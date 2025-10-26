Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau trận mưa kỳ lạ, bãi biển bất ngờ nhuộm đỏ như máu, cơ quan lữ hành nói: Liên quan tới tên gọi nơi này

26-10-2025 - 15:51 PM | Tài chính quốc tế

Đường bờ biển ngoài khơi một hòn đảo chuyển sang màu đỏ tươi sau khi hứng chịu một trận mưa lớn.

Theo NYP, vào tháng 3 năm 2025, một hiện tượng kỳ lạ vừa mới được ghi nhận trên Đảo Hormuz, Iran, khi bãi biển Silver and Red bất ngờ chuyển sang màu đỏ tươi như máu sau một trận mưa lớn. Được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, hình ảnh của bãi biển này đã thu hút hàng triệu lượt theo dõi, khiến không ít người phải bất ngờ trước vẻ đẹp độc đáo của thiên nhiên.

Sau trận mưa kỳ lạ, bãi biển bất ngờ nhuộm đỏ như máu, cơ quan lữ hành nói: Liên quan tới tên gọi nơi này- Ảnh 1.

Bãi biển Silver and Red bất ngờ chuyển sang màu đỏ tươi như máu sau một trận mưa lớn. (Ảnh: NDTV)

Bãi biển Silver and Red: Một kỳ quan tự nhiên độc đáo

Bãi biển Silver and Red nằm trên Đảo Hormuz, một hòn đảo nổi tiếng với sự đa dạng màu sắc của đất đá nhờ vào sự hiện diện của khoáng chất. Tên gọi "Silver and Red" (Bạc và Đỏ) của bãi biển cũng chính là sự phản ánh của đặc điểm nổi bật này. Tuy nhiên, điều khiến bãi biển trở nên nổi bật hơn bao giờ hết chính là hiện tượng kỳ thú xảy ra sau cơn mưa gần đây.

Sau trận mưa kỳ lạ, bãi biển bất ngờ nhuộm đỏ như máu, cơ quan lữ hành nói: Liên quan tới tên gọi nơi này- Ảnh 2.

Sau khi cơn mưa lớn trút xuống, dòng nước lũ từ các tảng đá chứa đất đỏ giàu oxit sắt hòa vào nước biển, tạo thành một dòng nước đỏ như máu chảy ra bãi biển. (Ảnh: NYP)

Những hình ảnh ghi lại cho thấy, sau khi cơn mưa lớn trút xuống, dòng nước lũ từ các tảng đá chứa đất đỏ giàu oxit sắt hòa vào nước biển, tạo thành một dòng nước đỏ như máu chảy ra bãi biển. Màu đỏ rực rỡ này đã phủ lên bãi biển một vẻ đẹp kỳ lạ, khác biệt hẳn so với những bãi biển bình thường.

Nguyên nhân đằng sau hiện tượng "mưa máu"

Hiện tượng "mưa máu" này thực ra có thể giải thích bằng các yếu tố khoa học liên quan đến địa chất của Đảo Hormuz. Tổ chức Du lịch và Lữ hành Iran cho biết, đảo Hormuz được biết đến với đặc tính địa lý độc đáo, nơi đất đai giàu khoáng chất, đặc biệt là oxit sắt. Đây là nguyên nhân chính khiến bãi biển Silver and Red có màu sắc đặc trưng.

Sau trận mưa kỳ lạ, bãi biển bất ngờ nhuộm đỏ như máu, cơ quan lữ hành nói: Liên quan tới tên gọi nơi này- Ảnh 3.

Hiện tượng "mưa máu" này thực ra có thể giải thích bằng các yếu tố khoa học liên quan đến địa chất của Đảo Hormuz. (Ảnh: NDTV)

Khi mưa lớn xảy ra, nước mưa mang theo các khoáng chất từ đất đỏ hòa vào nước biển, tạo ra một dòng nước có màu đỏ tươi. Nước đỏ này không chỉ làm biến đổi cảnh quan của bãi biển mà còn là minh chứng cho sự phong phú về khoáng chất của đảo. Đất đỏ giàu oxit sắt, hay còn gọi là gelack, không chỉ có giá trị công nghiệp, được dùng trong sản xuất mỹ phẩm, gốm sứ và thủy tinh, mà còn được sử dụng trong ẩm thực địa phương như gia vị trong các món ăn như nước sốt và mứt.

