tôi không có suy nghĩ tiêu cực về những sự kiện đã xảy ra. Tôi thấy đó thực sự là điều may mắn. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng bản thân mình không nhận ra điều này vào thời điểm đó".



Theo BI