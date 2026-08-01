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Bị taxi cán qua chân vẫn tỉnh táo, cô gái bị bắt giữ ngay sau đó

| | Tài chính quốc tế

Vụ việc hy hữu và gây sốc vừa xảy ra khiến dư luận không khỏi bàng hoàng trước những tác hại khôn lường và sự nguy hiểm của ma túy đối với hệ thần kinh con người.

Diễn biến vụ việc hy hữu giữa đêm tại Gangnam

Sự việc xảy ra vào khoảng nửa đêm tại một con hẻm thuộc quận Gangnam-gu, thành phố Seoul. Thời điểm này, một cô gái khoảng 20 được phát hiện trong tình trạng nằm gục bên vệ đường, hai chân duỗi thẳng ra giữa lòng đường hẹp.

Do trời tối và góc quan sát hạn chế, một chiếc xe taxi lưu thông qua con hẻm đã không kịp phát hiện ra cô gái và vô tình cán qua chân cô. Thông thường, một vụ va chạm giao thông như vậy sẽ gây ra thương tích nghiêm trọng và đau đớn tột cùng cho nạn nhân. Thế nhưng, điều khiến những người chứng kiến vô cùng kinh ngạc là người phụ nữ hoàn toàn không hề nao núng hay tỏ ra đau đớn.

Lực lượng cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo từ người dân.

Qua kiểm tra ban đầu, cảnh sát ghi nhận người cô gái này không hề than đau hay có phản ứng chấn thương thông thường. Mắt cô trong tình trạng lờ đờ, tinh thần hoang mang và nói năng hoàn toàn không mạch lạc.

Dấu vết tại hiện trường và kết quả xét nghiệm ma túy

Nhận thấy những biểu hiện bất thường về mặt tinh thần và hành vi của nạn nhân, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra kỹ hơn trên cơ thể người phụ nữ. Cảnh sát phát hiện trên cánh tay cô xuất hiện nhiều vết bầm tím khác thường, dấu vết đặc trưng của việc tiêm chích ma túy nhiều lần.

Ngay tại hiện trường, cảnh sát đã tiến hành xét nghiệm nhanh ma túy đối với người cô. Kết quả cho ra phản ứng dương tính với methamphetamine (ma túy đá), một loại chất kích thích cực mạnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh trung ương và làm mất cảm giác đau đớn thể xác. Người phụ nữ lập tức bị bắt giữ tại chỗ vì nghi ngờ sử dụng chất cấm trái phép.

Tại cơ quan điều tra, trong trạng thái dần tỉnh táo lại, cô gái khai nhận rằng bản thân "hoàn toàn không nhớ gì về việc bị xe taxi cán qua" do ảnh hưởng quá nặng từ ma túy vào thời điểm đó. Tác động của chất kích thích đã làm tê liệt hoàn toàn phản xạ tự nhiên và khả năng cảm nhận nỗi đau của cơ thể.

Khám xét nhà riêng và chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố

Mở rộng điều tra vụ việc, cảnh sát đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của người phụ nữ này. Tại hiện trường căn hộ, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ một lượng ma túy đá còn sót lại cùng một số ống tiêm đã qua sử dụng.

Đáng chú ý, quá trình thu thập chứng cứ cho thấy người này không sử dụng ma túy một mình. Cảnh sát phát hiện bằng chứng xác nhận cô cùng một người phụ nữ khác sống chung nhà đã nhiều lần cùng nhau mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy đá.

Hiện tại, lực lượng cảnh sát đã hoàn tất hồ sơ ban đầu và chính thức chuyển giao toàn bộ vụ việc cho cơ quan công tố để xem xét khởi tố, truy tố các đối tượng liên quan với các tội danh mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật Hàn Quốc.

Vụ việc một lần nữa là hồi chuông cảnh báo tàn khốc về tác hại của ma túy đá loại chất độc hại không chỉ tàn phá sức khỏe, làm biến dạng hành vi con người mà còn biến nạn nhân thành những "bóng ma" mất hoàn toàn nhận thức và khả năng tự bảo vệ bản thân trước những nguy hiểm rình rập.

Theo news.naver

Màn giao tiếp trong im lặng giữa tài xế taxi và vị khách giống mình: Cả hai đều không thể nghe, nói

Theo Hoàng Dương

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
taxi, hàn quốc

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