Sức hút mạnh mẽ từ hiện tượng kỳ thú

Vẻ đẹp hiếm có này nhanh chóng thu hút sự chú ý của du khách và cộng đồng mạng. Tờ Daily Mail đưa tin, cảnh quay về hiện tượng kỳ lạ này do một hướng dẫn viên du lịch đã chia sẻ lên Instagram, và chỉ trong vài giờ, những bức ảnh đã thu hút gần 1 triệu lượt thích, chứng minh sức hấp dẫn mạnh mẽ của bãi biển Silver and Red đối với du khách và cư dân mạng. Những bức ảnh về bãi biển nhuộm đỏ như máu đã lan truyền rộng rãi, làm bùng nổ các cuộc thảo luận trên mạng xã hội, từ các nền tảng như Instagram, Twitter đến Facebook.

Sau trận mưa kỳ lạ, bãi biển bất ngờ nhuộm đỏ như máu, cơ quan lữ hành nói: Liên quan tới tên gọi nơi này- Ảnh 4.

Những bức ảnh về bãi biển nhuộm đỏ như máu đã lan truyền rộng rãi. (Ảnh: NYP)

Đối với những ai yêu thích khám phá những kỳ quan thiên nhiên, hiện tượng "mưa máu" này là một điều không thể bỏ qua. Bãi biển Silver and Red trở thành một điểm đến hấp dẫn cho những du khách muốn chiêm ngưỡng sự hùng vĩ và kỳ diệu của thiên nhiên. Ngoài vẻ đẹp độc đáo này, Đảo Hormuz còn nổi bật với cảnh quan đa dạng màu sắc, từ vàng, đỏ đến cam, nhờ sự hiện diện của nhiều khoáng chất khác nhau.

Đảo Hormuz: Địa danh thu hút du lịch và nghiên cứu

Đảo Hormuz không chỉ là một thiên đường du lịch với những cảnh quan tuyệt đẹp mà còn là một địa điểm có giá trị nghiên cứu về địa chất. Những dãy núi và đất đá trên đảo chứa đựng nhiều khoáng chất quý giá, tạo nên một bức tranh phong phú về sự đa dạng của thiên nhiên. Đảo còn được gọi là "Rainbow Island" (Đảo Cầu Vồng) vì sự đa dạng màu sắc của các lớp đất đá. Đây là một trong những điểm đến lý tưởng cho các nhà khoa học và du khách đam mê khám phá thiên nhiên.

Sau trận mưa kỳ lạ, bãi biển bất ngờ nhuộm đỏ như máu, cơ quan lữ hành nói: Liên quan tới tên gọi nơi này- Ảnh 5.

Hiện tượng "mưa máu" tại Bãi biển Silver and Red không chỉ là một cảnh tượng kỳ thú mà còn là minh chứng cho vẻ đẹp và sự độc đáo của thiên nhiên trên Đảo Hormuz. (Ảnh: NYP)

Ngoài giá trị du lịch và nghiên cứu, Đảo Hormuz còn có vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương, đặc biệt là ngành công nghiệp khoáng sản. Đất gelack đỏ trên đảo được khai thác để sản xuất các sản phẩm công nghiệp như mỹ phẩm, gốm sứ, thủy tinh, và đặc biệt là trong ngành thực phẩm.

Hiện tượng "mưa máu" tại Bãi biển Silver and Red không chỉ là một cảnh tượng kỳ thú mà còn là minh chứng cho vẻ đẹp và sự độc đáo của thiên nhiên trên Đảo Hormuz. Với sự kết hợp của yếu tố khoa học và văn hóa địa phương, hiện tượng này đã tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và lượt chia sẻ. Đảo Hormuz, với vẻ đẹp không giống bất kỳ nơi nào trên thế giới, chắc chắn sẽ tiếp tục là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá những điều kỳ diệu của tự nhiên.

Cô gái 18 tuổi bị sóng lớn cuốn trôi khi chụp ảnh ở bãi biển, hình ảnh tuyệt vọng giơ tay cầu cứu gây ám ảnh

Theo Nguyệt Phạm

Đời sống & pháp luật

