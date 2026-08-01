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Cảnh tượng kinh hoàng ghi nhận tại một bãi biển Brazil

| | Tài chính quốc tế

Đoạn video ghi lại cho thấy đám đông hoảng loạn tháo chạy khỏi bãi biển Praia Vermelha khi trận gió bất thường ập đến.

Nhiều người đi biển ở Rio de Janeiro, Brazil đã phải tháo chạy sau khi những trận gió mạnh quét qua khu vực vào thứ Tư, ngày 29 tháng 7, thổi bay dù và ghế bãi biển.

Đoạn video do Guilherme Camilo ghi lại cho thấy đám đông hoảng loạn tháo chạy khỏi bãi biển Praia Vermelha khi trận gió ập đến.

Video: Storyful

"Tôi đã rất hoảng sợ và lo lắng," Camilo chia sẻ với Storyful.

Ảnh: Yahoo

Ảnh: AFP

Gió mạnh với tốc độ lên tới 100 km/h (62 mph) đã được ghi nhận ở phía đông nam Brazil vào thứ Tư, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng khi cây cối bị quật ngã và các công trình bị hư hại.

Theo tin tức địa phương, 2 người đã thiệt mạng tại khu phố Santa Teresa ở trung tâm Rio sau khi một bức tường bị sập. Tại bang Sao Paulo, 3 trường hợp tử vong đã được ghi nhận, bao gồm một người đàn ông thiệt mạng ở Cesario Lange khi một cái cây đổ ập vào xe của ông.

Nguồn: Yahoo News

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Theo Chi Chi

Đời sống & pháp luật

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